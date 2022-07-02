Ситуація в регіонах: на Луганщині війська РФ ведуть обстріли зі всіх наявних видів озброєння, нічні обстріли Чернігівщини та вибухи у Миколаєві

У Луганській області російські війська відкривали вогонь зі всіх наявних видів озброєння.

Про це ідеться у зведеній інформації військово-цивільних адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 8:00 2 липня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У Луганській області протягом доби росіяни відкривали вогонь зі всіх наявних видів озброєння по Привіллю, Лисичанську, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам’янці, Білогорівці. Багато руйнувань. Загиблих та поранених немає. Інформація оновлюється.

У Чернігівській області вночі російські війська здійснили обстріли із мінометів територій біля села Бучки (Новгород-Сіверська громада) та артилерійський обстріл території біля села Грем’яч (Новгород-Сіверська громада).

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У Харкові близько 4:00 росіяни завдали кілька ударів по Немишлянському району. За попередніми даними, постраждалих немає. У Харківській області росіяни обстрілювали Чугуївський, Ізюмський, Харківський, Лозівський райони. Вчора загарбники вдарили по с. Вільхівка Харківського району, горів дачний будинок. Постраждалих немає. Також у м. Дергачі через обстріл горів частково дах та будинок. В області протягом доби внаслідок обстрілів росіян троє людей дістали поранення.

У Донецькій області російські війська за добу завдали 6 ракетних ударів - Бахмут (3), Воздвиженка, Желанне, Часів Яр. Крім того, по всій лінії фронту ворог застосовував стрілецьку зброю, артилерію, авіацію, РСЗВ "Град", "Смерч", "Ураган". У Бахмуті росіяни обстріляли житловий сектор, торговельний центр "Україна" і школу; у Авдіївці - житловий сектор, залізничний переїзд, гаражний кооператив, дачний кооператив; у Слов'янську - житловий сектор та низку населених пунктів, серед яких смт Північне, смт Південне, Олександрівка та інші. Пошкоджено 52 об’єкти. В області протягом доби троє людей загинули, 11 - дістали поранення, серед них 11-річна дитина.

У Миколаєві зранку чутно вибухи. Деталі уточнюються. У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

У Херсонській області ситуація критична: багато населених пунктів залишаються без води і світла, виїжджати та в’їжджати в села немає можливості. На частині території області зруйновані школи, дитсадки, лікарні, дороги, а також пошкоджені будинки і заміновані поля.

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Водночас відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській, Одеській, Полтавській, Сумській, Житомирській та Київській областях.