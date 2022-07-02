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Окупанти під тиском змушують вчителів погодитися на викладання за програмами РФ, - The Guardian

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

школа

Так звана окупаційна "влада" зобов'язує вчителів на захоплених територіях України підписати документ про готовність навчати дітей за російською шкільною програмою.

Про це виданню The Guardian розповіли безпосередньо педагоги, які знаходяться в окупації на південному сході України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду. Їхні імена не називають з міркувань безпеки.

Зі слів вчителів, окупанти погрожують їм звільненням і навіть виселенням з власних будинків, якщо вони не підуть на співпрацю.

Ситуація, що розгортається довкола питання початку нового навчального року, ставить педагогів в окупації у глухий кут, адже окупанти під тиском змушують вдаватися до дій, які українська влада розглядає як колабораціонізм, за що передбачена кримінальна відповідальність.

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За даними видання, у середині червня окупанти заявили, що до 21 липня педагоги повинні або підписати документ, який засвідчує їхню готовність навчати дітей за російською шкільною програмою, або звільнитися.

Один із вчителів, який живе у селі на окупованій території Харкова, сказав:

"Наразі документ просили підписати лише вчителів історії, географії, мови та початкових класів".

Водночас він додав, що навчальні програми з математики, фізики, біології та хімії в Росії не мають пропаганди, тому їх, принаймні поки що, залишають у спокої.

Нагадаємо, Кримінальний кодекс України передбачає покарання до трьох років позбавлення волі за навчання дітей у школах за російською програмою.

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При цьому освітній омбудсмен України Сергій Горбачов вважає, що прокурорам слід враховувати обставини такої співпраці.

"Ми повинні дуже чітко розрізнити, чи людину примушували працювати під тиском або навіть під загрозою життю, чи вона добровільно співпрацювала, чи була ініціатива співпрацювати", – заявив уповноважений.
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Топ коментарі
+9
Тому що для окупантів мова і віра має значення. Лише для нашого зевилупка це «какаяразніца
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02.07.2022 13:08
+6
как я понимаю-- программа *********** школы на выходе дает 150% ******* ********** УБИЙЦ ПЬЯНИЦ ПЕДОФИЛОВ ДЕБИЛОВ КРЕТИНОВ ДАУНОВ ********** И ПРОЧИХ КАСТРИРОВАННЫХ ДЕГЕНЕРАТОВ... в принщипе глядя на пленных ********** так оно и есть.. а коротко говно пытается шоколад переделать в говно-- но при этом стремится выглядеть шоколадом...
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02.07.2022 13:06
+4
Я так розумію - вчителі - це приклад для учнів. Не може бути вчителем наркоман чи алкаш,
вбивця ворюга чи зрадник.
Не дарма при окупації України ординці завозили сюди вчителів з орди.
А ті хто "какая разница как назівается улица" і які йдть на зраду - то не вчителі. То покидьки. І їм не місце в Україні.

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02.07.2022 13:20
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пришел режим х..ла, сопротивляйтесь и протестуйте против такой программы преподавания
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02.07.2022 13:04 Відповісти
как я понимаю-- программа *********** школы на выходе дает 150% ******* ********** УБИЙЦ ПЬЯНИЦ ПЕДОФИЛОВ ДЕБИЛОВ КРЕТИНОВ ДАУНОВ ********** И ПРОЧИХ КАСТРИРОВАННЫХ ДЕГЕНЕРАТОВ... в принщипе глядя на пленных ********** так оно и есть.. а коротко говно пытается шоколад переделать в говно-- но при этом стремится выглядеть шоколадом...
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02.07.2022 13:06 Відповісти
Тому що для окупантів мова і віра має значення. Лише для нашого зевилупка це «какаяразніца
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02.07.2022 13:08 Відповісти
это как бы закономерный итог голосования в стремлении получать 4000$
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02.07.2022 13:09 Відповісти
)) значит преподавая математику, учитель может скрепно сказать ученикам, что на параше, уникальная ситуация в мире и в военное время значение синуса там может достигать значения равного трём! никакой политики.
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02.07.2022 13:09 Відповісти
Для чого цю прутневу новину подавати в такій формі(Пригадались азовці ,котрі ділились всім в підвалах заводу з "мірнимі",а потім"мірниє" вийшли на волю й перейшли на бік "братьєв".Навіть не сумніваюся,що й щиро про всі деталі розповіли окупантам.Але була частина ,котрі пішли на українську стророну ,а потім все одно поїхали в розкішницю-матушку.Так новини подають люди,котрі не розуміють,що біда маріупольців в їхньому рашизмі.
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02.07.2022 13:15 Відповісти
Я так розумію - вчителі - це приклад для учнів. Не може бути вчителем наркоман чи алкаш,
вбивця ворюга чи зрадник.
Не дарма при окупації України ординці завозили сюди вчителів з орди.
А ті хто "какая разница как назівается улица" і які йдть на зраду - то не вчителі. То покидьки. І їм не місце в Україні.

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02.07.2022 13:20 Відповісти
А им пальцы в двери не засовывают? Всего лишь увольнением грозят и уже обделались? Новый сорт кормильцев?
Как говорил герой Высоцкого: следователь будет с тобой очень вежлив, и предложит сначала сигарету, а потом жизнь. Сигарету можно взять, а от жизни придется отказаться...
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02.07.2022 14:18 Відповісти
Знайшли лазівку? Потім скажуть, що і мусорів змушували і інших "наших громадян", які чекали на "асвабадітєлєй". І навіть папірці з мокрими печатками організують.
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02.07.2022 14:24 Відповісти
Учителя, как собственно и мусора, всегда первыми переходят на сторону оккупанта. Это я в 2014 году заметил по своему городу. Когда нас освободили в 2014-ом они сделали вид, что ничего такого не было и дальше преподают в школах. И если мой город опять будет захвачен - нет никаких сомнений на какой стороне окажутся они. Все они делают добровольно и осознанно. Понимают, что если прийдет Украина - их поймут и простят (всегда можно сказать, что их под дулом автомата заставляли).
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02.07.2022 14:57 Відповісти
Зрада вона і є зрада як її не прикрашай
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02.07.2022 16:00 Відповісти
При цьому, вчителі будуть отримувати зарплату з України, школи отримувати тепло, світло, воду за наші податки, а вчити будуть, що х.уло - герой, а України як держави не існує.
Коли цей ідіотизм під назвою " там же наші люді" припиниться?
Цілий ковідний рік вчилися онлайн, а зараз в москальську окупаційну школу захотілося?
Давно пора прийняти закон "Про окуповані території ", де передбачити врегулювання хоча частини нагальних питань - медицина, освіта, комунально- побутова сфера, енергетика і т.д.
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02.07.2022 16:24 Відповісти
 
 