Обстріл Кременчука: родинам загиблих у ТЦ виплатять по 100 тис. грн, - мер Малецький
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Кременчуцька міська рада ухвалила рішення про збільшення матеріальної допомоги сім'ям постраждалих унаслідок російського ракетного удару по ТЦ "Амстор" до 100 тисяч гривень.
Про це повідомив мер міста Віталій Малецький у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Збільшуємо у два рази допомогу сім’ям загиблих у ТЦ Амстор. Разом з депутатами міської ради прийняли рішення про збільшення виплати від усієї кременчуцької громади з 50 000 до 100 000 грн кожній сім’ї загиблого у цій страшній трагедії. Також виділили кошти на оплату поховань усіх загиблих. Робимо усе можливе щоб допомогти сім’ям загиблих. Кременчук об’єднався, допомогає та сумує за загиблими", - розповів він.
Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Щонайменше 19 людей загинули, понад пів сотні отримали поранення. 1 липня ДСНС повідомила, що рятувальники обстежили і розібрали уламки на 90% загальної площі ТЦ "Амстор". З початку робіт на місці удару виявили 29 фрагментів тіл. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.
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це при зарплаті надлядачів рад 400=500 в місяць
І постукала в двері церковним дзвоном,
Не питаючи згоди до мене вселилась
І спокій забрала, не питаючи згоди.
Розтрощила мій дім і пішла до сусідів,
Хоч і їхні родини ні в чому не винні,
Поробила з людей страшних ворогів
І, рахуючи гроші, сміялась єхидно.
Приспів:
Ну і хто тебе кликав, чому ти прийшла,
Стара проститутка, ****-війна?
Хто тобі платить за наші тіла?
Скільки ще тобі треба, яка їх ціна?
Я не хочу вбивати, я хочу любові,
Але ти мої руки замазала кров'ю,
Навчила чуже життя відбирати -
І при цьому радіти, а не ридати.
Ти зігнала мене із дивана в окопи,
Телевізор мені замінила прицілом,
І за день я старію, ніби за роки,
За що ти із мене звірюку зробила?
Приспів.
Мої бідні батьки до тебе не знали,
Як мало коштує втратити сина,
І краще самі би раніше вмирали,
Щоб не бачити, як гине їхня дитина.
Ми складали копійки, ліпили до купи
Своє щастя нехитре на сорок квадратів,
А ти заявилася в мене під дахом,
Щоби разом із небом його відібрати.
Скрябін. " **** війна ".
Чи вже гірше точно не буде?! Так, Зебіли????