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Пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого ТЦ "Амстор" у Кременчуці завершено, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кременчук

Рятувальники завершили роботи на місці кременчуцького ТЦ "Амстор", в який 27 червня влучила ракета російських окупантів.

Про це повідомив глава ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"О 13:25 рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого ТЦ "Амстор" у Кременчуці. Остаточна кількість загиблих встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Щонайменше 19 людей загинули, понад пів сотні отримали поранення. 1 липня ДСНС повідомила, що рятувальники обстежили і розібрали уламки на 90% загальної площі ТЦ "Амстор". З початку робіт на місці удару виявили 29 фрагментів тіл. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

Також читайте: Кількість загиблих та зниклих безвісти внаслідок удару РФ по ТЦ в Кременчуці становить 22 особи, - мер Малецький

Автор: Богдан Гуньковський
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Торгівля 'правосуддям' без громадського контролю. Віра в незлочинність мавп прорвавшихся довлади??
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02.07.2022 14:59 Відповісти
Далі процесс беззмістовний ,вибух понад півкілотонни
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02.07.2022 14:56 Відповісти
полкилотонны (kg) = 0,5x10³x10³= 500000 kg
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02.07.2022 15:16 Відповісти
Кило в тексте лишнее.
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02.07.2022 16:12 Відповісти
Блогеру також побажаємо того ж 😠
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02.07.2022 14:59 Відповісти
так хто був в епіцентрі і рештків не знайдуть,
загиблих може бути більше
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02.07.2022 21:23 Відповісти
 
 