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Маріупольських вчителів відряджають на "атестацію" до Москви, а випускників змушують вступати в периферійні виші РФ, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

школа,маріуполь

Окупанти відправляють співробітників загальноосвітніх установ у Москву для проходження "атестації", а випускників змушують вступати в периферійні виші Росії.

Про це повідомив в телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Всіх маріупольських вчителів командирують на атестацію в Росію. Точно відомо про Москву. Без атестації на знання видуманої історії Росії та пропаганди російською до роботи з вересня допускати не будуть. Викорінення України - постійна мета росіян в дії", - написав Андрющенко.

Він також повідомив, що діє неофіційна заборона на виїзд освітян з Маріуполя, оскільки в місті брак кадрів, які хочуть долучитись до "викрадення майбутнього в дітей".

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"Вчора сотень маріупольських дітей позбавили майбутнього атестатами від неіснуючого сателіта Росії. Одночасно пропонуючи "пільговий вступ" до вишів на Росії. Правда, не в столицях, а здебільше в дупі світу. Що втрачають наші діти? Окрім можливості навчатись у кращих вишах країни та Європи, через вихід росії з Болонської системи, на Росії вони отримують диплом, який визнано лише Росією, її сателітами і якоюсь Сирією. Це відібрати майбутнє назавжди. Тому, маріупольські батьки, не робіть цього. Українська та світова освіта чекає на ваших дітей. Не вбивайте їхнє майбутнє", - наголосив заступник мера.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+11
Я так підозрюю,що саме ті вчителі,котрі страшно опиралися окупантам?(((
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02.07.2022 12:38
+9
Батьки тієї дитина яка добре вчилась в школі, вже визначилась з її майбутньою освітою зроблять все щоб уникнути "вступу" до російських "вишів" з Мухосранска. А ті хто виховував ватну наволоч якраз будуть сприяти отриманню подібної "освіти".
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02.07.2022 12:49
+5
да увы увы многие там переоделись в новые аквафрешные труселя.. учителя увы это проститутки... им ***** кому как.. а вообще как всегда евбнутые кацапы берега растеряли...
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02.07.2022 13:02
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Я так підозрюю,що саме ті вчителі,котрі страшно опиралися окупантам?(((
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02.07.2022 12:38 Відповісти
да увы увы многие там переоделись в новые аквафрешные труселя.. учителя увы это проститутки... им ***** кому как.. а вообще как всегда евбнутые кацапы берега растеряли...
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02.07.2022 13:02 Відповісти
Поедут на мацковию изучать рюZZkiй мир и Карла Маркса с чЛениным..типа ГУЛАГ для рабZZe не враг...
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02.07.2022 12:45 Відповісти
Байден був правий. Війна іде за культуру.
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02.07.2022 12:46 Відповісти
Батьки тієї дитина яка добре вчилась в школі, вже визначилась з її майбутньою освітою зроблять все щоб уникнути "вступу" до російських "вишів" з Мухосранска. А ті хто виховував ватну наволоч якраз будуть сприяти отриманню подібної "освіти".
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02.07.2022 12:49 Відповісти
они выбрали уже
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02.07.2022 12:52 Відповісти
А чого видалили мій комент за КАКАЯРАЗНІЦА?????? Зеботи тут як тут
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02.07.2022 13:11 Відповісти
Какаяразніца - нехай вчать по рос програмі. Правда *******?
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02.07.2022 13:12 Відповісти
Хто думає, що маріупольці, котрі залишилися за Україну? Нажаль добра половина чекали цей мір рюзгій. Нажаль і ще раз нажаль, ті ж діти прихильників того міра також чекали того міра. Бісить тільки одне, що вісім років дєткі данєцкіє і луганскіє мали привілеї при зарахуванні в виші, а в голові у них вата і зневага до всього українського. Але, хто у нас вісім років займався українським розвитком ставлення до всього українського? Ніхто. Бо какаяразніца. Какаяразніца і досі сидить в головах деяких. Хоча триває люта війна. Поржати, дивлячись Сватів краще для когось.
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02.07.2022 14:50 Відповісти
Непонятна мне их позиция "добра половина чекали цей мір рюзгій" "а в голові у них вата і зневага до всього українського." Отчего такое явление могло твориться в их головах? Объясните мне пожалуйста.
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02.07.2022 15:01 Відповісти
россия на пропаганду тратит миллиарды долларов.Плюс ватник-это на генном уровне.У них раша разбомбила дома,убила родных,ограбила,изнасиловала-но виновата всё равно будет Украина и весь мир.Это генетическое уродство.Они рождаются на Украине,учатся,работают,ездят за границу отдыхать-но любят рашу.
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02.07.2022 16:40 Відповісти
Тому що, вони завезені кацапи після Голодомору в Україні, коли вимерли всі українці, точніше, коли їх вбив сталін, а завезли кацапів натомість, вони вороги України в 3, 4-х поколіннях. Вони роками живуть в Україні, жруть наш хліб, при тому ненавидять Україну. І доки останній кацап, який навіть народився в Україні, не буде департований до московії, не буде миру і добра в Україні, ось і думайте, як нам жити.
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02.07.2022 21:37 Відповісти
 
 