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Навчальний рік на Харківщині розпочнеться 1 вересня. Формат залежатиме від безпекової ситуації, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

школа

Новий навчальний рік у школах Харкова та області розпочнеться традиційно 1 вересня, але чи будуть діти ходити в школу або продовжать вчитися дистанційно, залежить від ситуації з безпекою.

Про це заявив голова ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наступний навчальний рік у Харківській області розпочнеться 1 вересня. Але в якому форматі - залежатиме від ситуації безпеки.

"Харківщина на сьогоднішній день є фронтовою областю. Головне завдання - це зберегти життя і здоров'я наших дітей і вчителів", - зазначив Синєгубов.

Він повідомив, що в тих населених пунктах, де дозволятиме ситуація, буде розглянуто варіант офлайн-навчання. Перед цим школи повинні перевірити фахівці ДСНС, щоб з'ясувати, чи немає на території вибухонебезпечних предметів, чи працюють системи оповіщення, чи позначені шляхи евакуації.

"У школах або біля них має бути укриття, де в разі небезпеки зможуть сховатися всі учні та працівники. Під час повітряної тривоги освітній процес буде перерваний і, за можливості, продовжений в укритті", - наголосив Синєгубов.

Він повідомив, що наразі на тимчасово окупованих територіях в регіоні перебуває 165 шкіл.

"Учні цих закладів зможуть навчатися дистанційно або в інших закладах на підконтрольних Україні територіях. Дистанційно навчатимуться учні шкіл, які розташовані ближче ніж за 40 км до лінії бойових дій. Це ж стосується тих закладів, які повністю зруйновані внаслідок обстрілів", - сказав Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столичні школи 1 вересня розпочнуть навчання офлайн, - КМДА

За його словами, внаслідок російської збройної агресії в регіоні зруйновано 16 закладів загальної середньої освіти, пошкоджено - 191.

До початку бойових дій у школах Харківської області навчалися майже 260 тис. дітей шкільного віку. За попередніми даними, близько половини учнів (майже 130 тис) виїхали з території області, зокрема і за кордон. Крім цього були змушені залишити свої будинки 8,4 тисячі вчителів області.

Щодо ПТУ та вищих навчальних закладів, за словами Олега Синєгубова, розглядається традиційний або змішаний формат навчання (очно-дистанційний), але з урахуванням обмежень воєнного часу та забезпечення безпеки учасників освітнього процесу.

Автор: Ірина Дашківська
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Перед цим школи повинні перевірити фахівці ДСНС, щоб з'ясувати, чи немає на території вибухонебезпечних предметів, чи працюють системи оповіщення, чи позначені шляхи евакуації. Джерело: https://censor.net/ua/n3351667
а влада вешает лапшу на уши как она "готовилась"
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02.07.2022 14:03 Відповісти
какой учебный год? детей надо немедленно эвакуировать вглубь Украини или за границу . сколько украинских детей кацапы захватили и увели в рабство. власть не думает о людях.
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02.07.2022 14:38 Відповісти
Вчити дітей польської історії, де армія крайова - герої, де операція вісла - правильне дійство, де УПА бандити - це також дуже хєрова ідея.
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02.07.2022 15:20 Відповісти
Мда. Дісталося Зеленському президентство. Всього по повній мірі. Не позаздриш це точно. Дай Боже йому вистояти та не зламатися. А ще більше дай Господь йому не скотитися в трясовину договорняків. Ворог повинен бути розбитий - крапка. Ніяких домовленностей з ворогом - тільки капітуляція.
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02.07.2022 15:00 Відповісти
Довпойоп преZeдент - знахідка для ворога. Сподіваюсь він не витримає і скопитнеться від передозу, бо терпіти це посьміховисько вже немає сил.
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02.07.2022 15:12 Відповісти
 
 