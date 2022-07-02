Планувала стати окупаційним "міністром освіти": Директора київської школи судитимуть за держзраду
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Директора однієї з приватних шкіл Києва судитимуть за державну зраду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.
За даними слідства, обвинувачена до початку військової агресії РФ проти України працювала директором однієї з приватних столичних шкіл. Жінка мала проросійські погляди та підтримувала окупацію частини України.
"Вона співпрацювала з представником РФ, який брав участь у проведенні інформаційних акцій проти України та мав зв’язки зі спецслужбами РФ. Жінка передавала йому інформацію щодо місцезнаходження ЗСУ та тероборони, а також стосовно державних, політичних і культурних діячів України, які виступають проти російської агресії", - йдеться в повідомленні.
У винагороду за свою роботу обвинувачена планувала обійняти посаду міністра освіти в окупаційному органі. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
А що там каже положення про військовий стан?
Якого біса, шановні? Осудить, конфіскувать майно, анулювати громадянство і ***** за парєбрік в радную говєнь!
Й потім , спитайте тих пенсіонерів , чи хочуть вони проміняти свою пенсію на безкоштовне життя десь на зоні ?!
Ваша думка , це лицемірство , бо ми обидва знаємо точно, що ніхто з пенсіонерів не погодиться .
Нехай ця ******** сидить , якщо ніхто її не забажає обміняти на пару трийку захістників Маріуполя .
Вона має шанс лише через обмін . Виключно так
Це до 24 лютого там могло бути . Зара по-іншому й 15 років за гратами це добра пігулина для "рюзькамірних" .
навчала наших дітей 😠
Москалі вже на окупованих територіях - проводять "чистки" та "профорієнтацію " серед вчителів ...
Нам так - "не положено" ?
- Та чув! Головне - щоб йому «пожиттєве» дали! Треба ж комусь кацапів у наших тюрмах перед смертю сповідувать...
Ну а ця "**********" буде читать лекції по своєму профілю
2014 року українці заплатили за їх вибір в 2010 році - це очевидність !
24 лютого нам прилетіла розплата за те , що подавна більшість в 2014 році не сприйняла окупацію Криму й Донбасу як особисту образу на орків й продовжувала вважати цю падаль за "братів" й "добрих сусідів" які чомусь й якось збеленилися . Майже ніхто не сприйняв цю агресію в відповідності з накопиченним людтвом й попередніми поколіннями досвітом такого поняття як агресія й окупація . Ми продовжували обирати усякі "жопоблоки" , продовжували сприймати зрадників як носителів "ішої думки" . Інакше як пояснити , що в помаранчьовому Київі , де ніколи навіть Кучмо не мав більшості , а Ібукович жодного разу не набрав більше 20% , як це могло таке відбуватися явище , що директором приватної школи була банальна зрадниця .
Як ми довго не розуміли , що "інша думка" це виборці Юлі , Толіка , Садового чи Ляшка . Виборці "Свободи" -- партії антидемократичної , але проукраїнської . Це Славко Вакарчук .
А ця ватосамка -- типовий приклдад тупо зрадництва . Як й усі мацьковска церква ...
Почуйте уважно -- подавна більшість інтернованних осіб японського походження в 1941 році перебувала в США саме тому, що їм в рідній Японії жилось погано й дискомфортно , в США комфортно й приємно . Вони не були прихильниками військових злочинців Ямомото й Ко.
Але й це не переконало Рузвельта . Іх тримали довги роки в лагерях поки не переконалися, що від їх не буде загрози для беспеки США .
А тут директор приватної школи на 9й рік окупації Криму й частини Донбасу .
Приватна чи ні та школа , але усім школам видають ліцензію міністерство освіти ... й тому посадити одну хвойду явно недостатньо -- требо відслідкувати ланцюг зрадників , які хвойді надали ліцензію на викладацьку й педагогічну діяльність .
Просто тупо Ющ з Ко. тупо злив владу Ібуковичу по домовленності .
Просто уявіть собі , ну програв він перший тур , та йще з таким нізьким відсотком -- йди й відпочивая . Але ж ні -- бігав він , бігала Забужко по ефірах між турами й скаженно агітували за технічного кандидати Ібуковича : Дурбелика Протиусіха , точно розуміючи , що це навіть крайща допомога була бандюкам , ніж пряма агітація . Як це мерзотно виглядало навіть коли жодна падла в країні не могла собі навіть соту долю уявити наслідкив й якої кроввю за такий вибір Країна заплатить .
А коли з"ясувалося , що фальсіфікації другого туру в 2010 році були не меньшими ніж в 2004 році -- жодного руху не вчинив . Жодного !
Відкрийте групове фото партії слуга наріда, побачите верхню частину ланцюга зрадників.
А в точних науках , особливо в математичних дефініція це головне . Особливо досвітченні програмери скажуть , що в їх роботі головне - це правільні назви надавати функціоналу й змінникам ... Й найбільш ефективний захист відкритого коду , це перед передачою його клієнту змінити усі назви на стохастичні літери з індексами .
Й збочений термін АТО , як не меньш збоченний ООС виник не не пустому місці . Інакше й не могло бути . Певні частини Україні вже 350 років перебували під колоніальним гнітом , а правий берег 200 років, але хтось колись й як часто вживає термін пост колоніальний синдром ?! А це єдине вірне визначення . А ніякі там "окупації" , чи "захоплення" . Окупація це щось на кшалт тимчасового . А ось синдром жертви (пост)колоніального синдрома це хронічний хворий стан , який може бути пів століття , й ціле століття . Й саме тому українська корупція й комівство це зовсім інше , ніж на Московії . Бо в часи доменіона імперії це був спеціфічний захист розвинутих українців проти ворожої метрополії . Імперія розвалилася , а мизк доменіона й жерт постколоніального нікуди не зник .
Й тому мені видаються дуже комедними спроби прив"язати розвиток країни миттєво до "римского статуту" , до усіх цих антикорупційних "теплих компрессів" . По суті Портнов же нічого особистого не вигадав , просто тупо подавну біьшість європейского права впровадив , тілько щось космітично довів до абсурду , а інше зневілував .
Так що по 50 років на одному місці чинуша це не спадщина софка , це новопоробленна й штучна прив"язка західних моделей до нас . Скажу навіть більше -- у нас політик може звільнити (або вижити , що меньш юридично токсичне) будь кого й не звільняє виключно тому , що він такий один , а дрібних чинуш в тисяячи разів більше . Але теорітично будь кого .
А ось в них там навіть 2-гу людину в своєму міністерстві -- гендиректора департамента не може .
Інколи доходить до абсурду , бо є така абсолютно немафіозні держави як Германія , чи Нідерлани , а є вже чотири розвинутих демократичних країна , але мафіозних : Італія , Ізраїль , Японія і півд. Корея й в кожній з них є "легендарний" такий діяч , який на посаді гендіректора або заступника якогось міністерства десятиріччами шкодить державі й її громадянам й жоден політик нічого з ним не може поробити .
Так що певні закони , які вигаданні для народів , які років 300-500 як не були підколоніальними , які ніколи не дискримінувалися й не були під впливом різних диктаторів , це закони добрі й гарантують від свовілля тих від кого найманий працівник залежить на 80% . В часи некерованного ліберального ринку свовілля було бічем , а ось корупція мізерною .