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У Бердянську четверо місцевих журналістів перейшли на бік окупантів, - НСЖУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бердянськ

У тимчасово захопленому Бердянську на Запоріжжі четверо журналістів почали співпрацювати з російськими військовими та окупаційною владою.

Про це у Телеграмі повідомила Національна спілка журналістів України, передає Цензор.НЕТ.

"Тележурналістка Юлія Ваченкова, ведуча програм на ТВ-Бердянськ, сьогодні у етері русТВ, "керує" - збирає "команду". Вже в "команді" Володимир Головатий та Володимир Дьомін.

І голос улюбленого городянами популярного радіоведучого "Азовської хвилі" Семена Шатурського (його ще звали Порватів Семен), знову звучить в етері радіо... "Вільний Бердянськ", яке почало мовити на частоті "Азовської хвилі", відтиснутої орками.

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Володимир Дьомін і Юлія Ваченкова не були членами Бердянської міської організації НСЖУ, а ось Семен Шатурський і Володимир Головатий, на жаль, були. На онлайн засіданні секретаріатом Запорізької облорганізації НСЖУ прийнято рішення про виключення їх з лав спілки.

Запорізькі журналісти щиро вірять у перемогу ЗСУ, з нетерпінням чекають на звільнення нашої землі від нечисті. Віримо, що весь колаборантський бруд зійде з лиця Бердянська, і не буде йому місця в нашій рідній Україні", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+36
почнемо із зєлємарафону: насамперед йдеться про Василя Голованова, Тиграна Мартиросяна, Наташу Влащенко, Тетяну Гончарову, Назара Довгого, Володимира Полуєва, Анну Степанець та Анастасію Даугуле.

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02.07.2022 12:17
+22
Бердянск город чмошников во власти и их обслуги, у местных мусорков там был приступный синдикат с таксистами грачами и не только ... на набережной нет ни одной уборной ни урн ... все это специально и в сговоре администрации и мусорков, чтобы можно было штрафы выписывать ... дико ватный и быдляцкий городок...

С Одессой то же самое будет, если во время не зачистить все местное отребье, которое ещё с 2010 там сидит и маскируется под "патриотов города" - так это все потенциальные коллаборанты называют, что в Харькове, что в Бердянске, что в Одессе
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02.07.2022 12:18
+14
Вони б уже давно працювали оа помйка - роств.
Але щось пішло не так. Як і для ОПи з кварталу 95.
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02.07.2022 12:34
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кхм.. а скільки у Києві? там майже все поголів'я десятиліттями на кацапію працює
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02.07.2022 12:11 Відповісти
почнемо із зєлємарафону: насамперед йдеться про Василя Голованова, Тиграна Мартиросяна, Наташу Влащенко, Тетяну Гончарову, Назара Довгого, Володимира Полуєва, Анну Степанець та Анастасію Даугуле.

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02.07.2022 12:17 Відповісти
Вони б уже давно працювали оа помйка - роств.
Але щось пішло не так. Як і для ОПи з кварталу 95.
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02.07.2022 12:34 Відповісти
У нас ще таких "журналістів" багато, просто деякі перевзулися на ходу, як депутати, бо зараз їм так вихідно
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02.07.2022 12:13 Відповісти
В порту Бердянська підняли з дна моря БДК "Саратов". Ось як виглядає гарна робота ЗСУ.
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02.07.2022 12:14 Відповісти
Как только откачают машинное отделение до уровня по щиколотку, так сразу начнут перебирать двигатели.
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02.07.2022 12:26 Відповісти
✅ Хороший корабль "Засратовым" не назовут!
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03.07.2022 13:07 Відповісти
15мусоров там тоже было перешли. Так их в первых рядах на убой пустили.
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02.07.2022 12:15 Відповісти
Бердянск город чмошников во власти и их обслуги, у местных мусорков там был приступный синдикат с таксистами грачами и не только ... на набережной нет ни одной уборной ни урн ... все это специально и в сговоре администрации и мусорков, чтобы можно было штрафы выписывать ... дико ватный и быдляцкий городок...

С Одессой то же самое будет, если во время не зачистить все местное отребье, которое ещё с 2010 там сидит и маскируется под "патриотов города" - так это все потенциальные коллаборанты называют, что в Харькове, что в Бердянске, что в Одессе
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02.07.2022 12:18 Відповісти
Майже кожне літо бував у Бердянську. І ні одна .лядь жодного разу до мене не підійшла з претензіями. Можливо тому, що я - не руssосвін.
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02.07.2022 13:01 Відповісти
Якщо ти в Бердянську обісралася, не знайшовши туалету, то це ще не значить, що Бердянськ погане місто. Все там чудово було до війни. Керівників всих кафе міста зобов'язали пускати до туалетів всих бажаючих. Ватників, звичайно, в місті багато, але й нормальних людей багато. Численні мітинги відбувалися в захопленому на третій день війни місті поки кацарилі не почали арештовувати учасників і організаторів.
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02.07.2022 14:05 Відповісти
украинская земля приютила, вскормила залетное семя кацапов
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02.07.2022 12:45 Відповісти
І по цю хвилину вони так і не навчилися кнопати коментарі на українській мові...
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02.07.2022 13:07 Відповісти
А так буде і далі поки не почнемо страчувати зрадників
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02.07.2022 13:15 Відповісти
Медиа-пространство Украины издавно оккупировано московитами. Друг Кобзона и Гиркина -- Димон Гордон, агент КГБ-ФСБ Евгений Киселев, "израильтянин" Савик Шустер... Ведь московитам относительно легко интегрироваться в Украину из-за схожести украинского и русского языков, общности религии и обычаев.
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02.07.2022 13:59 Відповісти
А что ты имеешь против Гордона? Ты и десятой доли не сделал для Украины того сколько он. А как ты Родину защищаешь?
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02.07.2022 14:58 Відповісти
Думаю не перейшли,а добровільно і без примушеня доєднались на службу до тих на кого чекали.
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02.07.2022 14:00 Відповісти
А чом би їм не перейти, коли Україна за таке умовний термін дає...
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02.07.2022 14:05 Відповісти
Таких тільки вішати !
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02.07.2022 14:00 Відповісти
Коллаборанты были и есть во всех странах. Но нужно создать четкий механизм относительно коллаборантов, что после войны они не могли даже в выборах участвовать. Автоматические лишение гражданства Украины, и на выбор: статус ПМЖ в Украине или депортация на Россию.
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02.07.2022 14:16 Відповісти
Да, или срок в Украине, на каменоломнях, или депортация на Россию, пусть выбирают..
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02.07.2022 15:00 Відповісти
больше чем в Украине нет предателей
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02.07.2022 15:26 Відповісти
Больше, чем где? Какое то предвзятое заявление.
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02.07.2022 16:29 Відповісти
Вважаю за колаборацію треба законом передбачати позбавлення громадянства!!!
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02.07.2022 14:38 Відповісти
В Бердянську на авто патрульної поліції їздять мусора зрадники, тільки поміняли напис. Чому залишили авто, зброю і форму? Ану Жуков шокер кажі...
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02.07.2022 14:48 Відповісти
Недалекие люди , не думают о своем ближайшем будущем . Бердянск будет освобожден еще в єтом году .
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02.07.2022 15:35 Відповісти
От здивували! А коли то в нас журнашлюхи не працювали за "капеечку" по команді "Фас". "Г+Г", "Інтер", та й усі телемарафонівці продалися коломойському кодлу. Нема в нас журналістів, в нас є політруки по замовленню!.
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02.07.2022 16:37 Відповісти
 
 