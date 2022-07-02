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"Нравится - не нравится, терпи, моя красавица": Глава МЗС Латвії Рінкевич відповів Захаровій, яка критикувала внесення українського борщу до списку спадщини ЮНЕСКО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич відповів представниці МЗС РФ Марії Захаровій фразою Путіна.
Як передає Цензор.НЕТ, Захарова розкритикувала внесення українського борщу до списку спадщини ЮНЕСКО.
"Нравится - не нравится, терпи, моя красавица", - відповів їй міністр.
Нагадаємо, 8 лютого 2022 року Путін заявив Зеленському, що альтернативи мінським домовленостям щодо врегулювання на Донбасі немає та додав: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица".
Раніше повідомлялось, що український борщ внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
Топ коментарі
+63 Ksenia VB
показати весь коментар02.07.2022 12:22
+42 Женя-Женя
показати весь коментар02.07.2022 12:14
+37 Роман Єжов
показати весь коментар02.07.2022 12:23
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Будь ласка, зачекайте...
Миссис!
По смыслу этого предложения здесь должна быть ссылка на страницу, где "Захарова розкритикувала ...", а вместо неё почему-то ссылка на главную страницу Цензора
В своем телеграм-канале она усомнилась, что это блюдо нуждается в незамедлительной охране.
"Для того чтобы на кулинарном примере объяснить миру, что такое "современный киевский национализм", приведу факт: хумус и плов признаны национальными блюдами нескольких народов. Но, как я понимаю, украинизации подвержено все. Что следующее? Признание свинины украинским национальным продуктом?" - отметила официальный представитель МИД.
Захарова также напомнила, что, согласно путевым заметкам данцигского купца М. Груневега 1584-1585 годов, борщ являлся блюдом русских жителей Киева..."
Але ці неучі реально вірять, що і руські, і росіяни - це одне і те саме!
Тільки є одна проблемка: західні мандрівники чітко розділяли рутенів та московитів.
Наприклад, 1572 рік, Луїш де Камоенш:
"Живуть між морем, дивні, й Танаїсом рутенець, московит, лівонець теж" ("Entre este mar e o Tánais vive estranha Gente: Rutenos, Moscos e Livónios")
1598 р., Чезаре Вечелло: "Русь має кордони з московитами, лівонцями та литовцями".
Груневег аналогічно розділяє рутенів та московитів. Рутени населяли територію України, а московити - Московію.
Боплан у 17 ст. аналогічно розділяв Україну (територію колишнього Князівства Руського) та Московію.
Тому Русь - це Україна, борщ - український, а Захарова йде хлєбать щі.
Тут можно её поддержать
КРИСА-ВІВЦЯ (зовнішність-сіутність)
В этих годах в Киеве проживало 12-15 тыс. человек.
Русские жители Киева - не "мордва и прочие", как подумала Захарова, а руские, в отличие от евреев и поляков, которые составляли значительную часть населения Киева.
.. иногда похмеляецца Боярышкой...
Думаете лёгкое это дело Пургу нести что братан путлера Письков...
А оскільки срср і росія завжди щось крали, то повинні відповісти за свої злочини. По суті це країна без роду і без племені, без історії. А всі її "факти" і досягнення засновані на брехні та крадіжках.
бадилля - на второє...