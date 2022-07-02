Кількість загиблих та зниклих безвісти внаслідок удару РФ по ТЦ в Кременчуці становить 22 особи, - мер Малецький

Пошуково-рятувальна операція на місці ТЦ "Амстор" триває, залишається розібрати менше 10% завалів.

Про це у Facebook повідомив мер Віталій Малецький, інформує Цензор.НЕТ.

"З 21 особи, які вважалися зниклими безвісти, експертизою встановлено тіла 20 загиблих, наразі одна людина залишається зниклою безвісти. Одна людина померла в лікарні.

Таким чином на сьогодні кількість загиблих та зниклих безвісти внаслідок ракетного терористичного акту в ТЦ "Амстор" становить 22 особи. Пошуково-рятувальна операція продовжується, залишається розібрати менше 10% завалів", - зазначив очільник міста.

Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Щонайменше 19 людей загинули, понад пів сотні отримали поранення. 1 липня ДСНС повідомила, що рятувальники обстежили і розібрали уламки на 90% загальної площі ТЦ "Амстор". З початку робіт на місці удару виявили 29 фрагментів тіл. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обстріл Кременчука: родинам загиблих у ТЦ виплатять по 100 тис. грн, - мер Малецький