Україна не заборонила в’їзд громадян РФ, - в Центрі протидії дезінформації спростували черговий фейк

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України спростовує фейки щодо заборони в’їзду в Україну з Російської Федерації.

Про це ЦПД повідомляє в телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Так, інформація про нібито заборону українським урядом в’їзду для громадян РФ в Україну не відповідає дійсності.

"Не заборонив в’їзд, а з 1 липня втратила чинність угода між урядом України та урядом РФ про безвізові поїздки, підписана 16 січня 1997 року в Москві. Тобто для громадян Росії почав діяти візовий режим", - наголосили в ЦПД.

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При цьому росіяни зможуть навідувати своїх українських родичів, але для цього тепер повинні мати запрошення з України, чинний закордонний паспорт РФ, українську візу, ксерокопію паспортних даних сторони, що приймає, а також суму, не меншу ніж 20 прожиткових мінімумів на місяць - 52 тисяч гривень.

Фейковою є також інформація про те, що громадяни Росії, які не підтримують вторгнення РФ та на цей час проживають на території Європейського союзу, нібито не матимуть можливості приїхати в Україну.

"Громадяни РФ, які перебувають на території третіх країн, для оформлення українських віз можуть звертатися до закордонних дипломатичних установ України в цих країнах", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, з 1 липня почало діяти рішення уряду України про припинення безвізових поїздок для росіян. У Державній прикордонній службі зауважили, що навіть наявність візи не гарантує громадянам Росії безперешкодного перетину кордону на в’їзд в Україну, оскільки вони мають відповідати й іншим умовам, визначеним українським законодавством.

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