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Україна не заборонила в’їзд громадян РФ, - в Центрі протидії дезінформації спростували черговий фейк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

віза

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України спростовує фейки щодо заборони в’їзду в Україну з Російської Федерації.

Про це ЦПД повідомляє в телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Так, інформація про нібито заборону українським урядом в’їзду для громадян РФ в Україну не відповідає дійсності.

"Не заборонив в’їзд, а з 1 липня втратила чинність угода між урядом України та урядом РФ про безвізові поїздки, підписана 16 січня 1997 року в Москві. Тобто для громадян Росії почав діяти візовий режим", - наголосили в ЦПД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикордонники готові до запровадження візового режиму з РФ. Віза не гарантуватиме росіянам в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба

При цьому росіяни зможуть навідувати своїх українських родичів, але для цього тепер повинні мати запрошення з України, чинний закордонний паспорт РФ, українську візу, ксерокопію паспортних даних сторони, що приймає, а також суму, не меншу ніж 20 прожиткових мінімумів на місяць - 52 тисяч гривень.

Фейковою є також інформація про те, що громадяни Росії, які не підтримують вторгнення РФ та на цей час проживають на території Європейського союзу, нібито не матимуть можливості приїхати в Україну.

"Громадяни РФ, які перебувають на території третіх країн, для оформлення українських віз можуть звертатися до закордонних дипломатичних установ України в цих країнах", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, з 1 липня почало діяти рішення уряду України про припинення безвізових поїздок для росіян. У Державній прикордонній службі зауважили, що навіть наявність візи не гарантує громадянам Росії безперешкодного перетину кордону на в’їзд в Україну, оскільки вони мають відповідати й іншим умовам, визначеним українським законодавством.

Також читайте: Візи для в’їзду до України росіяни отримуватимуть через третю країну, - Немчінов

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+48
Кончені. Ще й пританцьовують перед кацапами та виправдовуються. Тьху,*****. Буде толок колись в цій країні чи ні?! Як ця вся тупість остої@енила.🤦
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02.07.2022 16:38
+39
тупі уроди... що вам ще треба щоб заборонити?? в опу втарабанити?
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02.07.2022 16:34
+32
А в нас з бульбашами й далі дипломатичні відносини?Я просто не знаю .
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02.07.2022 16:38
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тупі уроди... що вам ще треба щоб заборонити?? в опу втарабанити?
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02.07.2022 16:34 Відповісти
Для зеленої кодли то - "брацький народ". Там в них нерухомість, та родичі.
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03.07.2022 00:11 Відповісти
Вопрос, почему?
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02.07.2022 16:35 Відповісти
надіюсь риторичний.бо це ж зебіли а у них все через жопу...
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03.07.2022 01:03 Відповісти
Дермак, Татаров підробляють
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02.07.2022 16:36 Відповісти
звідки у ніщєбродов такі гроші - 52000 грн?
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02.07.2022 16:38 Відповісти
Нуууу... Меньше аленей будут шарится))
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02.07.2022 17:03 Відповісти
Кончені. Ще й пританцьовують перед кацапами та виправдовуються. Тьху,*****. Буде толок колись в цій країні чи ні?! Як ця вся тупість остої@енила.🤦
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02.07.2022 16:38 Відповісти
А в нас з бульбашами й далі дипломатичні відносини?Я просто не знаю .
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02.07.2022 16:38 Відповісти
Через декілька місяців продовжиться бальшая стройка преZEдента, а бітум з відкатом 50% є тільки в бсср.
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02.07.2022 17:05 Відповісти
Зелена шобла паскудить державі як може.
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02.07.2022 16:38 Відповісти
Згадайте оточення зеленого гундосаі все буде зрозуміло.
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02.07.2022 16:39 Відповісти
через ров с голодными крокодилами вплавь...
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02.07.2022 16:40 Відповісти
Уявимо собі 1943 рік, заява "Совинформбюро": "Советский союз не запретил въезд граждан ІІІ Рейха! Это фейк! Очередная провокация германских спецслужб!".

Прикольно, чи не так? Якихось дебілів у нас на держслужбу беруть...
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02.07.2022 16:40 Відповісти
Якій центр такі і протидії дезінформації(
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02.07.2022 16:48 Відповісти
без савецкаго саюза жить не можете?
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02.07.2022 16:53 Відповісти
А в тебе є інша історична аналогія з цього приводу? Наведи!
Під час нашестя монголо-татар на Київ ще візових режимів не було...
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02.07.2022 16:56 Відповісти
1. В другій світовій не тільки ссср і німеччина брали участь. В британіі, наприклад, інтерновували німців, в сша - японців. А в Україні труханов - мер Одеси.
2. Зараз теж нашестя монголо-татар, вже більше ніж 350 років дорогу додому за урал знайти не можуть.
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02.07.2022 17:15 Відповісти
Чому не заборонено??!!! А німці у Другу світову війну також вільно відвідували Радянський союз?
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02.07.2022 16:42 Відповісти
Теперь всех вояк, кто войдет на территорию Украины с 1 июля можно будет привлечь к ответственности за нарушение визового режима!
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02.07.2022 16:42 Відповісти
А стоило бы. Идет полномасштабная война.
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02.07.2022 16:43 Відповісти
Це той фейк, який можна було б і не спростовувати. Нічого тут кацапам робити!
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02.07.2022 16:44 Відповісти
повна заборона в'їзду в Україну з Російської Федерації - саме правильне рішення!!!
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02.07.2022 16:46 Відповісти
а також з білорусі і китаю
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02.07.2022 16:56 Відповісти
З Сирією розірвали дипломатичні відносини, а з білорусами все тягнуть. Як же ж зєля проживе без таргана🙄
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02.07.2022 17:30 Відповісти
скоріше без його бітуму
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03.07.2022 01:04 Відповісти
Якщо НЕ ЗАБОРОНИЛИ В'ЇЗД, то ЗНАЧИТЬ, ЩО І ВІЙНЕ НЕМАЄ! Хотілось би побачити, як під час другої світової, з СРСР до Німеччини, чи навпаки, в'їжджають, або виїжджають громадяни. АГОВ, КЕРІВНИЦТВО УКРАЇНИ, нехай ваші клепки нарешті стануть на місце! Або у нас війна з РФ, або сімейні чвари...
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02.07.2022 16:46 Відповісти
Зєлька малорос усе мріє знайти "харошіх хрюззкіх".... хоча йому ідіоту вже пояснювали як виглядає харюшій хрюззкій.
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02.07.2022 16:54 Відповісти
Ви дебіли зелені!
Ще й виправдовуютесь, холуї!
На Державних каналах на свинячому язику ведете передачі і продовжуєте плазувати перед кацапами, малороси смердючи!
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02.07.2022 16:54 Відповісти
стільки в Україні внутрішніх кацапських ворогів, що вже не страшні зовнішні. Якщо СБУ працюватиме, то все буде нормально. Європейські країни не бояться, там контроль добрий.
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02.07.2022 16:55 Відповісти
А звідки ж там стільки фсбшних консервів, якщо контроль добрий? 🤔 Одна Австрія чого вартує…
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02.07.2022 17:25 Відповісти
Ну як можна таке заборонити! А як же тоді тримати зв'язок з агентурою, що засіла у різних наших структурах і мають родичів на росії?
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02.07.2022 16:56 Відповісти
Які нафіг поїздки? Зараз війна на винищення.
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02.07.2022 16:58 Відповісти
Для чого кацапи,громадяни країни агресії та тероризму,в цей час в Україні.
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02.07.2022 16:59 Відповісти
А навіщо взагалі русня в Україні?
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02.07.2022 17:01 Відповісти
зеленский боится украинцев по-этому хочет чтобы приезжые кацапы его спасли если что
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02.07.2022 21:52 Відповісти
Який дибіл чекає тут родичів що бажають смерті українців? А я відповім: такий же рашист. Треба програма по переселенню цих манкуртів в парашу
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02.07.2022 17:06 Відповісти
Ви ще бл*ть напишіть, що візові обмеження не розповсюджуються на армію орків, бо для них діє з 24.02 повний безвіз і без обмежень вивіз всього награбованого з України відповідно без митного огляду.

Громадянам рашки на час війни в Україну повинен бути закритий 100% в'їзд, а доступний тільки виїзд в пластикових мішках.
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02.07.2022 17:14 Відповісти
Европейці подивляться на це лицемірство і подвійні стандарти і не пустить до ЕС. Я би не пустив.
Дурнів з СНГ ще бракувало в европі. Кричати на нас напали і з русньою всюди водитися.
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02.07.2022 17:21 Відповісти
Литва це відчуває на власній шкірі((
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02.07.2022 17:29 Відповісти
Бумеранг долі)
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02.07.2022 18:38 Відповісти
А треба заборонити назавжди вїзд маскалям в Україну і 10-ти метровий паркан з масклями
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02.07.2022 17:28 Відповісти
Це ж не війна а спеціальна операція!
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02.07.2022 17:35 Відповісти
За час каденції пороха питання навіть візового режиму не підіймалося не говорячи про заборону в'їзду взагалі
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02.07.2022 17:44 Відповісти
Тоді зробили обмеження для чоловіків, а війна відбувалася на території двох областей.
А тепер візовий режим під час повномасштабної війни з десятками тисяч убитих українців - це нормальний крок?
В цей час країни ЄС припиняють видавати візи кацапам, хоча війна не у них.
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02.07.2022 17:54 Відповісти
Брехня!!!
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02.07.2022 17:58 Відповісти
а ***** зараз візовий режим? що виходить "правильний" кацап може отримати візу,за Пороха БУЛА ЗАБОРОНА ОРКАМ заїзджати до України
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03.07.2022 01:07 Відповісти
Даремно. Краще б до кінця війни заборонили.

Але ж ЗЄ потрібні харошиє рускіє...
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02.07.2022 17:56 Відповісти
А какого хрена не запретила? - закономерный вопрос.
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02.07.2022 18:08 Відповісти
Кацапам въезд должен быть запрещен !!!!
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02.07.2022 18:44 Відповісти
а можно узнать почему не запрещён въезд оккупантам?!зе просто дебил или зрадник?!
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02.07.2022 19:31 Відповісти
Наш президент 2 в 1)
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02.07.2022 19:35 Відповісти
Самое главное скажите, невзоров успел????!!!
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02.07.2022 21:19 Відповісти
корочки у него еще нет и будет не скоро - там очень долго оформлять все документы
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02.07.2022 21:54 Відповісти
я думаю, що йому без черги, шобла протягне...
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03.07.2022 01:11 Відповісти
на час війни має бути повна заборона на в'їзд кацапів!!! а після нашої перемоги-дозвіл лише на відвідування похоронів найближчих родичів.нехай,сучі діти,бояться навіть носа сунути в Україну!
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02.07.2022 23:41 Відповісти
 
 