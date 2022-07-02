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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Калінінград (70) Литва (1544) санкції (6860) транзит (162) Естонія (1043) Шольц Олаф (725)

В Естонії відповіли Шольцу: Не можна йти на поступки Росії по Калінінграду - неправильний сигнал

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

міхкельсон,марко

Не можна йти на поступки Росії щодо транзиту до Калінінграда підсанкційних вантажів, адже це дасть Кремлю не той сигнал.

Про це заявив голова комісії парламенту Естонії із закордонних справ Марко Міхкельсон у відповідь на відповідну пропозицію канцлера Німеччини Олафа Шольца, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ

Міхкельсону "важко припустити", які мотиви були у Шольца, можливо, бажання запобігти ескалації.

"Можливо, відбувається щось ще, про що ми не знаємо. Але факт того, що ми збираємося надати пільги щодо санкцій проти Росії в той час, коли РФ нічого не робить, щоб розблокувати Одеський порт і дозволити експорт зерна з України, безперечно посилає Москві неправильний сигнал", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не може бути й мови про поступки Росії у відповідь на погрози Кремля, - президент Литви Науседа про калінінградський транзит

Міхкельсон вважає, що зняття обмежень на транзит було б "певною мірою карою" і для Литви, яка виконує санкції ЄС. Крім того, він підкреслив, що наратив про "блокаду Калінінграда" – брехня, адже Росія може доставляти туди вантажі морем, якщо захоче.

Парламентарій вважає, що Естонія та країни Балтії мають зайняти єдину позицію: немає причин послаблювати санкційну політику чи йти на поступки, щоб умиротворити Росію. Міхкельсон також не вірить, що скасування обмежень "призведе до деескалації, яку має на увазі Шольц".

"Росія ніколи не реагувала аналогічно на будь-які політичні зусилля Заходу, спрямовані на зниження або ослаблення напруженості, як це було очевидно протягом усього конфлікту. З іншого боку, російські обстріли торгових центрів та житлових районів в Україні, схоже, вказують, що вона (РФ. - Ред.) незацікавлена в реакції міжнародної, і особливо західноєвропейського, спільноти", – підсумував Міхкельсон.
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Топ коментарі
+60
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02.07.2022 15:53
+47
Про що я вже тут писав. 😊 Прибалти і Польща не дозволять старій Євпопі підмахувати пуцину. Чому? Бо чудово знають, хто такі гопники, яке їх нутро і як їх ставити на місце.
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02.07.2022 15:57
+33
Вірно відповіли. Німців потрібно вчити бути німцями
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02.07.2022 15:53
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02.07.2022 15:53 Відповісти
Шольц это шольц👎
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02.07.2022 16:39 Відповісти
Всякие там Меркели и Шольцы самых лучших в мире солдат превратили в стадо овец.
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02.07.2022 17:23 Відповісти
До чого тут розмір яєць. Просто Німеччина, Франція і Італія не були у складі СРСР, а Литва - була. Як кажуть: "со всеми вытекающими".
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02.07.2022 17:20 Відповісти
нет - дело в другом верхушка германии и еще нескольких стран полностью коррумпирована кремлем - или завязана на их общие бизнес мутки
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02.07.2022 21:11 Відповісти
Eti oba varianta igraet rol...
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02.07.2022 23:16 Відповісти
Вірно відповіли. Німців потрібно вчити бути німцями
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02.07.2022 15:53 Відповісти
як заїпав цей шольц- сам тяне резину і їнших тормозить
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02.07.2022 15:55 Відповісти
дайте Шольцу гарного копняка ,бо його знов заносить !
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02.07.2022 15:55 Відповісти
Про що я вже тут писав. 😊 Прибалти і Польща не дозволять старій Євпопі підмахувати пуцину. Чому? Бо чудово знають, хто такі гопники, яке їх нутро і як їх ставити на місце.
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02.07.2022 15:57 Відповісти
Щось ти забагато войовничий, як для тилового щура. Хто тебе попросив це тут написати, товарищ?
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02.07.2022 16:00 Відповісти
Товарищ майор
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02.07.2022 17:13 Відповісти
він не фріц , він ванька німецькомовний !
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02.07.2022 16:01 Відповісти
После 45го там пруссаков уже не осталось , одни комсомолки и комсомольцы прикормленные.
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02.07.2022 16:08 Відповісти
Уже даже прибалты не сковывают что «есть что-то ещё » )
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02.07.2022 16:03 Відповісти
ГДР свою справу свого часу зробила
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02.07.2022 16:04 Відповісти
прибалтам респект 👍👍👍
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02.07.2022 16:11 Відповісти
"Прибалты" - это форма выражения из СССР применяйте слово БАЛТЫ.
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02.07.2022 16:25 Відповісти
Ця ліберальна терпимість німців чи просто фальшивість просто заграла.
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02.07.2022 16:12 Відповісти
Чим сильніше "умиротворювачі" та "деескалатори" тягнуть гуму з надією, що їх не зачепить, тим сильніше врешті-решт їх йо*не.

Перед ІІ світовою були аналогічні погляди. До чого привело - усі знаємо.
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02.07.2022 16:12 Відповісти
Так то ж Штольц дає сигнал своїм куратором в росії! І там кажуть: «Зер гут, Олаф!».
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02.07.2022 16:13 Відповісти
Естонія - маленька країна, але з великим яйцями. Респект братньому народу🇺🇦🇪🇪
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02.07.2022 16:16 Відповісти
ця війна через німців не дуже менше ніж через рашистів
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02.07.2022 16:19 Відповісти
у фрицев уже нема шансов быть политическим лидером европы...
осталось просчитать успехи в экономике в привязке к ценам на энергоресурсы от мокшандии..
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02.07.2022 16:19 Відповісти
Если терористу и шантажисту идти на уступки-это приведет только у усилению шантажа и терроризма-это даже школьники знают но не Шольц с Макроном
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02.07.2022 16:22 Відповісти
В США растет раздражение от прибалтийских тигров. Страны которые якобы боятся вторжения России, открыто провоцируют ее.

https://www.theamericanconservative.com/articles/does-lithuania-want-to-start-a-war-with-russia/
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02.07.2022 16:22 Відповісти
маньячеллы во всём обвиняли миниюбки...
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02.07.2022 16:27 Відповісти
Почитайте статью и комментарии. Там в выражениях не стесняются.
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02.07.2022 16:39 Відповісти
"В 2005 году Бандоу был вынужден уйти из Института Катона после того, как выяснилось, что более десяти лет он принимал платежи в обмен на публикацию статей, выгодных для различных клиентов. Бандоу назвал эти действия «ошибкой суждения» и сказал, что он принимает платежи за «от 12 до 24 статей»"
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02.07.2022 16:45 Відповісти
тобто очередное *************...
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02.07.2022 16:46 Відповісти
А какие могут быть комментарии от ультраконсерваторов на ультраконсервативном сайте, я вас умоляю! Или вы в США до сих пор не знаете, на каких тонах в эти товарищи ведут... кхм... реторику. Вот только USA - это не только трамписты и не только их мнение, ВНЕЗАПНО.
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02.07.2022 16:46 Відповісти
Не забывайте что после всего что набедокурил Байден, следующими к власти в США придут именно они.
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02.07.2022 16:50 Відповісти
Tam mnogo sto nepravilno sama nasa armija 16 tysiac i podgotovleni rezerv ecio 30 tysiac eto bez pryzyvnikov.Drugyje piset sto ruskiim nado imet gde to 200 tysiac i bolse dlia naciala vojni tolko protiv litvskoj armiji.U nix takoje jest?
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02.07.2022 16:56 Відповісти
Tut ecio nuzno stob Belorus podkliucit,,a eto danim sluce dlia NATO vrag kotorogo budet bombit bez voprosov i na nix teritoriji.Vot tolko 45 karablej s tomagavkami NATO Baltisjkom more,sto tam ostanetsia iz nix?
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02.07.2022 17:11 Відповісти
Только в твоих влажных мечтах.
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02.07.2022 17:23 Відповісти
Ребята, вас послушать - так вы вообще никогда не ошибаетесь, и выборы-то у вас крадут, и вообще. Вот только я напомню, что из Афганистана решил выйти трамп - тот самый, который вторжение путина в Украину назвал "гениальным шагом".

Ну, а что будет на выборах - посмотрим. И заранее, как это вы любите говорить: "fuck your feelings".
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02.07.2022 17:26 Відповісти
Афганистан превратился в коррупционную черную дыру. Без всяких шансов на победу. Уходить надо было раньше. Вопрос только в том, как это сделал Байден, опозорившись на весь мир.
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02.07.2022 17:37 Відповісти
Jelsi pro Trumpa tak on sam dal ukaz Litve strojit bazu amerikansev,kotoraja teper jest.Tut tankovoje vojska okolo 800 soldat s tankami i ecio logistika,razvedka toze 200 soldat te ze sto .Baiden resil ejio ecio uvilicet pravda neznaju cem i skolko
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02.07.2022 17:55 Відповісти
не писди кацап твоего трампа скоро посадят
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02.07.2022 21:15 Відповісти
З власного досвіду скажу - більшість таких "радикалів", які траплялись мені на FB та Youtube, насправді були московськими тролями.
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02.07.2022 18:13 Відповісти
это трамповиский говно сайт ***** отсюда
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02.07.2022 21:13 Відповісти
Прямо сильно растет? Сильно - пресильно? От беда-бедося.
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02.07.2022 16:41 Відповісти
Вотки нет,иди дамой. Фсьо буде поплану ликвидации спецоператоров. Скважиньі глушите,нето рванут
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02.07.2022 16:43 Відповісти
Daragie UKRAINCI , net nikakih PRIBALTOV !!!!! Mi BALTICI , strani BALTII ! Toka kacpo svinarusi tak nas zavut !
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02.07.2022 16:25 Відповісти
Un tas ir pareizi.
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02.07.2022 16:47 Відповісти
Не обижайтесь, это просто укоренившаяся с советских времён привычка) ну а кроме того (те, кто постарше, подтвердят) в советах сказать "Прибалтийцы" было все равно что сказать "европейцы", "европейская цивилизация". Поверьте, это говорилось с уважением и даже завистью)
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02.07.2022 16:51 Відповісти
Да,Прибалтика бьіла прекрасной Заграницей
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02.07.2022 16:53 Відповісти
В отличие от остальной заграницы, куда савецкому человеку вход был закрыт, она была заграницей, которую можно увидеть)
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02.07.2022 16:57 Відповісти
А ещё кусочком заграницы был Львов)
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02.07.2022 16:59 Відповісти
Чарівний Львів! Прожив,там 10 днів,шкільних канікул у 8-му класі
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02.07.2022 17:01 Відповісти
Спасибо Львову за жизнь моей мамы. И за тысячи спасённых от голодной смерти молдован в 1946-1949 годах. И бандеровцам спасибо за то, скольким нашим они помогли вырваться тогда из советского рая. Сталин, тварь, гори в огне до скончания мира за каждого человека, которого погубила твоя орда
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02.07.2022 17:08 Відповісти
Тебя бы прочитал ктото из запоребрика, так там бы пердак разорвался на брит флаг )

анальный жест доброй воли, так сказать
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02.07.2022 18:51 Відповісти
Пока есть Львов - существует Украина. И Киев, и Львов, и Харьков были в разные годы в оккупации, но именно Львов был оплотом борьбы за государственную независимость Украины
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02.07.2022 22:11 Відповісти
Доки,. Є українці,буде Україна! Й Львів,й Київ,й Харків,й Конотоп,й інші наші міста
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02.07.2022 23:26 Відповісти
В 81році був кілька днів в Талінні.Після першого відвідування кафе зрозумів як естонці ненавидять кацапів. Там було зовсім інше відношення до людини якщо говорити з естонцями не по кацапськи.
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02.07.2022 20:18 Відповісти
этот наратив надо менять - есть страны Балтии или балтийцы или балты - но без всяких при-..
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02.07.2022 21:45 Відповісти
Я уже где-то писал, что балтийские страны, балты, но никак не страны Балтии. Последнее придумали тиблы для своего заклинания "страны СНГ и Балтии", каковым заклинанием они пытаются удержать балтийские страны у своего сапога.
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03.07.2022 07:25 Відповісти
Шольц упорно продолжает "валять шольца".
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02.07.2022 16:30 Відповісти
в муке перед жаркой...
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02.07.2022 16:59 Відповісти
У Шольца снова не прокатило
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02.07.2022 16:31 Відповісти
у шольца с макароном неправильный сигнал - отсутствие перевода из москвы
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02.07.2022 16:37 Відповісти
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02.07.2022 16:38 Відповісти
Час Тевтонських лицарів та французів, які брали Бастилію, давно минув.
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02.07.2022 16:43 Відповісти
Невистачає драйву й завзяття. Потребують запліднення українцями
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02.07.2022 16:45 Відповісти
Ну а что, было бы лучше, если бы они как раньше каждые лет двадцать-пятьдесят устраивали бы между собой войнушку на пару сотен тысяч погибших одних лишь солдат?
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02.07.2022 16:52 Відповісти
Не краще, але важливі політичні рішення в такий скрутний (не тільки для України) час треба приймати більш рішуче та послідовно. А так, політика ******** Німечинни, одного з провідних лідерів Євросоюзу, має вигляд на зразок "1 крок вперед - 2 назад". Путіну та його зомбованому населенню таке тільки на руку і він знову, вальяжно розвалившись у креслі "а-ля Петро 1", буде промовляти: "Вот видите, я же говорил, всё идёт по плану. Нужно просто ещё немножко потерпеть. Европа боится нашей мощи и идет на уступки перед нашей Великой Могучей Россией". І населення РФ це проглоте і знову почне викрикувати "Путин - президент мира, собиратель земель русских".
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02.07.2022 17:14 Відповісти
Абсолютно согласен с тем, что политика Германии и Франции нерешительная, но тут надо - хоть, по идее, "не на часи" - смотреть на политику в перспективе. Человечество последовательно идёт к к уменьшению количества жертв от войн в пересчёте на душу населения. Эта тенденция не везде равномерна, в старой Европе она прошла быстрее, и этим пользуются типы вроде путина. Я не могу загадывать, чем и как кончится эта война, вложится она в конце концов в эту самую тенденцию или разрушит её - могу лишь надеяться на лучший исход для Украины и, как следствие - цивилизованного мира.

А население РФ проглотит всё. Сакжут им "прогнулись под великого путина" - скажут "ай путин молодец, всех нагнул". Скажут "противятся воле великого путина" - скажут "вот жеж суки русофобские". Я, как человек, сам когда-ти искренне веривший в такую туфту, даже вот не знаю, что может кардинально изменить нараисе сознание. У немцев оно ломалось не менее 20 лет.
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02.07.2022 17:42 Відповісти
Лицарські ордени не тільки воювали, а займалися політикою та дипломатією, економікою, будівництвом.
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02.07.2022 19:03 Відповісти
Ну дык, Немецкий Орден существует и сейчас, просто это чисто давно стал такой почётный титул для священников. Так же, как обе ветви (католическая и евангелическая) ордена Иоаннитов/Госпитальеров - только теперь они полостью сосредоточены на медицине. Куча госпиталей в Германии, не считая всяких там миссий, им принадлежит.
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02.07.2022 23:11 Відповісти
Мне тоже очень не нравится, что Макрон водит хороводы с членоголовым фюрером орды ******, который срет в чемодан. Но надо оценивать не по словам, а по делам. У Франции на вооружении находится 76 САУ Цезарь, и 20 штук он уже отдал нам. Это 30% от всех их гаубиц.. А когда ***** начало грозить ядренными бомбами, по приказу Макрона были выведены в океан французские подводные лодки с ядерными ракетами и были нацелены на кацапию. Эта инфа от Юрия Швеца. Ну а Шольц в этом плане та еще проститутка, но он только за последнее время выделил нам 1 лярд евро, на который можно купить любое оружие.
Даже итальянцы нам оказывают не малую военную помощь, о которой пока не говорят.
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02.07.2022 17:45 Відповісти
Германия, Франция, Италия, Польша (собственно этот список нет смысла перечислять, он огромен) конечно помогают. Никто не спорит. Я имею ввиду ситуацию с Калининградом. Это неплохой козырь, который можно удачно разыграть. Тем более, что по факту, никакой блокады нет. По водичке пускай гоняет товары. Я понимаю, Путьку бесит, что страны Балтии не наделали в штаны, вместо этого по букве закона показали ***** средний палец. В данном случае они (страны Балтии) последовательные, решительные и смелые. За это им реально огромное спасибо. Санкции приняты и они соблюдают их выполнение. А Германия зачем-то хочет опять идти на уступки. Путин принимает это за слабость. Путин не самоубийца, чтобы столкнуться лбом с Альянсом НАТО, тем более, устроить ядерную войну.
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02.07.2022 18:20 Відповісти
Німців так багато і такі серливі, естонців так мало, а яйця в них титанові. Німці то ганьба.
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02.07.2022 16:50 Відповісти
Штольц переживає за своїх солдат
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02.07.2022 16:59 Відповісти
Пусти свиню під стіл, вона і на стіл залізе.
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02.07.2022 17:05 Відповісти
Нація,де рабоволодіння було відмінено найпізніше і попри відміну встигло укорінитись на генетичному рівні не розуміє аргументів доброї волі.Удар в писок - оце вони розуміють,оце для них аргумент.На власному досвіді знаю,що вся їх відчайдушність,пофігізм і показушна сміливість тут же розсипається як даєш відпір.Шольц не розуміє,шо з ними грати в благородство не можна,хоча,звичайно,як на тебе дивляться жалісливими очима і скиглять хочеться допомогти.Але це той випадок,коли треба добити...
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02.07.2022 17:08 Відповісти
Какое серло оказалось серливое--- окуеть? А как же тевтонский орден, восточная Пруссия, кант, Кенигсберг, седая старина?
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02.07.2022 17:20 Відповісти
С точки зрения правительств Германии и Америки это выглядит так: маленькая Литва дразнит агрессора, а воевать не ей, а нам. А наши избиратели воевать не хотят ни в коем случае. Нас не для того выбирали, чтобы мы втягивали свои страны в войну, да еще с явной возможностью применения ядерного оружия. Наши правительства, и так переживающие не лучшие, мягко говоря, времена, будут сметены. В Америке идет республиканское наступление, трамписты на подъеме, достижение ими большинства в конгрессе в ноябре неизбежно. Они заблокируют любое военное вмешательство.

Сама демократическая система, движущаяся со скоростью тупого и трусливого большинства, делает решительные действия проблематичными. Авторитарные системы на избирателя на избирателя не оглядываются, полагаясь на пропаганду и репрессивную машину, и могут соответсвенно повышать ставки, зная, как это напугает западного обывателя
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02.07.2022 17:41 Відповісти
не трынди кацап все правильно делает Литва
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02.07.2022 21:47 Відповісти
Брюссельская бюрократия в очередной раз села в лужу. Никто не ожидал что Литва захочет устроить блокаду Калининграда. Что бы не рассказывали литовские власти, дескать это только следование санкциям, все очевидно. Если бы в Брюсселе не сидели идиоты они бы все заранее прописали. Это банальные технические нюансы. Как будто они там пьяные законы пишут.
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02.07.2022 17:48 Відповісти
Netu tut blokadi,sto ES resila,tak LItva i zdelala.A jesli uze Litva resit,tak i zdelajet skazem podniav tarifi na perevozki,togda sami ********** budet vozit,tak budet desevle
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02.07.2022 17:59 Відповісти
Vsia eto isterija kacapov pro tranzit,eto tolko dlia togo sto otvlec vnimanije ot realnoj vojni Ukraine i ix prestupleniji.Oni xocet pomeniat plastinku na drugoje.
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02.07.2022 18:04 Відповісти
Европе хочется нового Гитлера , повторить 30 годы - уже были аншлюсы, и ,, добровольные присоединения, не добровольные присоединения с ,, выражением обеспокоенности,, уже обозначен враг , работает десяток Гебельсов , превративших население в быдломассу. Если и дальше Европа будет искать компромисы , ,, разумные доводы,, ,, мыть лицо Путлеру,, - обязательно он окончательно оборзеет и начнёт тотальную, наитупейшую войну со всеми и война будет ядерной. Нужно душить и бить морду сегодня, бить очень больно. Механизмы, что бы Россия была беднее С Кореи есть - ее нужно добивать всем миром а не идти на встречу. Куда на встречу и с кем??? Пойдите в зоопарк , пообщайтесь с обезьянами.
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02.07.2022 19:09 Відповісти
Шольц еще та шлюха...
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02.07.2022 20:50 Відповісти
то меркантильні мотиви,
боїться що параша відключить газ
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02.07.2022 21:15 Відповісти
Агент кремля Макрель смогла дольше продержаться и скрывать, что она враг Европы и демократии. Олух шольц спалился сразу. Несите нового.
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11.07.2022 11:03 Відповісти
 
 