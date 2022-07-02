Через загрозу з Білорусі у кожному районі Львова створять штаби оборони, - Садовий
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Львові розглядають варіант формування резервних добровольчих батальйонів з працівників міської ради та комунальних підприємств.
Про це у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація на білорусько-українському кордоні є непередбачуваною і в цьому її найбільша складність. Сьогодні зібрав оперативну нараду за участі військового та цивільного керівництва Львова для того, щоб розуміти, як ми будемо діяти на випадок ескалації з боку Білорусі. Проговорили план оборони та сили і засоби, які є у підпорядкуванні міста. Ситуація змінюється, тож наші оборонні стратегії також потребують змін та оновлення.
У кожному районі міста буде створено штаб оборони та проведено додатковий вишкіл для членів добровольчих формувань тероборони. Поки ми не будемо переводити їх на цілодобове чергування. Але це рішення може змінитись у будь-який момент. Також розглядаємо варіант формування резервних добровольчих батальйонів з працівників міської ради та комунальних підприємств", - зазначив очільник міста.
Також, повідомив Садовий, у місті продовжують формувати стратегічний резерв продуктів на випадок блокування шляхів постачання.
"Треба готуватись до холодної зими і забезпечити можливість обігріву без газу. Це загальні підсумки, якими можу поділитись. Важливо, щоб львів’яни знали, що місто в безпеці, а ворог не мав достатньо інформації для здійснення провокацій", - підсумував мер.
Будь ласка, зачекайте...
розпилятивиділити бюджет і HIMARS 3 штуки в кожний штаб. А то лукашенко нападе
Що поробиш, така місцева специфіка чи ментальність галичан...Вони ******* Україну, але бажають не зв'язуватися з нічим державним))))
Тому якщо щось буде, то все це буде відбуватися як завжди СПОНТАННО і в останню мить, коли "ХАТА БУДЕ ПАЛАТИ"...і звичайно в кращих традиціях УПА І БАНДЕРІВСЬКОЇ ПАРТИЗАНКИ))))....
Але воно точно буде....це не, як в Маріуполі, Харкові чи Херсоні...де були лише ЗСУ і невелика купка місцевої терроборона....а більшість місцевого населення тупо апатичне...
Садовий - не треба ля-ля ...
Відповідь - зброю видадуть на руки , чи ні ?
А інакше засунь собі у .... свої організаційні заходи
Не всё ещё потеряно, коршуны мои! (с)