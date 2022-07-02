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Близько 4 ранку окупанти вдарили ракетами по Немишлянському району Харкова. Біля Богородичного ворог зазнав втрат та відступив, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Сьогоднішній ранок для харків’ян був особливо неспокійним. Близько 4 ранку окупанти підступно влучили ракетами по Немишлянському району. На місці працюють правоохоронці. На щастя, постраждалих немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"На території області ворог завдавав ударів по містах і селах Ізюмського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Лозівського районів. Протягом доби окупанти з ракетних та артилерійських систем обстрілювали села Уди та Черкаська Лозова, смт Донець, міста Дергачі та Барвінкове. Пошкоджені приватні будинки та господарські будівлі. Внаслідок обстрілів сталися займання лісосмуг. У Золочевській громаді окупанти обстрілами із артилерії фактично зруйнували дитячий садок", - зазначає очільник регіону.

Протягом доби зазнали поранень 4 мирних мешканців області: 2 людей в Ізюмському районі, 1 - в Харківському, 1 - в Лозівському.

"Найактивніші бойові дії на території області відбуваються на Харківському та Ізюмському напрямках. Північніше Харкова окупанти ведуть оборонні бої та зосереджені на стримуванні дій ЗСУ. У районі Ізюму росіяни намагалися вести штурмові дії в напрямку Богородичного, але зазнали втрат та відступили. На цьому напрямку ворог також намагається покращити систему забезпечення своїх військ", - зазначив Синєгубов.

Читайте також: Окупанти перегруповуються в районі Ізюму для продовження наступу в напрямку Слов'янська, - Синєгубов

Автор: Ірина Дашківська
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04.00 год - перший вибух, в 04.04 год - другий. Виходячи із звуку, можливо вдарили "Іскандерами"
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02.07.2022 10:41 Відповісти
Ху@ло кремлівське ї@ анулось на всю голову !
Крисятіна ботоксна , за тобою скоро прийдуть 😡
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02.07.2022 12:41 Відповісти
 
 