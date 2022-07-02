Румунія готова допомогти постраждалим від ракетних ударів РФ по Одещині, - глава МЗС Ауреску

Румунія готова допомогти постраждалим від російського ракетного обстрілу Одеської області, що стався в ніч із 30 червня на 1 липня.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Богдан Ауреску, передає Цензор.НЕТ із посиланням на digi24.ro.

"Ця жахлива ситуація, яка склалася через атаку російських військ на Одеський регіон, підтверджує, що ця війна не лише незаконна, а й аморальна, і має закінчитися якнайшвидше", - заявив Ауреску.

За даними видання, у розбомбленому росіянами санаторії відпочивали діти з Молдови. Ауреску додав, що підтримує зв'язок із колегами в Молдові, з'ясовуючи, яка допомога потрібна.

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"Це ще одне грубе порушення міжнародного гуманітарного права, ще одне грубе порушення правил ведення війни, бойових дій. Оскільки міжнародне гуманітарне право забороняє цивільним особам бути об’єктами військових нападів, воно забороняє залучати цивільні об’єкти до бойових дій", - додав він.

Нагадаємо, в ніч на 1 липня окупанти вдарили ракетами по Одеській області. Одна з ракет влучила у 9-поверховий будинок. Також ракети поцілили у базу відпочинку. В списку загиблих щонайменше 21 людина, близько 40 - поранені.