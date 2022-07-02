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Загарбники проводять масові обшуки в окупованій Чаплинці. Весь врожай вивозиться зерновозами в напрямку Криму, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чаплинка

В тимчасово окупованій Чаплинці Херсонської області посилюється тиск на місцевих мешканців з боку окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР Міноборони.

Як зазначається, з 29 червня в селищі проводиться обшук всіх приватних гаражів. В разі відсутності власників, ворота гаража виламують за допомогою ББМ "Тигр". Обшуки проводяться дуже детально - аж до перекопування ґрунту в підвалах у пошуку тайників.

"В приміщенні колишньої комунальної аптеки окупанти організували роботу власного приватного аптечного пункту. Медикаменти завозяться з окупованого Криму. Наглядати за роботою поставлено "свою людину", яка здійснює контроль та забирає готівку в кінці робочого дня", - йдеться у повідомленні.

Також в населеному пункті розпочались жнива. Весь врожай вивозиться зерновозами в напрямку Криму. Одночасно проводиться остаточне вивезення зерна торішнього врожаю.

Також читайте: Мешканці Херсонщини чинять тотальний спротив окупантам. Керівництво загарбників пересувається з охороною, у броньованих машинах та бронежилетах, - Генштаб

Автор: Ірина Дашківська
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02.07.2022 12:58 Відповісти
а с Крыма через мост и дальше
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02.07.2022 13:00 Відповісти
Вітаю українців. Хтось може організувати збір грошей на цілу авіаносну ударну групу? Маю гроші на хороший мотоцикл, хотів купити, зараз нафіг непотрібен. На Байрактарчики зібралися. Слава Україні.
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02.07.2022 13:00 Відповісти
Будуть їсти Зеліни шашлики.
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02.07.2022 13:02 Відповісти
Мародерство: рядовой и сержантский состав унітази та інше з домівок, супермаркетів..., а висшій командний состав інший рівень грабунку. .... и о иных воинских делах и поведениях, что каждому чину чинить должно"
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02.07.2022 13:05 Відповісти
казахи помогают россии воровать украинское зерно?

https://rus.azattyq-ruhy.kz/society/38044-ukradennoe-ukrainskoe-zerno-na-kazakhstanskom-korable-chto-izvestno-k-dannomu-chasu
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02.07.2022 13:06 Відповісти
"в этот торжественный день")( хотелось бы узнать сколько по этому поводу (пропуск через Чонгар) зрадныкив уже помещены в СИЗО СБУ?..
или пока что на Пороха и "порохоботов" доблестные татаровцы-баклановцы-портновцы ещё ничего не нашли?..
т.е. про..бавшие Юг Украины продолжают рулить из то же ж ОПы бо "неначаси"?
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02.07.2022 13:08 Відповісти
Продразверстка.
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02.07.2022 13:47 Відповісти
А когда чужая армия вела себя иначе? В любое время вековое и во всякой войне. А кто мешал с 25 по 28 февраля абсолютно все активы в РФ у нас конфисковать по решению суда утром, и к вечеру в тот же день? Решили в белых перчатках воевать, чистоплюйством заниматься? А они нет!
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02.07.2022 14:12 Відповісти
Нарешті побачили? Вони ще місяць тому кримському гобліну свіженький снопик з Херсонщини дарували. А доця сальди все ще спонсується татом у Монако чи вже на раші?
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02.07.2022 14:31 Відповісти
 
 