Росіяни роблять паузи в обстрілах лише для того, щоб поповнити запаси та почати бити знову, - Бутусов

Наразі триває одна з найбільших воєн на знищення в сучасній історії.

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі Радіо НВ.

"Коли виникає пауза із російськими обстрілами, у наших людей виникає оптимізм. Зрозуміло, що вони хочуть себе підбадьорити. Але насправді паузи противника у бойових діях пов’язані, передусім, з перегрупуванням, із зосередженням ресурсів, логістики на певних напрямках, з переформуванням розбитих підрозділів, які зазнали поразки (як це було під Харковом).

Росія не може наступати всюди. Вони концентруються на окремих конкретних напрямках і підвозять туди озброєння. Тому ці паузи не завжди є демонстрацією того, що ми взяли і повністю перемогли", - зазначив журналіст.

За словами Бутусова, потрібно чітко усвідомлювати щодня і щохвилини триває одна з найбільших воєн на знищення в сучасній історії, мета якої - знищити повністю Україну як державу. Передусім, знищити армію, потім економіку і, зрештою, державу взагалі.

"Тому, те, що робить Росія, - це не є якоюсь хитрою грою. Вони використовують все, що в них є, щоб знищити наш спротив. В них просто не завжди є стільки ракет і снарядів, там, де вони хочуть їх використати. Вони роблять паузу, щоб це підтягнути і потім знову продовжують бити. Ось, наприклад, постійні удари по Харкову. Місто є важливим центром оборони країни, логістичним, економічним. Вони це чудово розуміють. Тому їм потрібно знищити Харків.

Читайте також: Українська артилерія знищила склади боєприпасів 20-ї армії ЗС РФ у селі Граково. ВIДЕО

Якби в них не було застереження щодо ядерної зброї, то вони б вже її застосували. Але поки що бояться стати паріями вже для всього світу, людьми, яких всі бояться і всі ненавидять, і розривають з ними усі контакти", - пояснив головний редактор Цензор.НЕТ.

Том, наголосив Бутусов, росіяни роблять все, що можливо, тими боєприпасами, які мають, кидають все, що є. І паузи в них тільки тому, що вони десь шукають ці снаряди, бо добре проявилися логістичні проблеми. Але росіяни битимуть туди, де тільки можуть. І концентрувати вогонь там, де тільки можуть. Тому не треба мати ніяких ілюзій.

"Це війна на знищення. Росія докладає усіх зусиль. Всі свої склади, арсенали, усе, що вона будували десятки років - все буде кинуто в бій, щоб знищити Україну як державу, як народ, як економічну систему, політичну систему. Передусім, знищити українську оборону. І вони битимуть ще, і тривалий час", - підсумував журналіст.

Також читайте: З 16 червня ЗСУ знищили щонайменше 8 складів боєприпасів ЗС РФ на Донбасі, - Бутусов