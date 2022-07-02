Наразі біля Лисичанська йдуть запеклі бої, але саме місто не оточене, - Нацгвардія
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Найскладнішою ситуація на сході є зараз на Лисичанському та Бахмутському напрямках, а також у Харківській області.
Про це в ефірі українських телеканалів сказав речник Національної гвардії України Руслан Музичук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"За останні кілька днів, як показує інформація Генштабу, ситуація є найскладнішою на Лисичанському, Бахмутському напрямках та на Харківщині. Також на Слов’янському напрямку противник проводить спробу штурмових дій, намагаючись покращити своє тактичне положення", - зазначив речник Нацгвардії.
Він додав, що ціллю ворога тут залишається вихід на адмінкордони Донецької і Луганської областей.
Музичук уточнив, що наразі біля Лисичанська йдуть запеклі бої, але саме місто не оточене, воно під контролем українських військ.
Разом із тим є велика загроза ракетних і артилерійських обстрілів південних і північних регіонів України, зокрема прикордоння Сумщини та Чернігівщини.
При цьому Музичук додав, що загарбники на початку повномасштабного вторгнення застосовували більш сучасні ракети. "А наразі застосовуються ракети ще радянського виробництва. Проте вони не менш загрозливі", - сказав він.
Речник Нацгвардії поінформував, що і Нацполіція, і НГУ проводять багато заходів для того, щоб укріпити українські прикордонні регіони, зокрема ділянку кордону з білоруссю.
"Там окрім тих дій, що стосуються безпосереднього посилення держкордону, проводять також профілактичні відпрацювання, щоб виявляти осіб, які можуть співпрацювати з ворогом, надавати інформацію для ураження", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
масковская уліца - па гораду ідьот...
Так же ж, москалику?
Хай мене вибачать українці-жителі Лисичанська, але там все гниле до основи.
В районе Верхнекаменки и Малорязанцево идут упорные бои. Противник стремится прорваться по направлению Золотарёвки и Белогоровки с целью окончательно заблокировать Лисичанск. В этой связи стоит отметить две характерные особенности.
- В этой полосе появились подразделения из состава Северодонецкой группировки. Да, именно те, которые должны были после окружения, "по плану" штурмовать и зачищать сам Лисичанск. Речь идёт о БТГр из состава 39-й мсбр, 24-й обр СпН и 394-м мсп + батальоны 4-й мсбр 2-го АК (которые УЖЕ были введены в бой, прямо сходу) и сводной тактической группе чвк "вагнер" (до 2-х БТГр). Надо понимать "штатные" АбизянЫ из состава Попаснянской группировки выдыхаются уже критически (это БТГр из состава 6-го "казачьего" мсп 2-го АК, а так же батальоны из состава 1-й и 100-й мсбр 1-го АК). Поэтому командование войск противника решило усилить натиск (ну или сохранить его на нынешнем уровне) за счёт первых подвернувшихся "резервов" - взять подразделения с соседнего "менее активного" участка. Это хороший знак...
- Ещё одна особенность. Есть определённые сведения о том, что противник готовится к массированному дистанционному минированию участка территории между Белогоровкой и Золотарёвкой (ИНФОРМАЦИЯ СПОРНАЯ, НУЖДАЕТСЯ В ПЕРЕПРОВЕРКЕ).
Вполне возможно для этой цели командование войск противника попытается использовать эксперементальную ИСДМ "Земледелие" (прошла предварительные войсковые испытания в 2020 г.). Внешне, мало отличима от типовой установки БМ-21 "Град", однако обеспечивает дистанционную постановку противопехотных\противотанковых минных полей на дистанциях от 5 до 15-и км. Или же, командование войск противника попытается использовать для этих целей соответствующую вертолётную систему ВСМ-1...
Справочно:
Реактивные снаряды системы "Земледелие" выполнены в двух вариантах: противопехотном и противотанковом. Система позволяет устанавливать комбинированные минные поля. Противотанковые и противопехотные мины можно уложить в таком порядке, чтобы заграждение стало непреодолимым и для стрелков, и для бронетехники.
В приницпе, это может свидетельствовать о некоторых вещах. Во-первых, вы вряд ли будете "засевать" минами тот участок местности куда в ближайшее время будут (или планируют) наступать ваши войска. Хотя, конечно, у "Земледелия" каждая мина оборудована дистанционным самоликвидатором. С помощью них, выставленное МВЗ можно быстро уничтожить.
Во-вторых, скорее всего планируя массированное дистанционное минирование данного участка местности, командование войск противника, скорее всего, пытается воспрепятствовать гипотетическому отходу нашей Лисичанской группы войск (или усложнить его), это так же существенно затруднить и её МТО.
В обоих случаях, это явно свидетельствует о том, что другим более надёжным способом (например, занятием этого участка местности собственными войсками или же массированным прострелом его) выполнить эти задачи с потребным уровнем эффективности - достаточно сложно или же маловероятно.
Исходя из всего выше написанного, думаю ближайшие сутки - двое в отношении ситуации в районе Лисичанска станут определяющими. По крайней мере, переброска командованием войск противника на участок действия своей основной ударной группы ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ сил и средств с соседнего участка, которые до этого имели свою собственную задачу и к которой они достаточно упорно готовились, свидетельствует о том, что термин "тактическое напряжение" вполне применимо и к подразделениям войск противника на этом направлении...
Машовец