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З 16 червня ЗСУ знищили щонайменше 8 складів боєприпасів ЗС РФ на Донбасі, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Знищення російської логістики призведе до різкого зменшення російських наступальних можливостей.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"З 16 червня Збройні сили України знищили як мінімум 8 значних складів боєприпасів ЗС РФ на Донбасі. Особливе значення має ліквідація складу артилерійської бригади у Хрустальному, та сьогоднішній неймовірний по силі вибух складу 1-го армійського корпусу у Попасній, через який йде основне постачання російських військ на напрямку Бахмут-Лисичанськ. ЗСУ проводить стрімке переозброєння на системи НАТО, і поставки високоточних боєприпасів мають ключове значення", - наголосив він.

За словами Бутусова, поставки гармат, РСЗВ НАТО, а також знищення російської логістики призведуть до різкого зменшення російських наступальних можливостей.

"Це втрати, які Росія не зможе відновити. Україна гальмує масштаби російського артилерійського наступу. Коли НАТО розгорне свою масштабну програму ленд-лізу, Україна зможе здобути перевагу у кількості новітніх високоточних артилерійських систем, а згодом і розгромити російських окупантів. Знищення складів - це "жест доброй воли", якого російська армія не здатна уникнути", - підсумував головний редактор Цензор.НЕТ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
в доповнення до цього сарказму Тараса Чорновола пораджу прочитати його нагадування, як і чому в ЗСУ появилась і залишилась одна гармата "Богдана",; і чому не чотири тисячі, які можна було би виготовити за три роки (нехай: за два) великого крадівництва:

1. Гармата 2С22 «Богдана». Повністю українська самохідна артилеристська система надвисокої точності з дальністю до 60 км. при стрільбі активно-реактивними снарядами натівського калібру 155...
...З такою навіть однією гаубицею ми вже не програємо. А її й однієї могло не бути. А могло й навпаки, бути аж 4000 одиниць. Але тоді б війни не було...
2. ...на вимогу Zеленського з бюджету було в різний спосіб вилучено й закатано в асфальт понад $14 мільярдів. А 2С22 «Богдана» коштувала б $3,5 мільйона при поодиночному виготовленні. У великій партії ціна могла б знизитися і вдвічі. Але беремо максимум, ділимо й отримуємо 4000 надефективних гаубиць світового рівня й натівського стандарту. Навіть 500 Богдан у наших військах стримали б путлєра й війни б просто не було...
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02.07.2022 16:00
+25
Сьогодні ввечері Zеленський запише чергове звернення-відосик до НАТО: "Чому в нас досі лише одна "Богдана"? Дайте їх нам хоч сотню!"
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02.07.2022 15:52
+23
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02.07.2022 15:50
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02.07.2022 15:50 Відповісти
Файне дитя і дуже файне вбрання , як видно зроблене з любов'ю і гарним смаком ❤️❤️❤️
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02.07.2022 15:59 Відповісти
Масове виробництво бавовни.
Героям слава !!! Бережи вас Господь
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02.07.2022 15:51 Відповісти
в доповнення до цього сарказму Тараса Чорновола пораджу прочитати його нагадування, як і чому в ЗСУ появилась і залишилась одна гармата "Богдана",; і чому не чотири тисячі, які можна було би виготовити за три роки (нехай: за два) великого крадівництва:

1. Гармата 2С22 «Богдана». Повністю українська самохідна артилеристська система надвисокої точності з дальністю до 60 км. при стрільбі активно-реактивними снарядами натівського калібру 155...
...З такою навіть однією гаубицею ми вже не програємо. А її й однієї могло не бути. А могло й навпаки, бути аж 4000 одиниць. Але тоді б війни не було...
2. ...на вимогу Zеленського з бюджету було в різний спосіб вилучено й закатано в асфальт понад $14 мільярдів. А 2С22 «Богдана» коштувала б $3,5 мільйона при поодиночному виготовленні. У великій партії ціна могла б знизитися і вдвічі. Але беремо максимум, ділимо й отримуємо 4000 надефективних гаубиць світового рівня й натівського стандарту. Навіть 500 Богдан у наших військах стримали б путлєра й війни б просто не було...
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02.07.2022 16:00 Відповісти
а як же тоді дороги?
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02.07.2022 16:12 Відповісти
Эта САУ это хорошо, только почему вы не пишите,что она без бк куча металла. А к сожелению бк для неё делают не много стран и нет возможности делать их в масштабе эшелонов .
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02.07.2022 16:18 Відповісти
Пиши жалобы зельцману, но обременяй себя
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02.07.2022 17:09 Відповісти
На Україні два заводи, які в стані робити снаряди, один з них і зараз працює на ЕКСПОРТ! Тільки не розкажи Зеленим,їх шляк трафить.
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02.07.2022 21:19 Відповісти
Ви з гурту шанувальників іудушки та шавки яника?

Він в вас світоч української народної думки?
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02.07.2022 17:03 Відповісти
запам'ятаю тебе.
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02.07.2022 17:38 Відповісти
Суперово.Важливо також нищити шляхи надходжень цих *********** на склади,котрі москалі полюбому будуть створювати знову.Видно,що з командуванням ЗСУ Україні таки нарешті поталанило.Віримо в ЗСУ,віримо в щирість намірів союзників,щось таки буде Україна.Слава Україні.
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02.07.2022 15:52 Відповісти
Героям Слава!!

Все буде Україна , віримо ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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02.07.2022 15:57 Відповісти
Треба роздовбати Дебальцево , вщент ,це головний залізничний вузол Донбаса!!!)))
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02.07.2022 15:59 Відповісти
Вірю в наших військових! 🇺🇦
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02.07.2022 15:54 Відповісти
Слід нищити всю логістику,комунікацію МТЗ москалів,нищити залізничні вузли,автошляхи,електро,газо та водопостачання Даунбаса ,там нема наших людей,там наші вороги!!!)))
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02.07.2022 15:56 Відповісти
Цікаво, скільки мальчіків сьогодні у попасній повистрибувало з трусіків?
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02.07.2022 15:59 Відповісти
Подяка США, Британії, Польщі, Естонії і частково німцям і жабоєдам. Свою зброю зелена шобла вкатала в асфальт.
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02.07.2022 16:08 Відповісти
Коли вже ми вкатаємо в асфальт їх?
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02.07.2022 16:15 Відповісти
не зараз. після перемоги
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02.07.2022 16:17 Відповісти
Тільки вони зроблять все можливе і неможливе, щоб перемоги не було, або була, але дуже і дуже не скоро! Зелені єрмакобєні - старанні виконавці наказів х@йла!
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02.07.2022 20:21 Відповісти
і шампура
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02.07.2022 16:15 Відповісти
"жабоєдам" - пришлепкувата риторика
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02.07.2022 16:18 Відповісти
Тепер треба мости в Білгородській області ... тимчасовл окупованій рашистами з 1918 року
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02.07.2022 16:17 Відповісти
Прийде час й "жестом доброї волі" рашисти сє#нуть з Українського Криму а можливо й ісконно Українську Кубань повернуть "жестом доброї волі".
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02.07.2022 16:19 Відповісти
А я Хаймарс нежно тряпочкой протру
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02.07.2022 16:30 Відповісти
ЗСУ ділом займаються, а не піаряться в марафонах!
Слава ЗСУ!
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02.07.2022 16:37 Відповісти
Баканову дзвонив?
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02.07.2022 17:15 Відповісти
три дні вже не дзвонитиме
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02.07.2022 17:22 Відповісти
Після війни все колишнє "сміття",включаючи і нинішнє,буде виметене з української політики.Хто ще сумнівається,що Захід,шаленно вклавшись в Україну,дасть можливість, як і раніше, дурити український народ і грабувати країну?Вся ця клептоманічна шобла щезне з обрію,незважаючи на телевізійні "героїчні" "подвиги". Зараз просто не час займатись цим питанням.
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02.07.2022 17:24 Відповісти
Патріоти!
Доки ви ,,Z,,будете ліпити,куди попало,вже противно.
Давай до нас в окопи,тут політика відпускає!
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02.07.2022 17:05 Відповісти
попасна вся усыпана корпусами снарядов. Орки молчат значит дело дрянь. Недаром путлер ввел ЧС . у бабуинов наступил снарядный голод. Как говорил одинокий волк Каганович, взрывая собор в Москве ЗАДЕРЕМ ПОДОЛ МАТУШКЕ РОССИИ. и таки задрали.
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02.07.2022 17:07 Відповісти
Юра, про "жест доброй воли" , ты круто сказал. Аплодирую.
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02.07.2022 17:38 Відповісти
Кацапи зіпсували нашу землю.
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02.07.2022 18:44 Відповісти
 
 