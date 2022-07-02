Посол Толкач закликав Сербію приєднатись до санкцій проти РФ: Ми захищаємо майбутнє Європи, а отже і ваше

Посол України в Сербії Володимир Толкач закликав країну приєднатись до санкцій проти РФ.

Про це заявив посол України в Сербії Володимир Толкач, інформує Цензор.НЕТ.

У своєму виступі представник України зазначив, що його країна бореться проти російського агресора, захищаючи не тільки себе, але й демократичні цінності та свободу, а також майбутнє Європи.

"Сербія обрала європейський шлях, а значить, ми захищаємо майбутнє Сербії", - йдеться в повідомленні.

Посол Толкач закликав сербську сторону приєднатися до санкцій проти держави-терориста рф, а також посилити спільні зусилля щодо зупинення агресора, який становить загрозу для Об'єднаної Європи.

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