Загарбники проводять масові обшуки в окупованій Чаплинці. Весь врожай вивозиться зерновозами в напрямку Криму, - ГУР
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В тимчасово окупованій Чаплинці Херсонської області посилюється тиск на місцевих мешканців з боку окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР Міноборони.
Як зазначається, з 29 червня в селищі проводиться обшук всіх приватних гаражів. В разі відсутності власників, ворота гаража виламують за допомогою ББМ "Тигр". Обшуки проводяться дуже детально - аж до перекопування ґрунту в підвалах у пошуку тайників.
"В приміщенні колишньої комунальної аптеки окупанти організували роботу власного приватного аптечного пункту. Медикаменти завозяться з окупованого Криму. Наглядати за роботою поставлено "свою людину", яка здійснює контроль та забирає готівку в кінці робочого дня", - йдеться у повідомленні.
Також в населеному пункті розпочались жнива. Весь врожай вивозиться зерновозами в напрямку Криму. Одночасно проводиться остаточне вивезення зерна торішнього врожаю.
Будь ласка, зачекайте...
https://rus.azattyq-ruhy.kz/society/38044-ukradennoe-ukrainskoe-zerno-na-kazakhstanskom-korable-chto-izvestno-k-dannomu-chasu
или пока что на Пороха и "порохоботов" доблестные татаровцы-баклановцы-портновцы ещё ничего не нашли?..
т.е. про..бавшие Юг Украины продолжают рулить из то же ж ОПы бо "неначаси"?