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Понад 10 тисяч маріупольців перебувають у "тюрмах" так званої "ДНР", - мер Бойченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тюрьма,в'язниця,ґрати

Понад 10 тисяч маріупольців перебувають у "тюрмах" так званої "ДНР". Мирні, цивільні жителі були затримані окупантами та направлені до місць позбавлення свободи. Відомо, про чотири такі тюрми: дві у Єленівці, Донецькому СІЗО та Макіївці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

"Люди перебувають у жахливих та нелюдських умовах, як у концтаборі. Закриті у тісних камерах 2 на 3 метра по 10 людей. Маріупольці майже не отримують воду та їжу. Їх не водять на вулицю. Вони не мають жодного доступу до нормальної медичної допомоги та піддаються різним формам катування - від психологічної до фізичної", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що окупанти створили справжні концтаборні умови, у яких мирні маріупольці вимушені виживати.

"Закликаю Міжнародний Червоний Хрест та ООН звернути увагу на незаконне утримання цивільних жителів міста. Застосувати усі можливі інструменти для отримання списків ув‘язнених. Домогтися, щоб наразі вони отримали гідні умови перебування. Та спільно працювати над визволенням кожного маріупольця", - наголосив Вадим Бойченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маріупольських вчителів відряджають на "атестацію" до Москви, а випускників змушують вступати в периферійні виші РФ, - Андрющенко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
80% людей в Маріуполі за прокацапське лайно, сподіваюсь що тепер вони розуміють до чого приводять прокацапські партії Україні
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02.07.2022 14:33
+9
Особо надо уделить внимание женщинам - их подвергают насиллю , изнасилованиям и потом убивают .
ОБ этом кацапском кошмаре должен знать весь мир
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02.07.2022 14:35
+7
почему-то активность д"Ермаков-татаровых не распространяется на "грязную-неблагодарную" работу по освобождению заложников Мариуполя, попавших в нечелевеческие жернова не без стараний из той же ж ОПы и Верещук..(
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02.07.2022 14:38
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80% людей в Маріуполі за прокацапське лайно, сподіваюсь що тепер вони розуміють до чого приводять прокацапські партії Україні
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02.07.2022 14:33 Відповісти
Я тебе шокую однак вони нічого зрозуміють. Зараз у Києві велика кількість біженців саме з Донеччини, Харківщини, Луганщини, І ці тупоголові імбицили продовжуюють жити у стилі малоросів
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02.07.2022 14:54 Відповісти
В тюрмах як раз проукраїнські жителі Маріуполя, а не навпаки.
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02.07.2022 15:12 Відповісти
Ага, кажеш такий я русскій! Я за Шарія і тебе не тронуть та не обкрадуть?
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02.07.2022 15:22 Відповісти
Ты откуда знаешь такую точную информацию? Дальновидцы, яснослышаци. Определяют из головы любые факты ничерта при этом не зная и тут же бегут с продуктами своего брожения из головы поделиться с окружающими.при этом обычно упоминают ю, хотя бы, какие то голосования, но ты решил даже этим не заморачиваться. Вас захватила кацапня и пытает в лагерях, убила вас тысячами, обратила ваш город в руины, вы умираете от голода - вы точно любитель руzzкого мира, не иначе. От всей души хочу чтобы ты с кем то из жителей моего города, что ещё в оккупации поменялся местами. Может тогда бы твои глаза открылись.
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02.07.2022 15:15 Відповісти
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02.07.2022 15:58 Відповісти
Опять за рыбу гроши. Как уже задрали те, кто пишет, что Мариупольцы сами виноваты в том, шо кацапы их убивают. Кого-то, кроме откровенных предателей, спасло то, что он кацапоговорящий и голосовал за Порошенка? Или спасло то, что мариуполец украиномовный и голосовал за малороса? И те и другие сидят у кацапов по тюрьмам, и тех и других кацапы катуют и убивают. И только за то, что они - украинцы.
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02.07.2022 19:16 Відповісти
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02.07.2022 22:18 Відповісти
Особо надо уделить внимание женщинам - их подвергают насиллю , изнасилованиям и потом убивают .
ОБ этом кацапском кошмаре должен знать весь мир
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02.07.2022 14:35 Відповісти
Играет "Лестница в небо".

Мизансцена - руины Мариуполя

Вот это страшное артхаусное "красиво": пепел кружит рваными кусками, серый промозглый март, рваные куски жизней, намотанные на мясорубку войны, тела нелепо на асфальте, бездомная грязная собака, ************ троллейбус, спокойное море, как символ безмятежности на фоне вопиющего *******.

Он - дивно концентрированный классический ватник, под обстрелами в подвале поющий мантру "так им и надо, ****** укропы!". Сейчас - работник новой власти, большой человек, крупная какаха среди прочего унылого говна.
Она - проукраинская, в вышиванках в Фейсбуке, с двумя маленькими дочками. У нее забрали телефоны и не сдают "в органы" чисто из милости, жена как никак.

У нее есть любимый. Не тот, который муж, с которым должен был бы быть развод в марте, но война пришла раньше, а тот, который погиб в Азовстали. Любовный треугольник, где одного основания уже нет, второе наконец-то дождалось, а третье не знает, как спасти дочек.
Для этого у нее есть 8 часов. Время между тем, как муж уходит на работу к оккупантам и как он оттуда возвращается. Восемь часов, чтобы из тщательно спрятанного от него, неучтённого планшета, через друзей организовать все и *********.
Две девочки, планшет, сумка и упырь, дышащий в спину.

Восемь часов, чтобы выбраться из артхаусного ******* в ...блд...не в Рио-де-Жанейро, в Запорожье, понимаете? Между Мариуполем и Запорожьем сейчас пропасть, размером в космос.
Завтра она попробует.
Завтра ее или пропустят или нет.
Завтра для одной маленькой женщины из Мариуполя станет точка, которая разделит ее жизнь на "до" и "после". Или прервет эту жизнь.

У нее нет денег.
Она говорит по-русски наверное, я не знаю. У нее ТАМ остаётся целая жизнь.
У неё ЗДЕСЬ нет ничего.
Но она попробует.
Она завтра попытается перелететь этот космос между Мариуполем и Запорожьем на одной лишь надежде.

У нее будет всего 8 часов.

Держите кулаки за нее и НИКОГДА не смейте мне написать что-то про сами_виноваты.
Пишите это друг другу, в вашем артхаусном мирке из пепла, песка и хруста чужих костей на зубах. https://t.me/tanya_adams/3076
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02.07.2022 21:58 Відповісти
почему-то активность д"Ермаков-татаровых не распространяется на "грязную-неблагодарную" работу по освобождению заложников Мариуполя, попавших в нечелевеческие жернова не без стараний из той же ж ОПы и Верещук..(
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02.07.2022 14:38 Відповісти
«Ты хотел СССР, Ваня? Ну, вот он, присмотрись»
В Санкт-Петербурге произошел громкий скандал с облавой на известного хоккеиста и его доставкой в военкомат.Накануне был задержан уголовным розыском и доставлен в военкомат 25-летний вратарь сборной России по хоккею хоккеист Иван Федотов, «лучший голкипер КХЛ», обладатель престижных спортивных наград. На него устроили целую облаву, в которой участвовали десятки силовиков. Спортсмена подозревают в уклонении от армии, что грозит ему двумя годами лишения свободы.В военкомате Федотову стало плохо, и в ночь с 1 на 2 июля его забрали оттуда на скорой, сообщает Activatica.
- Небось удивился. При том что сам недавно выходил играть против финнов в майке с надписью «СССР»
Но вот маечку с надписью «СССР», Ваня, надевать все-таки не стоило. На себе не показывай, как говорится.
https://charter97.org/ru/news/2022/7/2/504911/
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02.07.2022 15:02 Відповісти
Путлер бывший кгбист, сын нквдиста. Времена нквд возвращаются.
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02.07.2022 15:14 Відповісти
Такое количество Бандеровцев в одном Мариуполе?...не вірю...
Звідки вони взялися...
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02.07.2022 15:16 Відповісти
Завжди були.
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02.07.2022 18:21 Відповісти
Коли вже буде удар по тих терористичних утвореннях лднр ,ті чорти не кращі кацапів.
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02.07.2022 15:57 Відповісти
Нормальні маріупольці вимушені виїхати або воюють за Україну. Решта вата яка сиділа і чекала даунбас. Мусорва так само перейшла до окупантів.
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02.07.2022 16:05 Відповісти
За спостереженням новин висновок : - лугандонська бидлота гірша за москалів, підлягає знищенню.
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02.07.2022 16:34 Відповісти
Знишуватель геноцидник нашелся - лично каждого сам исполнять будешь? Бабулек, дедулек, женщин, и так далее. Такой, ви бабка зуде москаля, сдохните и тра та та та. Или сразу ров и перед ним вряд и в затылок каждому, для экономии времени и средств? Без суда и следствия убивать всех кого ты никогда не видел в глаза и знать не знаешь.
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02.07.2022 18:25 Відповісти
 
 