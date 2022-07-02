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Ознаки формувань ударних груп у Білорусі відсутні, але можливе перекидання ДРГ, - Єнін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

білорусь

За інформацією і міжнародних партнерів України, і вітчизняних розвідок, наразі відсутні ознаки формування ударних угруповань на території Білорусі.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як наші партнери, так і вітчизняні розвідки чітко стверджують про відсутність ознак формування ударних угруповань на території Білорусі. Проте, ми маємо інформацію про можливі провокації, остаточне втягнення білорусі у російсько-українську війну, - йдеться про можливість направлення відповідних ДРГ. І саме тому нашими правоохоронцями впроваджено посилений режим несення служби на блокпостах", - зазначив він.

Єнін розповів, що коли повертався з Одещини, його кілька разів зупиняли на блокпостах і він показував усі потрібні документи.

"Тому закликаю й усіх громадян з терпінням і розумінням ставитися до цього, бо йдеться про безпеку", - додав заступник глави МВС.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Ознаки формувань ударних груп відсутні(С). Десь ми вже це чули, поки вони своїх вивозили у безпеку. Дежа вю.
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02.07.2022 11:07
+4
хлопці з Заходу України, не слухайте цих виродків, готуйтеся, вони полізуть, тільки момент підбирають, скоріш за все це буде коли наші будуть пробувати звільняти Херсонську і Запорізьку області (донбабве вже продане скоріш всього), або колись щось дуже цінне з західної допомоги буде на підході, типу ракет ATACMS (коли вже наважаться їм нам дати)
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02.07.2022 11:14
+4
на каком основаниям украинские власти продолжают поддерживать дипломатические и другие отношения с кровавым, режимом незаконно избранного бульбафюрера Лукашенко, виновного в массовых обстрелах и гибели десятков тысяч мирных граждан Украины?
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02.07.2022 11:20
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Ознаки формувань ударних груп відсутні(С). Десь ми вже це чули, поки вони своїх вивозили у безпеку. Дежа вю.
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02.07.2022 11:07 Відповісти
"расслабьтесь будет не очень больно" не нужно верить предсказаниям
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02.07.2022 11:09 Відповісти
хлопці з Заходу України, не слухайте цих виродків, готуйтеся, вони полізуть, тільки момент підбирають, скоріш за все це буде коли наші будуть пробувати звільняти Херсонську і Запорізьку області (донбабве вже продане скоріш всього), або колись щось дуже цінне з західної допомоги буде на підході, типу ракет ATACMS (коли вже наважаться їм нам дати)
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02.07.2022 11:14 Відповісти
Может и нет ударных формирований, но люди таким заявлениям не верят после 24. А верят всяким слухам которые распускают рашисты. Вот что значит врать своему народу "чтоб не посеять панику".
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02.07.2022 11:15 Відповісти
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02.07.2022 11:19 Відповісти
Ознаки формування мозку в бульбошльопів відсутні
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02.07.2022 11:15 Відповісти
на каком основаниям украинские власти продолжают поддерживать дипломатические и другие отношения с кровавым, режимом незаконно избранного бульбафюрера Лукашенко, виновного в массовых обстрелах и гибели десятков тысяч мирных граждан Украины?
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02.07.2022 11:20 Відповісти
Досить нагнітати з цією Білорусією. Зрозуміло, що ніфіга вони не нападуть, бо навіть мобілізація не проведена. Лише відволікають увагу від Лисичанська, де зараз вирішується доля Луганської Області.
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02.07.2022 11:30 Відповісти
Больше верю иностранным разведкам, чем нашим.
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02.07.2022 11:49 Відповісти
Чув таке ще в лютому
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02.07.2022 13:23 Відповісти
Коня кують, а жаба лапу подає.
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02.07.2022 13:56 Відповісти
 
 