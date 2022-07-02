В Естонії відповіли Шольцу: Не можна йти на поступки Росії по Калінінграду - неправильний сигнал

Не можна йти на поступки Росії щодо транзиту до Калінінграда підсанкційних вантажів, адже це дасть Кремлю не той сигнал.

Про це заявив голова комісії парламенту Естонії із закордонних справ Марко Міхкельсон у відповідь на відповідну пропозицію канцлера Німеччини Олафа Шольца, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ

Міхкельсону "важко припустити", які мотиви були у Шольца, можливо, бажання запобігти ескалації.

"Можливо, відбувається щось ще, про що ми не знаємо. Але факт того, що ми збираємося надати пільги щодо санкцій проти Росії в той час, коли РФ нічого не робить, щоб розблокувати Одеський порт і дозволити експорт зерна з України, безперечно посилає Москві неправильний сигнал", – сказав він.

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Міхкельсон вважає, що зняття обмежень на транзит було б "певною мірою карою" і для Литви, яка виконує санкції ЄС. Крім того, він підкреслив, що наратив про "блокаду Калінінграда" – брехня, адже Росія може доставляти туди вантажі морем, якщо захоче.

Парламентарій вважає, що Естонія та країни Балтії мають зайняти єдину позицію: немає причин послаблювати санкційну політику чи йти на поступки, щоб умиротворити Росію. Міхкельсон також не вірить, що скасування обмежень "призведе до деескалації, яку має на увазі Шольц".

"Росія ніколи не реагувала аналогічно на будь-які політичні зусилля Заходу, спрямовані на зниження або ослаблення напруженості, як це було очевидно протягом усього конфлікту. З іншого боку, російські обстріли торгових центрів та житлових районів в Україні, схоже, вказують, що вона (РФ. - Ред.) незацікавлена в реакції міжнародної, і особливо західноєвропейського, спільноти", – підсумував Міхкельсон.