Попереджено витік оборонної інформації через даркнет. Затримано коригувальника ракетних ударів по Бахмуту, - СБУ. ВIДЕО

З початку повномасштабної агресії РФ Служба безпеки нейтралізувала більше 1 тис. хакерських атак та кіберінцидентів, організованих окупантами проти ІТ-систем стратегічно важливих об’єктів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Крім того, заблоковано майже півтори тис. російських інтернет-ресурсів, які ворог використовував для проведення інформаційних диверсій і поширення кремлівської пропаганди.

"Серед останніх спецоперацій - у Києві кіберфахівці СБУ знешкодили злочинне угруповання, яке збувало дані щодо оборонних підприємств і спеціалізованих установ сфери зв’язку та захисту інформації. Отримані відомості вони продавали через анонімну інтернет-платформу даркнет.

До складу злочинної групи входив працівник Державної податкової служби, який мав доступ до закритих баз даних українських підприємств", - зазначають в СБУ.

Свої "послуги" пропонували на тематичних форумах анонімної мережі за різні суми криптовалюти.

Крім того, як зазначається, у Києві виявлено та нейтралізовано російську агентуру, яка розвідувала оборонні позиції ЗСУ і Тероборони, а також передавала агресору інформацію щодо суспільно-політичної обстановки (в т.ч. проукраїнських діячів культури, медіа тощо) в столиці та в області.

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Для обміну розвідданими та їх передачі кураторам з Москви використовували месенджери.

"Діяльність ворожих агентів координувала директорка однієї з київських шкіл. В разі захоплення столиці загарбники обіцяли їй посаду "міністра освіти" у лавах окупаційної адміністрації. Втім співробітники СБУ викрили агентурну групу і затримали її координатора", - додали в СБУ.

Наразі матеріали провадження скеровано до суду. Зрадниці загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

За даними СБУ, у Донецькій області затримано коригувальника ракетних обстрілів. Зловмисник збирав координати переміщення техніки і дислокації підрозділів ЗСУ в районі Бахмуту.

Встановлено, що затриманим є рецидивіст, який тричі був засуджений за вчинення тяжких злочинів. Отримані геолокації він планував передати через месенджер на акаунт, зареєстрований на російський номер мобільного зв’язку.

Правоохоронці затримали його під час спроби фото- та відеозйомки одного з українських військових об’єктів.

Також за матеріалами СБУ повідомлено про підозру одному з пропагандистів терористичної організації "ДНР". Зрадник публічно підтримував повномасштабне вторгнення РФ і просував ідеї так званої "русифікації Донбасу".

Для поширення кремлівської пропаганди блогер створив канали на Youtube і в Тelegram. Наразі тривають комплексні заходи для їх блокування і притягнення зловмисника до відповідальності.

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Окрім того, повідомляється, що у Вінницькій області нейтралізовано два злочинних угруповання, які організували нелегальне переправлення за кордон українців призовного віку.

Свої "послуги" зловмисники оцінювали від 3 до 8 тис. дол з клієнта. За ці суми вони "гарантували" переміщення через держкордон поза встановленими пунктами пропуску.

Одним з організаторів схеми виявився працівник Вінницької митниці.