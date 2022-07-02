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Посол Толкач закликав Сербію приєднатись до санкцій проти РФ: Ми захищаємо майбутнє Європи, а отже і ваше

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сербія

Посол України в Сербії Володимир Толкач закликав країну приєднатись до санкцій проти РФ.

Про це заявив посол України в Сербії Володимир Толкач, інформує Цензор.НЕТ.

У своєму виступі представник України зазначив, що його країна бореться проти російського агресора, захищаючи не тільки себе, але й демократичні цінності та свободу, а також майбутнє Європи.

"Сербія обрала європейський шлях, а значить, ми захищаємо майбутнє Сербії", - йдеться в повідомленні.

Посол Толкач закликав сербську сторону приєднатися до санкцій проти держави-терориста рф, а також посилити спільні зусилля щодо зупинення агресора, який становить загрозу для Об'єднаної Європи.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Там алкаш шаріков царьов пише, що полонених британців можуть обміняти на сербських генералів і тоді "Сербія - наш". Ще пише, що серби гарно воюють на стороні орків.
Пане посол, це не ваш прокол?
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02.07.2022 14:38 Відповісти
А хто сказав, що Сербія прагне саме до того європейського майбутнього, яке захищає Україна? Цілком можливо, особливо з огляду на сербські війни, що сербам до вподоби Європа захоплена кацапами
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02.07.2022 14:53 Відповісти
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02.07.2022 14:55 Відповісти
Вучич такой же узурпатор как батька, второй диктатор Европы после него, удерживающий власть многие годы бессменно. Поклонник Путина, противник ЕС и НАТО, так что не ждите от него ничего хорошего.
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02.07.2022 15:09 Відповісти
Cлободан Милошевич и прочие генералы Караджичи даавно присоединились к НАТО...
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02.07.2022 15:12 Відповісти
сербы такие же гниды как и кацапы!
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02.07.2022 16:15 Відповісти
Любов сербів до росії швидко б закінчилась якби вони з нею мали кордон. Десь читав як люди з Правобережжя якийсь час заздрили лівобережним, що ті під владою православного правителя. Так само і серби - ******* москалів на відстані.
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02.07.2022 21:50 Відповісти
 
 