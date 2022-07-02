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війна (56949) кордон (3137) Чернігів (584) Атрошенко (88)

Мера Чернігова Атрошенка знову не випустили за кордон. У ОП кажуть, що йде війна. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

атрошенко

Меру Чернігова Владиславу Атрошенку не дозволили перетнути кордон з Польщею на пункті пропуску "Краківець".

Про це повідомив сам Атрошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні мені як меру Чернігова безпідставно заборонили робочий візит до Швейцарії, на Конференцію з відновлення України та Чернігівщини зокрема" - йдеться у повідомленні.

"Прийнято рішення про відмову у перетинанні державного кордону на виїзд з України громадянину України Атрошенко" - йдеться у відповіді прикордонників Атрошенку.

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Атрошенко зазначив, що на його думку, відмова йому у виїзді дискредитує Україну й президента.

У відмові йдеться, що Атрошенко не має підстав на перетин кордону згідно з законом "Про мобілізацію" та не надав відповідних документів. На це він відповів, що не погоджується з відмовою і йому не повідомили її причини.

Мера Чернігова Атрошенка знову не випустили за кордон. У ОП кажуть, що йде війна 01
Мера Чернігова Атрошенка знову не випустили за кордон. У ОП кажуть, що йде війна 02
Мера Чернігова Атрошенка знову не випустили за кордон. У ОП кажуть, що йде війна 03

Перший раз Атрошенка не випустили за кордон 19 червня.

В свою чергу заступник керівника ОП Кирило Тимошенко зазначив: "Мери деяких міст обурюються що їх не випускають за кордон.  По-перше нагадую для тих, хто забув - в Україні йде ВІЙНА! Особливо це стосується прикордонних регіонів та тих що ще зовсім нещодавно були окупованими. Небезпека не минула!

Займіться вже громадами, щоб вас нарешті побачили люди, а ви їх проблеми. Для тих для кого сигнал не зрозумілий знайдуться інші шляхи, як допомогти громадам і містам. Без вас".
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Топ коментарі
+35
Не пучскают ведь он не из 95
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02.07.2022 15:31
+25
Прочитай запрошення і заткни пельку. Відбудовувати Чернігів ти будеш разом з зеленими мухами?
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02.07.2022 15:43
+20
Та усе зрозуміло.... ЗЕкоМанда це шкода для України й красиві слова на відосіках до справ відношення не мають!
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02.07.2022 15:55
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зиму ти як зібрався зимувати?
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03.07.2022 01:41 Відповісти
А сдал бы город оккупантам как мер Мелитополя, уже и орден от президента получил бы и с Папой Римским встретился б.
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02.07.2022 17:37 Відповісти
С такой ...ОПой нам в ЕС не попасть НИКАГДА!
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02.07.2022 17:49 Відповісти
от наволоч зелена
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02.07.2022 17:50 Відповісти
а шо мер ниже рангом чем кпп пограничников а как же депутатские права и магдебурское право и заветі людовика 11 го...
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02.07.2022 17:50 Відповісти
Сейчес этот персонаж расскажет, как плохо во время войны ездить даже в нейтральные страны...
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02.07.2022 18:20 Відповісти
И при этом будет давить на совесть❗
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02.07.2022 19:41 Відповісти
Видимо зеленые сами хотят возглавить "восстановление" Украины, т.е. контролировать финансовые потоки, а этот мер сам хочет напрямую работать, кварталу это не нравится.
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02.07.2022 18:49 Відповісти
Дети Данилова выехали или это вброс?
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02.07.2022 18:52 Відповісти
Цей Артошенко ще той гандон - перефарбований ригівець...
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02.07.2022 18:57 Відповісти
Невже Атрошенко був більш упоротим ригом, ніж Вілкул, якого Зеленський призначив начальником військової адміністрації Кривого Рогу?
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02.07.2022 22:49 Відповісти
Ну так, з евреляндії видніше
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03.07.2022 05:57 Відповісти
Чому вiдмовили?
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02.07.2022 21:52 Відповісти
зелені мразі зовсім обнагліли.
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02.07.2022 21:59 Відповісти
Державні службовці діляться на 2 категорії : 1. Боневтіки(вихідці з 95 кв.), 2. Щобневтіки(всі решта).
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03.07.2022 00:35 Відповісти
А, може, ви зелені нарешті призначите голову НАБУ та САП? Щоб люди бачили, що ви щось робите для вступу в ЄС, а не просто зводите рахунки із політичними опонентами? Хто взагалі ці балакучі голови із ОП? Які в них посади, що вони дозволяють собі такі заяви?
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03.07.2022 09:40 Відповісти
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