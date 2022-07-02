З 16 червня ЗСУ знищили щонайменше 8 складів боєприпасів ЗС РФ на Донбасі, - Бутусов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Знищення російської логістики призведе до різкого зменшення російських наступальних можливостей.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"З 16 червня Збройні сили України знищили як мінімум 8 значних складів боєприпасів ЗС РФ на Донбасі. Особливе значення має ліквідація складу артилерійської бригади у Хрустальному, та сьогоднішній неймовірний по силі вибух складу 1-го армійського корпусу у Попасній, через який йде основне постачання російських військ на напрямку Бахмут-Лисичанськ. ЗСУ проводить стрімке переозброєння на системи НАТО, і поставки високоточних боєприпасів мають ключове значення", - наголосив він.
За словами Бутусова, поставки гармат, РСЗВ НАТО, а також знищення російської логістики призведуть до різкого зменшення російських наступальних можливостей.
"Це втрати, які Росія не зможе відновити. Україна гальмує масштаби російського артилерійського наступу. Коли НАТО розгорне свою масштабну програму ленд-лізу, Україна зможе здобути перевагу у кількості новітніх високоточних артилерійських систем, а згодом і розгромити російських окупантів. Знищення складів - це "жест доброй воли", якого російська армія не здатна уникнути", - підсумував головний редактор Цензор.НЕТ.
Будь ласка, зачекайте...
Героям слава !!! Бережи вас Господь
1. Гармата 2С22 «Богдана». Повністю українська самохідна артилеристська система надвисокої точності з дальністю до 60 км. при стрільбі активно-реактивними снарядами натівського калібру 155...
...З такою навіть однією гаубицею ми вже не програємо. А її й однієї могло не бути. А могло й навпаки, бути аж 4000 одиниць. Але тоді б війни не було...
2. ...на вимогу Zеленського з бюджету було в різний спосіб вилучено й закатано в асфальт понад $14 мільярдів. А 2С22 «Богдана» коштувала б $3,5 мільйона при поодиночному виготовленні. У великій партії ціна могла б знизитися і вдвічі. Але беремо максимум, ділимо й отримуємо 4000 надефективних гаубиць світового рівня й натівського стандарту. Навіть 500 Богдан у наших військах стримали б путлєра й війни б просто не було...
Він в вас світоч української народної думки?
Все буде Україна , віримо ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Слава ЗСУ!
Доки ви ,,Z,,будете ліпити,куди попало,вже противно.
Давай до нас в окопи,тут політика відпускає!