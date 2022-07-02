Ознаки формувань ударних груп у Білорусі відсутні, але можливе перекидання ДРГ, - Єнін

За інформацією і міжнародних партнерів України, і вітчизняних розвідок, наразі відсутні ознаки формування ударних угруповань на території Білорусі.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як наші партнери, так і вітчизняні розвідки чітко стверджують про відсутність ознак формування ударних угруповань на території Білорусі. Проте, ми маємо інформацію про можливі провокації, остаточне втягнення білорусі у російсько-українську війну, - йдеться про можливість направлення відповідних ДРГ. І саме тому нашими правоохоронцями впроваджено посилений режим несення служби на блокпостах", - зазначив він.

Єнін розповів, що коли повертався з Одещини, його кілька разів зупиняли на блокпостах і він показував усі потрібні документи.

"Тому закликаю й усіх громадян з терпінням і розумінням ставитися до цього, бо йдеться про безпеку", - додав заступник глави МВС.

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