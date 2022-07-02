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Росія використовує протикорабельні ракети для наземних цілей через скорочення запасів більш точної сучасної зброї, - Міноборони Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Британська розвідка вважає, що РФ використовує старі протикорабельні ракети під час наземних атак через імовірне скорочення запасів більш точної зброї.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Росія продовжує використовувати протикорабельні ракети повітряного базування у їх вторинній ролі під час наземних атак, ймовірно, через скорочення запасів більш точної сучасної зброї", – йдеться в огляді.

Як зазначається, аналіз записів із камер відеоспостереження показує, що ракета, яка влучила в ТЦ Кременчука 27 червня 2022 року, ймовірно, була Х-32. Це модернізована версія ракети радянських часів Х-22.

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За словами британської розвідки, хоча Х-32 має кілька покращених характеристик порівняно з Х-22, вона все ще не оптимізована для точного ураження наземних цілей, особливо в міських умовах.

"Це значно збільшує ймовірність супутньої шкоди під час націлювання на забудовані території", – йдеться в огляді.

За даними розвідки, удари 30 червня 2022 року по Одеській області, ймовірно, були зроблені ракетами Х-22.

"Ця зброя ще менш точна і непридатна для високоточних ударів і майже напевно неодноразово спричиняла жертви серед цивільного населення протягом останніх тижнів", – зазначається в огляді.

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Британська розвідка також констатує, що російські війська продовжують досягати незначного просування навколо Лисичанська, в районі тривають авіаудари та артилерійські удари, а українські війська, ймовірно, продовжують блокувати російські сили на південно-східній околиці Лисичанська.
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Топ коментарі
+6
Отдельный привет всем тем "экспертам", у которых ракеты строго поделены по назначению.
Ракета это заполненная взрывчаткой болванка с двигателем. Любой, повторяю !!!ЛЮБОЙ!!! ракетой можно стрелять по любой поверхности (вода, суша). Вопрос лишь в эффективности и точности.
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02.07.2022 11:25
+5
Тактика стрельбы по всему подряд это как бы новшество российской военной машины.
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02.07.2022 11:38
+4
То, что реально можно сделать сейчас для снижения интенсивности ракетных обстрелов Украины это официальное письмо в США для отключения GPS, это сделает невозможным позиционирование при прицеливании ракеты. В Вашингтоне ждут это письмо уже несколько недель. Подробней у Ю.Швеца в ролике https://youtu.be/EPd7FOB-HV4 с 26 минуты.
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02.07.2022 12:12
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Чіпи для високоточних ракет з вкраденої побутової техніки закінчуються.
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02.07.2022 11:25 Відповісти
Где она зростае?
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02.07.2022 11:36 Відповісти
Врешті решт будуть г**но кидати.
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02.07.2022 11:44 Відповісти
Отдельный привет всем тем "экспертам", у которых ракеты строго поделены по назначению.
Ракета это заполненная взрывчаткой болванка с двигателем. Любой, повторяю !!!ЛЮБОЙ!!! ракетой можно стрелять по любой поверхности (вода, суша). Вопрос лишь в эффективности и точности.
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02.07.2022 11:25 Відповісти
Тактика стрельбы по всему подряд это как бы новшество российской военной машины.
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02.07.2022 11:38 Відповісти
У противокорабельных ракет, как Х-22 наведение на цель на конечном участке производиться собственной ГСН на основе контрастного радиолокатора. Т.е. она ловит кусок железа (корабль) среди воды и наводиться на него. До этого она летит по инерциальному автопилоту.
Цели на земле не контрастны и их ГСН практически не может распознать, поэтому коректирования на конечном участке нет и она лупит по заданным координатам, т.е. практически по площадям. У Х-22 кажись круговое отклонение было в километр или больше.
Вполне возможно, что целью в Кременчуге был мост или порт, а чутка промазали...
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02.07.2022 11:43 Відповісти
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02.07.2022 11:46 Відповісти
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02.07.2022 11:47 Відповісти
Ніт. Ці фідараси просто відстрілюють старйо, особливо не переймаючись досягнутими результатами. А тим часом виробництво нових триває...
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02.07.2022 11:50 Відповісти
«У РФ є краща армія, просто вони її не використовують».
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02.07.2022 12:13 Відповісти
А зачем оркам противокорабельные ракеты? У них уже и флота боеспособного не осталось. А стрелять с подводных лодок по жилым домам, это и лодку рассекретить и эффект, что стрелять по воробьям из пулемета
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02.07.2022 11:59 Відповісти
То, что реально можно сделать сейчас для снижения интенсивности ракетных обстрелов Украины это официальное письмо в США для отключения GPS, это сделает невозможным позиционирование при прицеливании ракеты. В Вашингтоне ждут это письмо уже несколько недель. Подробней у Ю.Швеца в ролике https://youtu.be/EPd7FOB-HV4 с 26 минуты.
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02.07.2022 12:12 Відповісти
Рабzzeю НАТО ззість на сніданок...
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02.07.2022 12:23 Відповісти
...чітка відіофіксація польоту ракети та зіткнення із землею на заводі дорожних машин та об"єктом-торгівельним центром, свідчить на користь Х-22...а якщо подивитися можливі цілі в радіусі 1...1,5 км, то все зразу стане ясно куди летіли ракети...
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02.07.2022 16:00 Відповісти
 
 