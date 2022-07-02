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Обстріл Кременчука: родинам загиблих у ТЦ виплатять по 100 тис. грн, - мер Малецький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс,кременчук

Кременчуцька міська рада ухвалила рішення про збільшення матеріальної допомоги сім'ям постраждалих унаслідок російського ракетного удару по ТЦ "Амстор" до 100 тисяч гривень.

Про це повідомив мер міста Віталій Малецький у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Збільшуємо у два рази допомогу сім’ям загиблих у ТЦ Амстор. Разом з депутатами міської ради прийняли рішення про збільшення виплати від усієї кременчуцької громади з 50 000 до 100 000 грн кожній сім’ї загиблого у цій страшній трагедії. Також виділили кошти на оплату поховань усіх загиблих. Робимо усе можливе щоб допомогти сім’ям загиблих. Кременчук об’єднався, допомогає та сумує за загиблими", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Кременчуку знайдено ще один фрагмент тіла жертви ракетного удару по ТЦ, розбір завалів проведено на 90%, - ДСНС

Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Щонайменше 19 людей загинули, понад пів сотні отримали поранення. 1 липня ДСНС повідомила, що рятувальники обстежили і розібрали уламки на 90% загальної площі ТЦ "Амстор". З початку робіт на місці удару виявили 29 фрагментів тіл. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.
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Топ коментарі
+4
Развлекаться?????Шоб ти так розвлекался..Люди прийшли вТЦ.а не ТРЦ.Молодець иди получи печеньку.
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02.07.2022 13:13
+3
аж 100 тисяч за життя??:?
це при зарплаті надлядачів рад 400=500 в місяць
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02.07.2022 11:51
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аж 100 тисяч за життя??:?
це при зарплаті надлядачів рад 400=500 в місяць
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02.07.2022 11:51 Відповісти
ну це ж не депутати слуг народу щоб їм гроші такі надавати
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02.07.2022 14:52 Відповісти
Ти прийшла в мою хату, брудна і немита
І постукала в двері церковним дзвоном,
Не питаючи згоди до мене вселилась
І спокій забрала, не питаючи згоди.
Розтрощила мій дім і пішла до сусідів,
Хоч і їхні родини ні в чому не винні,
Поробила з людей страшних ворогів
І, рахуючи гроші, сміялась єхидно.

Приспів:
Ну і хто тебе кликав, чому ти прийшла,
Стара проститутка, ****-війна?
Хто тобі платить за наші тіла?
Скільки ще тобі треба, яка їх ціна?

Я не хочу вбивати, я хочу любові,
Але ти мої руки замазала кров'ю,
Навчила чуже життя відбирати -
І при цьому радіти, а не ридати.
Ти зігнала мене із дивана в окопи,
Телевізор мені замінила прицілом,
І за день я старію, ніби за роки,
За що ти із мене звірюку зробила?

Приспів.

Мої бідні батьки до тебе не знали,
Як мало коштує втратити сина,
І краще самі би раніше вмирали,
Щоб не бачити, як гине їхня дитина.
Ми складали копійки, ліпили до купи
Своє щастя нехитре на сорок квадратів,
А ти заявилася в мене під дахом,
Щоби разом із небом його відібрати.

Скрябін. " **** війна ".
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02.07.2022 12:01 Відповісти
Цікаво, скільки з постраждалих голосували за Зебіла? І чи хтось ще збирається за нього голосувати?

Чи вже гірше точно не буде?! Так, Зебіли????
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02.07.2022 12:10 Відповісти
Сьогодні похорони стільки коштують.
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02.07.2022 12:20 Відповісти
завод не виноват, он может стоять или работать там где нужно. Нужно думать головой когда идешь развлекаться во время войны в такой большой ТЦ
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02.07.2022 12:58 Відповісти
Развлєкаться??? Де в статті було написано про "развлєчєнія"??? Було написано про ТЦ - торговельний центр....а це велика різниця...
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02.07.2022 15:06 Відповісти
Развлекаться?????Шоб ти так розвлекался..Люди прийшли вТЦ.а не ТРЦ.Молодець иди получи печеньку.
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02.07.2022 13:13 Відповісти
 
 