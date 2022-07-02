Російські окупанти звужують кільце: намагаються задавити не тільки бізнес, а й працівників різних структур, - мерія Херсона

На Херсонщині загарбники намагаються "задавити" бізнес, відбирають у підприємців майно та скуповують за безцінь агропродукцію.

Про це в ефірі телемарафону заявив в.о. заступника міського голови Херсона Роман Головня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз склалася така ситуація, що окупанти звужують кільце, намагаються задавити не тільки бізнес, а й працівників різних структур, які мають працювати за законами України, за Женевською конвенцією, і зараз усіх намагаються загнати під цю співпрацю з РФ, бізнес у тому числі", - сказав Головня.

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За його словами, цей тиск, зокрема, у фінансових розрахунках. Загарбники маніпулюють курсом: заявили курс рубля до гривні 2/1, тепер – 1,5. Вони також змушують бізнес "перереєструватися" і знімають "податки" у ручному режимі, готівкою.

"А якщо людина виявляє проукраїнські погляди, то її намагаються максимально притиснути, і непоодинокі випадки, що майно відбирається", - зазначив Головня.

За його словами, фермерів змушують продавати агропродукцію за грабіжницькими цінами.