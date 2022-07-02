УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14926 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 678 14
Білорусь (5973) війна (56671) Львів (2082) Садовий (482)

Через загрозу з Білорусі у кожному районі Львова створять штаби оборони, - Садовий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

садовий

У Львові розглядають варіант формування резервних добровольчих батальйонів з працівників міської ради та комунальних підприємств.

Про це у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація на білорусько-українському кордоні є непередбачуваною і в цьому її найбільша складність. Сьогодні зібрав оперативну нараду за участі військового та цивільного керівництва Львова для того, щоб розуміти, як ми будемо діяти на випадок ескалації з боку Білорусі. Проговорили план оборони та сили і засоби, які є у підпорядкуванні міста. Ситуація змінюється, тож наші оборонні стратегії також потребують змін та оновлення.

У кожному районі міста буде створено штаб оборони та проведено додатковий вишкіл для членів добровольчих формувань тероборони. Поки ми не будемо переводити їх на цілодобове чергування. Але це рішення може змінитись у будь-який момент. Також розглядаємо варіант формування резервних добровольчих батальйонів з працівників міської ради та комунальних підприємств", - зазначив очільник міста.

Також, повідомив Садовий, у місті продовжують формувати стратегічний резерв продуктів на випадок блокування шляхів постачання.

"Треба готуватись до холодної зими і забезпечити можливість обігріву без газу. Це загальні підсумки, якими можу поділитись. Важливо, щоб львів’яни знали, що місто в безпеці, а ворог не мав достатньо інформації для здійснення провокацій", - підсумував мер.

Також читайте: Ознаки формувань ударних груп у Білорусі відсутні, але можливе перекидання ДРГ, - Єнін

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
В принципі, Лукашенко і нападати не треба, він своє завдання вже виконує. Підняти паніку, щоб зусилля і кошти витрачалися на якісь нісенітниці, замість того щоб укріпити важливу лінію фронту на Донбасі і Півдні.
показати весь коментар
02.07.2022 16:10
+7
Мали б вже створити чи почати створювати 24 лютого.Знову курва не на часі?Коли цих людей щось навчить?І інвестиції в оборонні підприємства були не на часі?А коли москалі поперли то заговорили з жалем((А рови хоч прокопали протитанкові,чи потім сумно пошкодуємо?(((
показати весь коментар
02.07.2022 16:15
+6
а тим часом влада продовжує підтримувати дипломатичні стосунки з кривавим, режимом бульбафюрера Лукашенка, винного у масових обстрілах та загибелі десятків тисяч мирних громадян України.
показати весь коментар
02.07.2022 16:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Краще у кожному львівському ресторані, власники якого кацапи (тобто в кожному )
показати весь коментар
02.07.2022 16:02 Відповісти
Штаби то обов'язково треба створити і коміссії та підгруппи на містах, розпиляти виділити бюджет і HIMARS 3 штуки в кожний штаб. А то лукашенко нападе
показати весь коментар
02.07.2022 16:03 Відповісти
а тим часом влада продовжує підтримувати дипломатичні стосунки з кривавим, режимом бульбафюрера Лукашенка, винного у масових обстрілах та загибелі десятків тисяч мирних громадян України.
показати весь коментар
02.07.2022 16:10 Відповісти
В принципі, Лукашенко і нападати не треба, він своє завдання вже виконує. Підняти паніку, щоб зусилля і кошти витрачалися на якісь нісенітниці, замість того щоб укріпити важливу лінію фронту на Донбасі і Півдні.
показати весь коментар
02.07.2022 16:10 Відповісти
ну так воно і є. навіть он і експерти кажуть, що він своє завдання виконує успішно - утримує частину наших військових і техніки біля своїх кордонів. а вони могли б допомогти нашим на Сході і Півдні.
показати весь коментар
02.07.2022 16:58 Відповісти
Мали б вже створити чи почати створювати 24 лютого.Знову курва не на часі?Коли цих людей щось навчить?І інвестиції в оборонні підприємства були не на часі?А коли москалі поперли то заговорили з жалем((А рови хоч прокопали протитанкові,чи потім сумно пошкодуємо?(((
показати весь коментар
02.07.2022 16:15 Відповісти
показати весь коментар
02.07.2022 16:15 Відповісти
Слава Львівянам. Смерть ворогам.
показати весь коментар
02.07.2022 16:19 Відповісти
нападе ****. путін його дожме
показати весь коментар
02.07.2022 16:21 Відповісти
Відверто кажу, що це не спрацює... У населення дуже високий відсоток недовіри не тільки до місцевих органів влади, а й до всього ДЕРЖАВНОГО... Особливо на тлі останніх скандалів з ТЕРРОБОРОНОЮ..
Що поробиш, така місцева специфіка чи ментальність галичан...Вони ******* Україну, але бажають не зв'язуватися з нічим державним))))

Тому якщо щось буде, то все це буде відбуватися як завжди СПОНТАННО і в останню мить, коли "ХАТА БУДЕ ПАЛАТИ"...і звичайно в кращих традиціях УПА І БАНДЕРІВСЬКОЇ ПАРТИЗАНКИ))))....
Але воно точно буде....це не, як в Маріуполі, Харкові чи Херсоні...де були лише ЗСУ і невелика купка місцевої терроборона....а більшість місцевого населення тупо апатичне...
показати весь коментар
02.07.2022 16:24 Відповісти
У кожному районі міста буде створено штаб оборони та проведено додатковий вишкіл для членів добровольчих формувань тероборони. Джерело: https://censor.net/ua/n3351684
Садовий - не треба ля-ля ...
Відповідь - зброю видадуть на руки , чи ні ?
А інакше засунь собі у .... свої організаційні заходи
показати весь коментар
02.07.2022 16:37 Відповісти
Андрюша анонсировал новые распилы.

Не всё ещё потеряно, коршуны мои! (с)
показати весь коментар
02.07.2022 16:40 Відповісти
Старайся менше гадити тих, хто щось хороше робить. Краще тобі буде, коли Львів здадуть? Але ти, мабуть, "с той сторони." По твоєму вис*ру видно.
показати весь коментар
02.07.2022 17:20 Відповісти
створювати потрібно з усіх, хто перебуває у Львові, переселенців теж потрібно задіяти
показати весь коментар
02.07.2022 16:43 Відповісти
 
 