УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12300 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
10 603 37
війна (56671) Лисичанськ (274) Харківщина (4295) Національна гвардія (1233)

Наразі біля Лисичанська йдуть запеклі бої, але саме місто не оточене, - Нацгвардія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Найскладнішою ситуація на сході є зараз на Лисичанському та Бахмутському напрямках, а також у Харківській області.

Про це в ефірі українських телеканалів сказав речник Національної гвардії України Руслан Музичук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За останні кілька днів, як показує інформація Генштабу, ситуація є найскладнішою на Лисичанському, Бахмутському напрямках та на Харківщині. Також на Слов’янському напрямку противник проводить спробу штурмових дій, намагаючись покращити своє тактичне положення", - зазначив речник Нацгвардії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ наступають на Лисичанськ і перегруповуються біля Слов'янська, - ISW

Він додав, що ціллю ворога тут залишається вихід на адмінкордони Донецької і Луганської областей.

Музичук уточнив, що наразі біля Лисичанська йдуть запеклі бої, але саме місто не оточене, воно під контролем українських військ.

Разом із тим є велика загроза ракетних і артилерійських обстрілів південних і північних регіонів України, зокрема прикордоння Сумщини та Чернігівщини.

При цьому Музичук додав, що загарбники на початку повномасштабного вторгнення застосовували більш сучасні ракети. "А наразі застосовуються ракети ще радянського виробництва. Проте вони не менш загрозливі", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили два масовані наступи військ РФ - в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, - Гайдай. ФОТО

Речник Нацгвардії поінформував, що і Нацполіція, і НГУ проводять багато заходів для того, щоб укріпити українські прикордонні регіони, зокрема ділянку кордону з білоруссю.

"Там окрім тих дій, що стосуються безпосереднього посилення держкордону, проводять також профілактичні відпрацювання, щоб виявляти осіб, які можуть співпрацювати з ворогом, надавати інформацію для ураження", - зазначив він.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
оце якось попало на очі відео, де три лисичанські ************ із чіста русссскімі ліцамі, вирячивши очі, верещать, що Лисичанськ знищуюють ЗСУ. А вони з нетерпінням чекають приходу асвабадітєлєй.
Хай мене вибачать українці-жителі Лисичанська, але там все гниле до основи.
показати весь коментар
02.07.2022 14:40
+8
Та ні, це у низ «задача» така, розпалювання ворожнечі між громадянами окупованих і неокупованих територій
показати весь коментар
02.07.2022 15:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А названіє такоє - прямо, слово боєвоє -
масковская уліца - па гораду ідьот...
Так же ж, москалику?
показати весь коментар
02.07.2022 14:32 Відповісти
оце якось попало на очі відео, де три лисичанські ************ із чіста русссскімі ліцамі, вирячивши очі, верещать, що Лисичанськ знищуюють ЗСУ. А вони з нетерпінням чекають приходу асвабадітєлєй.
Хай мене вибачать українці-жителі Лисичанська, але там все гниле до основи.
показати весь коментар
02.07.2022 14:40 Відповісти
І за це там кладуть голови наші кращі сини...
показати весь коментар
02.07.2022 15:02 Відповісти
Та ні, це у низ «задача» така, розпалювання ворожнечі між громадянами окупованих і неокупованих територій
показати весь коментар
02.07.2022 15:26 Відповісти
це правда.
показати весь коментар
02.07.2022 15:27 Відповісти
да кацап - кладут головы за то чтобы ты тварей как ты на земле больше не было
показати весь коментар
02.07.2022 15:54 Відповісти
Да, ситуация в районе Приволья ухудшилась. Противник сумел форсировать Северский Донец, занять посёлок и продвинуться до линии Шипиловка - Новодружеск. Что ещё в большей мере усложнило ситуацию в районе Лисичанска.

В районе Верхнекаменки и Малорязанцево идут упорные бои. Противник стремится прорваться по направлению Золотарёвки и Белогоровки с целью окончательно заблокировать Лисичанск. В этой связи стоит отметить две характерные особенности.

- В этой полосе появились подразделения из состава Северодонецкой группировки. Да, именно те, которые должны были после окружения, "по плану" штурмовать и зачищать сам Лисичанск. Речь идёт о БТГр из состава 39-й мсбр, 24-й обр СпН и 394-м мсп + батальоны 4-й мсбр 2-го АК (которые УЖЕ были введены в бой, прямо сходу) и сводной тактической группе чвк "вагнер" (до 2-х БТГр). Надо понимать "штатные" АбизянЫ из состава Попаснянской группировки выдыхаются уже критически (это БТГр из состава 6-го "казачьего" мсп 2-го АК, а так же батальоны из состава 1-й и 100-й мсбр 1-го АК). Поэтому командование войск противника решило усилить натиск (ну или сохранить его на нынешнем уровне) за счёт первых подвернувшихся "резервов" - взять подразделения с соседнего "менее активного" участка. Это хороший знак...

- Ещё одна особенность. Есть определённые сведения о том, что противник готовится к массированному дистанционному минированию участка территории между Белогоровкой и Золотарёвкой (ИНФОРМАЦИЯ СПОРНАЯ, НУЖДАЕТСЯ В ПЕРЕПРОВЕРКЕ).

Вполне возможно для этой цели командование войск противника попытается использовать эксперементальную ИСДМ "Земледелие" (прошла предварительные войсковые испытания в 2020 г.). Внешне, мало отличима от типовой установки БМ-21 "Град", однако обеспечивает дистанционную постановку противопехотных\противотанковых минных полей на дистанциях от 5 до 15-и км. Или же, командование войск противника попытается использовать для этих целей соответствующую вертолётную систему ВСМ-1...

Справочно:

Реактивные снаряды системы "Земледелие" выполнены в двух вариантах: противопехотном и противотанковом. Система позволяет устанавливать комбинированные минные поля. Противотанковые и противопехотные мины можно уложить в таком порядке, чтобы заграждение стало непреодолимым и для стрелков, и для бронетехники.

В приницпе, это может свидетельствовать о некоторых вещах. Во-первых, вы вряд ли будете "засевать" минами тот участок местности куда в ближайшее время будут (или планируют) наступать ваши войска. Хотя, конечно, у "Земледелия" каждая мина оборудована дистанционным самоликвидатором. С помощью них, выставленное МВЗ можно быстро уничтожить.

Во-вторых, скорее всего планируя массированное дистанционное минирование данного участка местности, командование войск противника, скорее всего, пытается воспрепятствовать гипотетическому отходу нашей Лисичанской группы войск (или усложнить его), это так же существенно затруднить и её МТО.

В обоих случаях, это явно свидетельствует о том, что другим более надёжным способом (например, занятием этого участка местности собственными войсками или же массированным прострелом его) выполнить эти задачи с потребным уровнем эффективности - достаточно сложно или же маловероятно.

Исходя из всего выше написанного, думаю ближайшие сутки - двое в отношении ситуации в районе Лисичанска станут определяющими. По крайней мере, переброска командованием войск противника на участок действия своей основной ударной группы ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ сил и средств с соседнего участка, которые до этого имели свою собственную задачу и к которой они достаточно упорно готовились, свидетельствует о том, что термин "тактическое напряжение" вполне применимо и к подразделениям войск противника на этом направлении...
Машовец
показати весь коментар
02.07.2022 14:47 Відповісти
новенький? еще ***** к мацкве не посылали?
показати весь коментар
02.07.2022 15:08 Відповісти
Слышь,обучаемое,ты когда свой родной язык выучишь?)))
показати весь коментар
02.07.2022 15:25 Відповісти
Боєць ЗСУ Віталій Шведов підтверджує: ситуація з обороною Лисичанська - критична, і склалася всупереч очікуванням наших після "планового" відходу з Сіверськодонецька (трансляція з 14:00 на плашці телеканалу в лівому кутку зліва)
показати весь коментар
02.07.2022 15:25 Відповісти
Странно и печально все это читать
показати весь коментар
02.07.2022 15:37 Відповісти
Так, це дивно виглядає, якщо тебе постійно говорять, що ворог тупий лапоть, який воює методами и озброєнням минулого століття.
показати весь коментар
02.07.2022 16:30 Відповісти
Місто не оточено,але його будуть сдавати швидше чим Северодонецьк.Там давлять с трьох сторон і місто не підготовлено для оборони.Хоча воно і знаходиться в зручному становищу на висоті і плюс річка нажаль його не втримають.Те що я і писав раніше це направлення це вижимка окупантів.Це свідома сдача командування коли це потрібно.Ніхто не знімав і не перекидав доп сили на цей напрямок.Скоріше за все буде основний бій за Словя'нськ або Бахмут.Я так розумію ця вижимка ворога як раз до тієї миті коли він підійте до міст зовсім дохлий і виснажений і там вже будуть сили ЗСУ в повній готовності і резервами щоб дати заключний бій.До цього моменту це розривання противника і його стримування.
показати весь коментар
02.07.2022 16:39 Відповісти
***** хаті..орки розграбують..оособливо коли побачуть портрет війскового на стіні
показати весь коментар
02.07.2022 18:56 Відповісти
І саме тому кацапи поставили уже свою червону ганчірку у центрі міста??
показати весь коментар
02.07.2022 16:52 Відповісти
сколько можно такие затычки оставлять. Так же десятки тысяч можно положить. Если будут всякие пёзды на передок ездить и командовать что делать, то...... Твари Зелёные
показати весь коментар
02.07.2022 16:56 Відповісти
Вся оборона 8 лет строилась на Донбассе. Если удерживают, значит есть причины.
показати весь коментар
02.07.2022 19:39 Відповісти
назови причину. иногда кажется что зеля просто боится чтобы с передовой возможно вернулись и рассказали что о нём думают.
показати весь коментар
02.07.2022 21:31 Відповісти
Город окружен.
показати весь коментар
02.07.2022 20:57 Відповісти
Орки визжат, что взят.
показати весь коментар
02.07.2022 21:15 Відповісти
 
 