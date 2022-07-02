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Румунія готова допомогти постраждалим від ракетних ударів РФ по Одещині, - глава МЗС Ауреску

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

область,одеська,сергіївка

Румунія готова допомогти постраждалим від російського ракетного обстрілу Одеської області, що стався в ніч із 30 червня на 1 липня.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Богдан Ауреску, передає Цензор.НЕТ із посиланням на digi24.ro.

"Ця жахлива ситуація, яка склалася через атаку російських військ на Одеський регіон, підтверджує, що ця війна не лише незаконна, а й аморальна, і має закінчитися якнайшвидше", - заявив Ауреску.

За даними видання, у розбомбленому росіянами санаторії відпочивали діти з Молдови. Ауреску додав, що підтримує зв'язок із колегами в Молдові, з'ясовуючи, яка допомога потрібна.

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"Це ще одне грубе порушення міжнародного гуманітарного права, ще одне грубе порушення правил ведення війни, бойових дій. Оскільки міжнародне гуманітарне право забороняє цивільним особам бути об’єктами військових нападів, воно забороняє залучати цивільні об’єкти до бойових дій", - додав він.

Нагадаємо, в ніч на 1 липня окупанти вдарили ракетами по Одеській області. Одна з ракет влучила у 9-поверховий будинок. Також ракети поцілили у базу відпочинку. В списку загиблих щонайменше 21 людина, близько 40 - поранені.

Автор: Анна Судак
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В очередной раз Панин оказался адекватнее остальных своих коллег....

https://twitter.com/i/status/1541799699698573312
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02.07.2022 14:53 Відповісти
Румыния странная страна. Как член НАТО и сосед с Украиной и Молдовой она могла бы более активную позицию занимать по войне в в Украине. И в в плане политики и в плане помощи, как другие страны. Но цыгане больше молчат, засунув язык и благие намерения глубоко в задницу.
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02.07.2022 15:50 Відповісти
чем..попросят спетькиркорова ..аон болшгарин..и перец болгарский..а что руміні могут дать..ротару споет им..ппц..
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02.07.2022 17:53 Відповісти
Насправді та молдавська база відпочинку знаходиться десь метрів за 150-200 від тої, в який влучила ракета. Там фактично лише вікна розбиті, а працівники бази, які постражали під час обстрілу - це місцеві жителі, які жили в домі, в який поцілила ракета.

Знаю, бо тільки о сьомій вечера повернувся додому з Сергіївки - був там відучора.

Це реально виключно курортне місце, с масою будинків відпочинку, санаторіїв, дитячих таборів, чистим повітрям, і неширокою (метрів 100) смугою пляжів між лиманом і морем, з чисто білим піском. Жодних військових об'єктів нема за замовчуванням!

Кацапи - не люди! Смерть москалям!
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02.07.2022 22:02 Відповісти
 
 