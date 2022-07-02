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Російські окупанти звужують кільце: намагаються задавити не тільки бізнес, а й працівників різних структур, - мерія Херсона

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,рф

На Херсонщині загарбники намагаються "задавити" бізнес, відбирають у підприємців майно та скуповують за безцінь агропродукцію.

Про це в ефірі телемарафону заявив в.о. заступника міського голови Херсона Роман Головня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз склалася така ситуація, що окупанти звужують кільце, намагаються задавити не тільки бізнес, а й працівників різних структур, які мають працювати за законами України, за Женевською конвенцією, і зараз усіх намагаються загнати під цю співпрацю з РФ, бізнес у тому числі", - сказав Головня.

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За його словами, цей тиск, зокрема, у фінансових розрахунках. Загарбники маніпулюють курсом: заявили курс рубля до гривні 2/1, тепер – 1,5. Вони також змушують бізнес "перереєструватися" і знімають "податки" у ручному режимі, готівкою.

"А якщо людина виявляє проукраїнські погляди, то її намагаються максимально притиснути, і непоодинокі випадки, що майно відбирається", - зазначив Головня.

За його словами, фермерів змушують продавати агропродукцію за грабіжницькими цінами.
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Эта ситуация как с учителями нас заставили мы практически сопротивлялись но нечего не смогли Во второй мировой это называлось сотрудничество с оккупантом и вариантов небыло
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02.07.2022 16:10 Відповісти
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02.07.2022 16:23 Відповісти
Ці всі новини яку мету мають?Показати які погані окупанти?((Якщо Україна думає коонтролювати цей регіон,то всі ці новини до дупи.А якщо ні,то це виглядає як прутнева пропаганда,котра тривала з 2014 року в донбасі.Хіба це якось вплинуло на думку вати на контрольованих Україною територіях.Вата розцінила це як слабкість української держави,й ще більше повірила в світле майбутнє від *****.Мало того,вата пішла на відкриту зраду та співпрацю з рашистами.Тому не пишіть цих "жахів" звідти,бо це не грає ніякої ролі.Жертва потенційна скиглить,а переможець діє.
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02.07.2022 16:31 Відповісти
Для цапiв украiнець завжди був батраком. Так це було у 1932-1933 роцi , так це э i зараз.
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02.07.2022 17:42 Відповісти
"..Треба постiйно обстрiлювати цiх донбасiвських сепарiв, доки вони не почують, що життя українцiв вже змiнилось на краще i вони, мабуть, почали вже жити майже як европейцi.." - А. Арестович.
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02.07.2022 23:27 Відповісти
 
 