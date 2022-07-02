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Планувала стати окупаційним "міністром освіти": Директора київської школи судитимуть за держзраду

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

школа

Директора однієї з приватних шкіл Києва судитимуть за державну зраду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.

За даними слідства, обвинувачена до початку військової агресії РФ проти України працювала директором однієї з приватних столичних шкіл. Жінка мала проросійські погляди та підтримувала окупацію частини України.

"Вона співпрацювала з представником РФ, який брав участь у проведенні інформаційних акцій проти України та мав зв’язки зі спецслужбами РФ. Жінка передавала йому інформацію щодо місцезнаходження ЗСУ та тероборони, а також стосовно державних, політичних і культурних діячів України, які виступають проти російської агресії", - йдеться в повідомленні.

У винагороду за свою роботу обвинувачена планувала обійняти посаду міністра освіти в окупаційному органі. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також читайте: Донецькому блогеру повідомлено про підозру у державній зраді та пособництві окупантам, - Офіс генпрокурора

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
Ага, чудова ідея! Давайте будемо нікчемну орчиху годувать нашою їжею все життя? В той час, як половина українських пенсіонерів отримує 1900 грн пенсії, маючи по 40 років стажу!

Якого біса, шановні? Осудить, конфіскувать майно, анулювати громадянство і ***** за парєбрік в радную говєнь!
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02.07.2022 13:45
+20
Відслідкуйте зв'язки цієї потвори. Там точно вийдете на чиновників міносвіти, жОПи і решта.
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02.07.2022 14:10
+18
в Україні військовий стан? війна? чи просто,бавитесь у війнушку?
А що там каже положення про військовий стан?
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02.07.2022 13:45
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в Україні військовий стан? війна? чи просто,бавитесь у війнушку?
А що там каже положення про військовий стан?
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02.07.2022 13:45 Відповісти
Ага, чудова ідея! Давайте будемо нікчемну орчиху годувать нашою їжею все життя? В той час, як половина українських пенсіонерів отримує 1900 грн пенсії, маючи по 40 років стажу!

Якого біса, шановні? Осудить, конфіскувать майно, анулювати громадянство і ***** за парєбрік в радную говєнь!
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02.07.2022 13:45 Відповісти
Причому пішки через Луганську область.
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02.07.2022 16:03 Відповісти
Очень страшное наказание. Ага. Пусть сидит 15 лет на баланде. И шьет рукавицы на свой прокорм.
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02.07.2022 16:14 Відповісти
Тай їх премію виписати мабуть ?!

Й потім , спитайте тих пенсіонерів , чи хочуть вони проміняти свою пенсію на безкоштовне життя десь на зоні ?!
Ваша думка , це лицемірство , бо ми обидва знаємо точно, що ніхто з пенсіонерів не погодиться .

Нехай ця ******** сидить , якщо ніхто її не забажає обміняти на пару трийку захістників Маріуполя .

Вона має шанс лише через обмін . Виключно так
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02.07.2022 16:48 Відповісти
успешная педагогическая карьера. Интересно, родные гордятся?
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02.07.2022 13:50 Відповісти
"Гордятся" не тільки рідні, але й "весь пєдагогічєскій коллєктів школи". І більша частина міністерства освіти з містом на чолі.
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02.07.2022 15:29 Відповісти
чемодан вокзал саратов
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02.07.2022 13:52 Відповісти
Угу , зараз !
Це до 24 лютого там могло бути . Зара по-іншому й 15 років за гратами це добра пігулина для "рюзькамірних" .
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02.07.2022 16:49 Відповісти
Хоч би сказали з якої школи.
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02.07.2022 13:54 Відповісти
может могут только после суда , а суды и судьи в Украине скупаются рашей через команду Портнова и Татарова
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02.07.2022 14:13 Відповісти
Та не, ну министром--- оно конечно ух ты! Вот же про себя ржал с бабы- дуры тот, кто втюхивал зачитывал. А оно верило. А там или знай может и лубофь была искрометная?
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02.07.2022 13:56 Відповісти
Довічне заслужила ця продажна хвойда , так як видно по ній , чому вона
навчала наших дітей 😠
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02.07.2022 14:01 Відповісти
Відслідкуйте зв'язки цієї потвори. Там точно вийдете на чиновників міносвіти, жОПи і решта.
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02.07.2022 14:10 Відповісти
На Табачника - в минобразования много его людей
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02.07.2022 14:14 Відповісти
Условка. Потім медалька чекає від зелених потвор в міністерстві.
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02.07.2022 14:36 Відповісти
І посада заст. міністра "по ідеологіі".
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02.07.2022 15:31 Відповісти
Закомплекмовані тварюки. Скільки лузерні,готової знищуаи все,і вся
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02.07.2022 14:43 Відповісти
Ну ось вам і українська толерантність та демократичність
Москалі вже на окупованих територіях - проводять "чистки" та "профорієнтацію " серед вчителів ...
Нам так - "не положено" ?
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02.07.2022 14:55 Відповісти
- Куме! Новину чули? Московського попа впіймали за передачею розвідданих у Росію!

- Та чув! Головне - щоб йому «пожиттєве» дали! Треба ж комусь кацапів у наших тюрмах перед смертю сповідувать...

Ну а ця "**********" буде читать лекції по своєму профілю
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02.07.2022 15:01 Відповісти
Зрадників вже пора стріляти. Забагато їх з'явилося.
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02.07.2022 15:24 Відповісти
без ф.и.о. и фото этой кокошницы буллинг может зацепить невиновную ячейку общества..
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02.07.2022 16:06 Відповісти
Київська школа № 272
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02.07.2022 18:56 Відповісти
А ким планували стати всілякі єрмаки-татарови, чи любителі весняних шашликів? Чи ще не на часі викривати їх плани?
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02.07.2022 16:17 Відповісти
Задуть монтажной пеной, и не прочищать самку собаки 15 лет !
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02.07.2022 16:34 Відповісти
Мера міста Південне Олександра Брюханова вже "засудили" за держзраду. Замість 12-15 років позбавлення волі, він отримав 2 роки умовно і вже вийшов (!) на роботу... Цього теж, напевно, так засудять, бо "какая разніца" суддям від кого отримувати хабаря, та і "сваіх не брасаєм"...
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02.07.2022 16:36 Відповісти
класика вчителі або менти. А ви дивуєтесь звідки стільки какіх разніц. В школі ж клуші навчають так. Я пам'ятаю як мої вчителі розказували що зеля - порядна людина Це ж тварі, які думають тільки про свою шкуру. Не всі! Але багато... Особливо жінки
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02.07.2022 17:10 Відповісти
Скажу певну жорстоку річ ...
2014 року українці заплатили за їх вибір в 2010 році - це очевидність !
24 лютого нам прилетіла розплата за те , що подавна більшість в 2014 році не сприйняла окупацію Криму й Донбасу як особисту образу на орків й продовжувала вважати цю падаль за "братів" й "добрих сусідів" які чомусь й якось збеленилися . Майже ніхто не сприйняв цю агресію в відповідності з накопиченним людтвом й попередніми поколіннями досвітом такого поняття як агресія й окупація . Ми продовжували обирати усякі "жопоблоки" , продовжували сприймати зрадників як носителів "ішої думки" . Інакше як пояснити , що в помаранчьовому Київі , де ніколи навіть Кучмо не мав більшості , а Ібукович жодного разу не набрав більше 20% , як це могло таке відбуватися явище , що директором приватної школи була банальна зрадниця .

Як ми довго не розуміли , що "інша думка" це виборці Юлі , Толіка , Садового чи Ляшка . Виборці "Свободи" -- партії антидемократичної , але проукраїнської . Це Славко Вакарчук .
А ця ватосамка -- типовий приклдад тупо зрадництва . Як й усі мацьковска церква ...

Почуйте уважно -- подавна більшість інтернованних осіб японського походження в 1941 році перебувала в США саме тому, що їм в рідній Японії жилось погано й дискомфортно , в США комфортно й приємно . Вони не були прихильниками військових злочинців Ямомото й Ко.
Але й це не переконало Рузвельта . Іх тримали довги роки в лагерях поки не переконалися, що від їх не буде загрози для беспеки США .
А тут директор приватної школи на 9й рік окупації Криму й частини Донбасу .
Приватна чи ні та школа , але усім школам видають ліцензію міністерство освіти ... й тому посадити одну хвойду явно недостатньо -- требо відслідкувати ланцюг зрадників , які хвойді надали ліцензію на викладацьку й педагогічну діяльність .
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02.07.2022 17:20 Відповісти
В 2010г вьібрали Януковича , а нужно бьіло вьібрать Тимошенко , и судьба Украиньі бьіла бьі совсем другой .
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02.07.2022 18:18 Відповісти
Не факт , що реально вибрали й реально він взяв більше голосів , ній Юля .

Просто тупо Ющ з Ко. тупо злив владу Ібуковичу по домовленності .

Просто уявіть собі , ну програв він перший тур , та йще з таким нізьким відсотком -- йди й відпочивая . Але ж ні -- бігав він , бігала Забужко по ефірах між турами й скаженно агітували за технічного кандидати Ібуковича : Дурбелика Протиусіха , точно розуміючи , що це навіть крайща допомога була бандюкам , ніж пряма агітація . Як це мерзотно виглядало навіть коли жодна падла в країні не могла собі навіть соту долю уявити наслідкив й якої кроввю за такий вибір Країна заплатить .
А коли з"ясувалося , що фальсіфікації другого туру в 2010 році були не меньшими ніж в 2004 році -- жодного руху не вчинив . Жодного !
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03.07.2022 14:09 Відповісти
Хах, відслідковувати.
Відкрийте групове фото партії слуга наріда, побачите верхню частину ланцюга зрадників.
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03.07.2022 12:04 Відповісти
Не кажучи вже про те, що директорка школи - посада не вибірна, тобто виборці взагалі ніяк не можуть впливати на те, хто буде директором школи. Міняється міністр освіти, міняється його оточення, так, але чинуші з районо сидять по півстоліття в своїх кріселках. Зайдіть в будь-яке районо, подивіться на ***** чинуш, - там до сих пір мінімум 50% з приймаючих рішення ще брєжнєва пам'ятають...
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03.07.2022 12:07 Відповісти
Коріння усього мерзотного , що коїться в Україні с часів , коли українці стали незалежними від московитів це те , що подавна більшість не вміє (або не плислуховується до думки тех хто вміє) давати визначення різним процесам (що кояться) й різним станам речей , в яких країна перебуває .

А в точних науках , особливо в математичних дефініція це головне . Особливо досвітченні програмери скажуть , що в їх роботі головне - це правільні назви надавати функціоналу й змінникам ... Й найбільш ефективний захист відкритого коду , це перед передачою його клієнту змінити усі назви на стохастичні літери з індексами .
Й збочений термін АТО , як не меньш збоченний ООС виник не не пустому місці . Інакше й не могло бути . Певні частини Україні вже 350 років перебували під колоніальним гнітом , а правий берег 200 років, але хтось колись й як часто вживає термін пост колоніальний синдром ?! А це єдине вірне визначення . А ніякі там "окупації" , чи "захоплення" . Окупація це щось на кшалт тимчасового . А ось синдром жертви (пост)колоніального синдрома це хронічний хворий стан , який може бути пів століття , й ціле століття . Й саме тому українська корупція й комівство це зовсім інше , ніж на Московії . Бо в часи доменіона імперії це був спеціфічний захист розвинутих українців проти ворожої метрополії . Імперія розвалилася , а мизк доменіона й жерт постколоніального нікуди не зник .
Й тому мені видаються дуже комедними спроби прив"язати розвиток країни миттєво до "римского статуту" , до усіх цих антикорупційних "теплих компрессів" . По суті Портнов же нічого особистого не вигадав , просто тупо подавну біьшість європейского права впровадив , тілько щось космітично довів до абсурду , а інше зневілував .
Так що по 50 років на одному місці чинуша це не спадщина софка , це новопоробленна й штучна прив"язка західних моделей до нас . Скажу навіть більше -- у нас політик може звільнити (або вижити , що меньш юридично токсичне) будь кого й не звільняє виключно тому , що він такий один , а дрібних чинуш в тисяячи разів більше . Але теорітично будь кого .
А ось в них там навіть 2-гу людину в своєму міністерстві -- гендиректора департамента не може .

Інколи доходить до абсурду , бо є така абсолютно немафіозні держави як Германія , чи Нідерлани , а є вже чотири розвинутих демократичних країна , але мафіозних : Італія , Ізраїль , Японія і півд. Корея й в кожній з них є "легендарний" такий діяч , який на посаді гендіректора або заступника якогось міністерства десятиріччами шкодить державі й її громадянам й жоден політик нічого з ним не може поробити .

Так що певні закони , які вигаданні для народів , які років 300-500 як не були підколоніальними , які ніколи не дискримінувалися й не були під впливом різних диктаторів , це закони добрі й гарантують від свовілля тих від кого найманий працівник залежить на 80% . В часи некерованного ліберального ринку свовілля було бічем , а ось корупція мізерною .
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03.07.2022 16:23 Відповісти
 
 