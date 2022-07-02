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Вінницька область (749) війна (56671) затримання (4146) кіберзлочин (620) Київ (13851) СБУ (10055) хакер (833) Донецька область (5718) Дехтяренко (7)

Попереджено витік оборонної інформації через даркнет. Затримано коригувальника ракетних ударів по Бахмуту, - СБУ. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З початку повномасштабної агресії РФ Служба безпеки нейтралізувала більше 1 тис. хакерських атак та кіберінцидентів, організованих окупантами проти ІТ-систем стратегічно важливих об’єктів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Крім того, заблоковано майже півтори тис. російських інтернет-ресурсів, які ворог використовував для проведення інформаційних диверсій і поширення кремлівської пропаганди.

"Серед останніх спецоперацій - у Києві кіберфахівці СБУ знешкодили злочинне угруповання, яке збувало дані щодо оборонних підприємств і спеціалізованих установ сфери зв’язку та захисту інформації. Отримані відомості вони продавали через анонімну інтернет-платформу даркнет.

До складу злочинної групи входив працівник Державної податкової служби, який мав доступ до закритих баз даних українських підприємств", - зазначають в СБУ.

Свої "послуги" пропонували на тематичних форумах анонімної мережі за різні суми криптовалюти.

Крім того, як зазначається, у Києві виявлено та нейтралізовано російську агентуру, яка розвідувала оборонні позиції ЗСУ і Тероборони, а також передавала агресору інформацію щодо суспільно-політичної обстановки (в т.ч. проукраїнських діячів культури, медіа тощо) в столиці та в області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збирали розвіддані щодо оборони Києва: СБУ знешкодила агентурну групу ГРУ РФ. ВIДЕО

Для обміну розвідданими та їх передачі кураторам з Москви використовували месенджери.

"Діяльність ворожих агентів координувала директорка однієї з київських шкіл. В разі захоплення столиці загарбники обіцяли їй посаду "міністра освіти" у лавах окупаційної адміністрації. Втім співробітники СБУ викрили агентурну групу і затримали її координатора", - додали в СБУ.

Наразі матеріали провадження скеровано до суду. Зрадниці загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

За даними СБУ, у Донецькій області затримано коригувальника ракетних обстрілів. Зловмисник збирав координати переміщення техніки і дислокації підрозділів ЗСУ в районі Бахмуту.

Встановлено, що затриманим є рецидивіст, який тричі був засуджений за вчинення тяжких злочинів. Отримані геолокації він планував передати через месенджер на акаунт, зареєстрований на російський номер мобільного зв’язку.

Правоохоронці затримали його під час спроби фото- та відеозйомки одного з українських військових об’єктів.

Також за матеріалами СБУ повідомлено про підозру одному з пропагандистів терористичної організації "ДНР". Зрадник публічно підтримував повномасштабне вторгнення РФ і просував ідеї так званої "русифікації Донбасу".

Для поширення кремлівської пропаганди блогер створив канали на Youtube і в Тelegram. Наразі тривають комплексні заходи для їх блокування і притягнення зловмисника до відповідальності.

Також читайте: Громадянина РФ, якого 2 роки розшукував Інтерпол через фінансові оборудки в Литві, затримали в Києві, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Окрім того, повідомляється, що у Вінницькій області нейтралізовано два злочинних угруповання, які організували нелегальне переправлення за кордон українців призовного віку.

Свої "послуги" зловмисники оцінювали від 3 до 8 тис. дол з клієнта. За ці суми вони "гарантували" переміщення через держкордон поза встановленими пунктами пропуску.

Одним з організаторів схеми виявився працівник Вінницької митниці.

Автор: Ірина Дашківська
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сбушники, за что вам такие зарплаты платят?
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02.07.2022 11:00 Відповісти
Предателем Украины быть очень выгодно и совершенно безопасно. В худшем случае получите десяточку. А если повезет и благодаря вашей помощи кацапы захватят городок, то каким-нибудь начальником полицаев сделают. В этом плане Украина очень удобный противник для хрюсии. Можно плодить ДРГ и консервы в промышленном масштабе.
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02.07.2022 11:07 Відповісти
Мобильный крематорий пішов на угоду зі слідством і дістав умовний строк. так в нас карають колаборантів. і таких випадків дуже багато, в більшості свої, через гуманний український суд і таку ж прокуратуру вони уникають законного покарання.
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02.07.2022 15:49 Відповісти
А Зірку Смерті вже анігілювали?
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02.07.2022 11:07 Відповісти
та там вся администрация прэзика, начиная с дузей его детства, квартала и с дерьмака лично, инфу параше сливает в режиме live, ещё и херои при этом. плюс никто и не чешется.
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02.07.2022 11:10 Відповісти
Типу СБУ було не в курсі потенційний героїв від орків...
Якщо люди вже самі розуміють і знають де сидять щирі патріоти оркостана...

Типу пацанів з навиками перемовників ніхто не бачить наскрізь...
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02.07.2022 11:28 Відповісти
Зробіть же смертну кару на період війни!! Тільки жорстокість може зупинити цих покидьків.
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02.07.2022 11:57 Відповісти
+++
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02.07.2022 12:47 Відповісти
дарк нет? и каким образом? глумари.
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02.07.2022 12:27 Відповісти
 
 