Понад 10 тисяч маріупольців перебувають у "тюрмах" так званої "ДНР", - мер Бойченко
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Понад 10 тисяч маріупольців перебувають у "тюрмах" так званої "ДНР". Мирні, цивільні жителі були затримані окупантами та направлені до місць позбавлення свободи. Відомо, про чотири такі тюрми: дві у Єленівці, Донецькому СІЗО та Макіївці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.
"Люди перебувають у жахливих та нелюдських умовах, як у концтаборі. Закриті у тісних камерах 2 на 3 метра по 10 людей. Маріупольці майже не отримують воду та їжу. Їх не водять на вулицю. Вони не мають жодного доступу до нормальної медичної допомоги та піддаються різним формам катування - від психологічної до фізичної", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що окупанти створили справжні концтаборні умови, у яких мирні маріупольці вимушені виживати.
"Закликаю Міжнародний Червоний Хрест та ООН звернути увагу на незаконне утримання цивільних жителів міста. Застосувати усі можливі інструменти для отримання списків ув‘язнених. Домогтися, щоб наразі вони отримали гідні умови перебування. Та спільно працювати над визволенням кожного маріупольця", - наголосив Вадим Бойченко.
Будь ласка, зачекайте...
ОБ этом кацапском кошмаре должен знать весь мир
Мизансцена - руины Мариуполя
Вот это страшное артхаусное "красиво": пепел кружит рваными кусками, серый промозглый март, рваные куски жизней, намотанные на мясорубку войны, тела нелепо на асфальте, бездомная грязная собака, ************ троллейбус, спокойное море, как символ безмятежности на фоне вопиющего *******.
Он - дивно концентрированный классический ватник, под обстрелами в подвале поющий мантру "так им и надо, ****** укропы!". Сейчас - работник новой власти, большой человек, крупная какаха среди прочего унылого говна.
Она - проукраинская, в вышиванках в Фейсбуке, с двумя маленькими дочками. У нее забрали телефоны и не сдают "в органы" чисто из милости, жена как никак.
У нее есть любимый. Не тот, который муж, с которым должен был бы быть развод в марте, но война пришла раньше, а тот, который погиб в Азовстали. Любовный треугольник, где одного основания уже нет, второе наконец-то дождалось, а третье не знает, как спасти дочек.
Для этого у нее есть 8 часов. Время между тем, как муж уходит на работу к оккупантам и как он оттуда возвращается. Восемь часов, чтобы из тщательно спрятанного от него, неучтённого планшета, через друзей организовать все и *********.
Две девочки, планшет, сумка и упырь, дышащий в спину.
Восемь часов, чтобы выбраться из артхаусного ******* в ...блд...не в Рио-де-Жанейро, в Запорожье, понимаете? Между Мариуполем и Запорожьем сейчас пропасть, размером в космос.
Завтра она попробует.
Завтра ее или пропустят или нет.
Завтра для одной маленькой женщины из Мариуполя станет точка, которая разделит ее жизнь на "до" и "после". Или прервет эту жизнь.
У нее нет денег.
Она говорит по-русски наверное, я не знаю. У нее ТАМ остаётся целая жизнь.
У неё ЗДЕСЬ нет ничего.
Но она попробует.
Она завтра попытается перелететь этот космос между Мариуполем и Запорожьем на одной лишь надежде.
У нее будет всего 8 часов.
Держите кулаки за нее и НИКОГДА не смейте мне написать что-то про сами_виноваты.
Пишите это друг другу, в вашем артхаусном мирке из пепла, песка и хруста чужих костей на зубах. https://t.me/tanya_adams/3076
В Санкт-Петербурге произошел громкий скандал с облавой на известного хоккеиста и его доставкой в военкомат.Накануне был задержан уголовным розыском и доставлен в военкомат 25-летний вратарь сборной России по хоккею хоккеист Иван Федотов, «лучший голкипер КХЛ», обладатель престижных спортивных наград. На него устроили целую облаву, в которой участвовали десятки силовиков. Спортсмена подозревают в уклонении от армии, что грозит ему двумя годами лишения свободы.В военкомате Федотову стало плохо, и в ночь с 1 на 2 июля его забрали оттуда на скорой, сообщает Activatica.
- Небось удивился. При том что сам недавно выходил играть против финнов в майке с надписью «СССР»
Но вот маечку с надписью «СССР», Ваня, надевать все-таки не стоило. На себе не показывай, как говорится.
https://charter97.org/ru/news/2022/7/2/504911/
Звідки вони взялися...