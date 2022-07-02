УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15485 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
10 099 50
війна (56671) Бутусов Юрій (3140)

Росіяни роблять паузи в обстрілах лише для того, щоб поповнити запаси та почати бити знову, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бутусов

Наразі триває одна з найбільших воєн на знищення в сучасній історії.

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі Радіо НВ.

"Коли виникає пауза із російськими обстрілами, у наших людей виникає оптимізм. Зрозуміло, що вони хочуть себе підбадьорити. Але насправді паузи противника у бойових діях пов’язані, передусім, з перегрупуванням, із зосередженням ресурсів, логістики на певних напрямках, з переформуванням розбитих підрозділів, які зазнали поразки (як це було під Харковом).

Росія не може наступати всюди. Вони концентруються на окремих конкретних напрямках і підвозять туди озброєння. Тому ці паузи не завжди є демонстрацією того, що ми взяли і повністю перемогли", - зазначив журналіст.

За словами Бутусова, потрібно чітко усвідомлювати щодня і щохвилини триває одна з найбільших воєн на знищення в сучасній історії, мета якої - знищити повністю Україну як державу. Передусім, знищити армію, потім економіку і, зрештою, державу взагалі.

"Тому, те, що робить Росія, - це не є якоюсь хитрою грою. Вони використовують все, що в них є, щоб знищити наш спротив. В них просто не завжди є стільки ракет і снарядів, там, де вони хочуть їх використати. Вони роблять паузу, щоб це підтягнути і потім знову продовжують бити. Ось, наприклад, постійні удари по Харкову. Місто є важливим центром оборони країни, логістичним, економічним. Вони це чудово розуміють. Тому їм потрібно знищити Харків.

Читайте також: Українська артилерія знищила склади боєприпасів 20-ї армії ЗС РФ у селі Граково. ВIДЕО

Якби в них не було застереження щодо ядерної зброї, то вони б вже її застосували. Але поки що бояться стати паріями вже для всього світу, людьми, яких всі бояться і всі ненавидять, і розривають з ними усі контакти", - пояснив головний редактор Цензор.НЕТ.

Том, наголосив Бутусов, росіяни роблять все, що можливо, тими боєприпасами, які мають, кидають все, що є. І паузи в них тільки тому, що вони десь шукають ці снаряди, бо добре проявилися логістичні проблеми. Але росіяни битимуть туди, де тільки можуть. І концентрувати вогонь там, де тільки можуть. Тому не треба мати ніяких ілюзій.

"Це війна на знищення. Росія докладає усіх зусиль. Всі свої склади, арсенали, усе, що вона будували десятки років - все буде кинуто в бій, щоб знищити Україну як державу, як народ, як економічну систему, політичну систему. Передусім, знищити українську оборону. І вони битимуть ще, і тривалий час", - підсумував журналіст.

Також читайте: З 16 червня ЗСУ знищили щонайменше 8 складів боєприпасів ЗС РФ на Донбасі, - Бутусов

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Путин уничтожает себя и заодно свой кацапстан.
показати весь коментар
02.07.2022 17:20
+8
додому поїдуть у целофанових
показати весь коментар
02.07.2022 17:25
+8
Тим не менше це свідчить про те, що в них вже з ************ проблеми. І навіть той гігантський запас усього СРСР уже видихається. А те що вонм там тягнули з Білорусі, то в такому темпі як 60000 пострілів на добу їм вистачить набоїв на півдня. Заводи ж не поспівають за такою розтратою. А тепер згадайте про санкціі. Якщо війна затягнеться, то зрештою все буде Україна.
показати весь коментар
02.07.2022 17:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Путин уничтожает себя и заодно свой кацапстан.
показати весь коментар
02.07.2022 17:20 Відповісти
А там і шашлики.
показати весь коментар
02.07.2022 19:12 Відповісти
додому поїдуть у целофанових
показати весь коментар
02.07.2022 17:25 Відповісти
А як думаєш...росія без України існувати може?
показати весь коментар
02.07.2022 17:28 Відповісти
Почему не может?
показати весь коментар
02.07.2022 17:30 Відповісти
ну, в них все одно закінчаться ракети, рано чи пізно.
тоді вони захочуть переговорів.
або буде тліючий конфлікт.
зелена шобла погодиться на ті кордони, які будуть на той момент.
і все застопориться.
і навіть з цим ми могли б жити, якби ми зразу після цього вступили б в НАТО і в ЄС, але при цій владі це не реально.
тим часом рашисти не змогли б виробляти нових ракет і не змогли б платити найманцям, бо їх економіці поступово наступає швах і санкції діють, але це теж не допоможе тупій зеленій владі, вона все одно здасть все, що тільки зможе.
показати весь коментар
02.07.2022 17:34 Відповісти
Унічножать кацапню в нас мети немає , вони й самі передохнуть , а от дати їм звіздюлєй , та вигнати нах підсрачниками зі своєї землі , Україна цілком в змозі . Залишилось лише дочекатись західної зброї в потрібних об'ємах .
То ж ти зі своїм - фсьопрапало , можеш сміливо чеберяти за крейцером муськва . !! .
показати весь коментар
02.07.2022 17:44 Відповісти
Германия в конце Первой Мировой уничтожила сама себя. Ни один солдат Антанты не ступил на германскую почву. Конечно, у истории было продолжение...
показати весь коментар
02.07.2022 17:44 Відповісти
За нами 50 держав. Це тобі ясно?
показати весь коментар
02.07.2022 17:45 Відповісти
Юра, зробіть стрім по Лисичанську. А то вже йде брехня по селу...
показати весь коментар
02.07.2022 17:27 Відповісти
Національна гвардія України спростувала повідомлення про оточення Лисичанська Луганської області, про як заявляє російська сторона https://www.radiosvoboda.org/a/news-lysychansk-otochennya-sprostuvannya/31926053.html
Не слухайте гон Дона ,, він вже Северодонецьк захоплював , аж на початку травня .. .
показати весь коментар
02.07.2022 17:34 Відповісти
А Северодонецк разве наш?
показати весь коментар
02.07.2022 18:07 Відповісти
Лисичанск - НЕ СЕЛО.
показати весь коментар
02.07.2022 19:52 Відповісти
Ну так - це всі розуміють .
Ну а що далі .? То який з цього випливає висновок . ?? . В України шансів немає , чи є . ?
Чому Юрій зупинився на трагічній ноті . ?
показати весь коментар
02.07.2022 17:27 Відповісти
Коли виникає пауза із російськими обстрілами, у наших людей виникає оптимізм. Джерело: https://censor.net/ua/n3351700
він хоче донести, що оптімізм це погано, і його не потрібно бути. Люди мають бути песімістами
показати весь коментар
02.07.2022 17:40 Відповісти
Я хочу почути від нього - реалізм . .
показати весь коментар
02.07.2022 17:46 Відповісти
Основна надія на те, що військова поразка орків в Україні призведе до падіння режиму путінізма в цілому і приходу до влади в рашці більш-менш адекватних політичних сил, з якими можна буде про щось говорити.
Цей сценарій досить ймовірний, бо в рашці царям вибачалось все: бідність, дефіцит жрачки, ставлення до людей як до бидла. Єдине, що не вибачалось - поразка у війнах!
показати весь коментар
02.07.2022 17:50 Відповісти
Єдине, що не вибачалось - поразка у війнах! )) Нічого . Все колись трапляється - вперше .!! ..
Вибачать ***** майбутню поразку , чи - не вибачать , то вже їхні проблеми .
показати весь коментар
02.07.2022 17:58 Відповісти
ну а фінська війна? нищівна поразка - і нічого.
показати весь коментар
02.07.2022 20:34 Відповісти
На жаль у кацапні зброї ще дуже багато, як тільки почне закінчуватись вони відразу проведуть "референдуми" про приєднання і почнуть лякати, а можливо точково й використають ядерну зброю.
показати весь коментар
02.07.2022 17:30 Відповісти
У «референдумах» ніякої магії немає. Просто по своєму бажанню вони не зможуть «зупинитися на досягнутому».
показати весь коментар
02.07.2022 17:43 Відповісти
Досить жити в вигаданому світі, наприклад завтра вони розуміють що їх сухопутні війська виснажилися й не можуть наступати, вони говорять що надцятий етап операції закінчився і виконуючи волю народу влаштовують референдум(який всілякі концерви накшталт сирії визнають) про приєднання до Росії, їм не важливо чи хтось зі світу це визнає, вони скажуть це наша територія і ми готові використати ядерну зброю щоб її захистити, можливо завдають ядерного удару тактичними ракетами або по скупченню військ або по тому ж центру Києва, і що далі? Захід не зробить ніяких військових кроків, війну кацапам крім нас більше ніхто не оголосить, це надзвичайно лайняна ситуація.
показати весь коментар
02.07.2022 17:56 Відповісти
Я ще раз говорю - у референдумах ніякої магії немає.

Вони можуть оголосити своєю територією будь-що, будь-коли, погрожувати ядерною зброєю за будь-яку дію.

Вони могли ще на початку вдарити ЯЗ або погрожувати чи вдарити ЯЗ по країнах які постачають зброю.

Якщо би ми враховували цей фактор - ну, нам би слід було здатися 24. Але, як бачите, ЯЗ не викорстана, мабуть, на це є якісь підстави. Наш спротив продовжується і підтримується Заходом, хоча йому також відомий такий варіант - мабуть, на це теж є якісь підстави.
показати весь коментар
02.07.2022 18:49 Відповісти
Лютуют суки... Вот только орки явно забыли что и у пушек есть ресурс. Если так непродуманно использовать арту, то скоро эти орудия будут больше делать шума чем "погоду"
показати весь коментар
02.07.2022 17:42 Відповісти
https://youtu.be/LyWXnMiGE64
показати весь коментар
02.07.2022 17:42 Відповісти
Тим не менше це свідчить про те, що в них вже з ************ проблеми. І навіть той гігантський запас усього СРСР уже видихається. А те що вонм там тягнули з Білорусі, то в такому темпі як 60000 пострілів на добу їм вистачить набоїв на півдня. Заводи ж не поспівають за такою розтратою. А тепер згадайте про санкціі. Якщо війна затягнеться, то зрештою все буде Україна.
показати весь коментар
02.07.2022 17:43 Відповісти
Нам бы день про стоять, да ночь продержаться....
показати весь коментар
02.07.2022 18:08 Відповісти
Скотостан повторяет подвиг дохлого с ссра...был...был и сдох...без единого выстрела от НАТО...
показати весь коментар
02.07.2022 17:44 Відповісти
Накінець-то прийшло до нас усвідомлення того, що вони сюди прийшли не за землею, не за заводами, не за унітазами і не для задоволення своїх звірячих інстинктів, а для того щоб нас знищити?! Це їх війна на знищення нас і тому маємо самі у собі заклястися нищити ту потвору без жалю і сумнівів!
Прикладом нам має бути маленька Чечня, яка з автоматами, гранатометами та мінами 10(!) років протистояла оркам на своїй землі розміром з Закарпаття, - найменшу за територією область України! То чи нам, з такою допомогою цілого світу, личить не здолати паскудоту ?!
"Не сміє бути в нас жалю" заповідали нам батьки, то - Бий чорта!
показати весь коментар
02.07.2022 18:54 Відповісти
Это тактика суздальцев/московитов за всю их тысячелетнюю историю. Уничтожать Украину (и не только), делая паузу только для пополнения сил... Кровавый сумасшедший ублюдок сам обострил этот вопрос до предела. Теперь останется либо он, либо весь остальной мир...
показати весь коментар
02.07.2022 20:27 Відповісти
яку-яку історію)?
ну, новгород вони стерли з лиця землі, а ми їм не по зубам. 400 років намагалися нас знищити, а не вийшло. і не вийде.
показати весь коментар
02.07.2022 20:37 Відповісти
Украіна вже перемогла , але залишилось ще багато перемолоти орків
на нашій землі 😠
Тому, давайте лаптєногі , запасайтесь целофановими мішками 😠
показати весь коментар
02.07.2022 20:49 Відповісти
Х*йло играет в древние игры с нулевой суммой, где выигрыш одной стороны возможен только за счёт проигрыша второй... Весь мир уже давно играет в другие игры, где выигр. могут все стороны...
показати весь коментар
02.07.2022 20:40 Відповісти
в паузах слідкувати шляхи поповнення і туди бити
показати весь коментар
02.07.2022 21:10 Відповісти
Бутусов , КАКАЯ ПРОЗОРЛИВОСТЬ .....................
показати весь коментар
02.07.2022 22:00 Відповісти
НАЗЫВАЙ ПРАВИЛЬНО НЕ РОССИЯНЕ А РАШИСТЫ
показати весь коментар
03.07.2022 01:18 Відповісти
Складається враження що наш генштаб дрочить між паузами щоб не заважати москалям перегруповуватись і підвозити **********
показати весь коментар
03.07.2022 23:14 Відповісти
По сто раз писать: "будут бить" - то стирчать ватні вуха. Не треба нас лякати. Лякані вже перелякані. Давно знаємо, що це садисты, які і своїх не шкодують задля чого, аби спитав??? Чужої землі захотілось? Чи свій несамовитий садизм на комусь вимістити.
показати весь коментар
04.07.2022 22:05 Відповісти
 
 