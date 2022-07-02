Україна не заборонила в’їзд громадян РФ, - в Центрі протидії дезінформації спростували черговий фейк
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Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України спростовує фейки щодо заборони в’їзду в Україну з Російської Федерації.
Про це ЦПД повідомляє в телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
Так, інформація про нібито заборону українським урядом в’їзду для громадян РФ в Україну не відповідає дійсності.
"Не заборонив в’їзд, а з 1 липня втратила чинність угода між урядом України та урядом РФ про безвізові поїздки, підписана 16 січня 1997 року в Москві. Тобто для громадян Росії почав діяти візовий режим", - наголосили в ЦПД.
При цьому росіяни зможуть навідувати своїх українських родичів, але для цього тепер повинні мати запрошення з України, чинний закордонний паспорт РФ, українську візу, ксерокопію паспортних даних сторони, що приймає, а також суму, не меншу ніж 20 прожиткових мінімумів на місяць - 52 тисяч гривень.
Фейковою є також інформація про те, що громадяни Росії, які не підтримують вторгнення РФ та на цей час проживають на території Європейського союзу, нібито не матимуть можливості приїхати в Україну.
"Громадяни РФ, які перебувають на території третіх країн, для оформлення українських віз можуть звертатися до закордонних дипломатичних установ України в цих країнах", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.
Нагадаємо, з 1 липня почало діяти рішення уряду України про припинення безвізових поїздок для росіян. У Державній прикордонній службі зауважили, що навіть наявність візи не гарантує громадянам Росії безперешкодного перетину кордону на в’їзд в Україну, оскільки вони мають відповідати й іншим умовам, визначеним українським законодавством.
Будь ласка, зачекайте...
Прикольно, чи не так? Якихось дебілів у нас на держслужбу беруть...
Під час нашестя монголо-татар на Київ ще візових режимів не було...
2. Зараз теж нашестя монголо-татар, вже більше ніж 350 років дорогу додому за урал знайти не можуть.
Ще й виправдовуютесь, холуї!
На Державних каналах на свинячому язику ведете передачі і продовжуєте плазувати перед кацапами, малороси смердючи!
Громадянам рашки на час війни в Україну повинен бути закритий 100% в'їзд, а доступний тільки виїзд в пластикових мішках.
Дурнів з СНГ ще бракувало в европі. Кричати на нас напали і з русньою всюди водитися.
А тепер візовий режим під час повномасштабної війни з десятками тисяч убитих українців - це нормальний крок?
В цей час країни ЄС припиняють видавати візи кацапам, хоча війна не у них.
Але ж ЗЄ потрібні харошиє рускіє...