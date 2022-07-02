Росіяни роблять паузи в обстрілах лише для того, щоб поповнити запаси та почати бити знову, - Бутусов
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Наразі триває одна з найбільших воєн на знищення в сучасній історії.
Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі Радіо НВ.
"Коли виникає пауза із російськими обстрілами, у наших людей виникає оптимізм. Зрозуміло, що вони хочуть себе підбадьорити. Але насправді паузи противника у бойових діях пов’язані, передусім, з перегрупуванням, із зосередженням ресурсів, логістики на певних напрямках, з переформуванням розбитих підрозділів, які зазнали поразки (як це було під Харковом).
Росія не може наступати всюди. Вони концентруються на окремих конкретних напрямках і підвозять туди озброєння. Тому ці паузи не завжди є демонстрацією того, що ми взяли і повністю перемогли", - зазначив журналіст.
За словами Бутусова, потрібно чітко усвідомлювати щодня і щохвилини триває одна з найбільших воєн на знищення в сучасній історії, мета якої - знищити повністю Україну як державу. Передусім, знищити армію, потім економіку і, зрештою, державу взагалі.
"Тому, те, що робить Росія, - це не є якоюсь хитрою грою. Вони використовують все, що в них є, щоб знищити наш спротив. В них просто не завжди є стільки ракет і снарядів, там, де вони хочуть їх використати. Вони роблять паузу, щоб це підтягнути і потім знову продовжують бити. Ось, наприклад, постійні удари по Харкову. Місто є важливим центром оборони країни, логістичним, економічним. Вони це чудово розуміють. Тому їм потрібно знищити Харків.
Якби в них не було застереження щодо ядерної зброї, то вони б вже її застосували. Але поки що бояться стати паріями вже для всього світу, людьми, яких всі бояться і всі ненавидять, і розривають з ними усі контакти", - пояснив головний редактор Цензор.НЕТ.
Том, наголосив Бутусов, росіяни роблять все, що можливо, тими боєприпасами, які мають, кидають все, що є. І паузи в них тільки тому, що вони десь шукають ці снаряди, бо добре проявилися логістичні проблеми. Але росіяни битимуть туди, де тільки можуть. І концентрувати вогонь там, де тільки можуть. Тому не треба мати ніяких ілюзій.
"Це війна на знищення. Росія докладає усіх зусиль. Всі свої склади, арсенали, усе, що вона будували десятки років - все буде кинуто в бій, щоб знищити Україну як державу, як народ, як економічну систему, політичну систему. Передусім, знищити українську оборону. І вони битимуть ще, і тривалий час", - підсумував журналіст.
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тоді вони захочуть переговорів.
або буде тліючий конфлікт.
зелена шобла погодиться на ті кордони, які будуть на той момент.
і все застопориться.
і навіть з цим ми могли б жити, якби ми зразу після цього вступили б в НАТО і в ЄС, але при цій владі це не реально.
тим часом рашисти не змогли б виробляти нових ракет і не змогли б платити найманцям, бо їх економіці поступово наступає швах і санкції діють, але це теж не допоможе тупій зеленій владі, вона все одно здасть все, що тільки зможе.
То ж ти зі своїм - фсьопрапало , можеш сміливо чеберяти за крейцером муськва . !! .
Не слухайте гон Дона ,, він вже Северодонецьк захоплював , аж на початку травня .. .
Ну а що далі .? То який з цього випливає висновок . ?? . В України шансів немає , чи є . ?
Чому Юрій зупинився на трагічній ноті . ?
він хоче донести, що оптімізм це погано, і його не потрібно бути. Люди мають бути песімістами
Цей сценарій досить ймовірний, бо в рашці царям вибачалось все: бідність, дефіцит жрачки, ставлення до людей як до бидла. Єдине, що не вибачалось - поразка у війнах!
Вибачать ***** майбутню поразку , чи - не вибачать , то вже їхні проблеми .
Вони можуть оголосити своєю територією будь-що, будь-коли, погрожувати ядерною зброєю за будь-яку дію.
Вони могли ще на початку вдарити ЯЗ або погрожувати чи вдарити ЯЗ по країнах які постачають зброю.
Якщо би ми враховували цей фактор - ну, нам би слід було здатися 24. Але, як бачите, ЯЗ не викорстана, мабуть, на це є якісь підстави. Наш спротив продовжується і підтримується Заходом, хоча йому також відомий такий варіант - мабуть, на це теж є якісь підстави.
Прикладом нам має бути маленька Чечня, яка з автоматами, гранатометами та мінами 10(!) років протистояла оркам на своїй землі розміром з Закарпаття, - найменшу за територією область України! То чи нам, з такою допомогою цілого світу, личить не здолати паскудоту ?!
"Не сміє бути в нас жалю" заповідали нам батьки, то - Бий чорта!
ну, новгород вони стерли з лиця землі, а ми їм не по зубам. 400 років намагалися нас знищити, а не вийшло. і не вийде.
на нашій землі 😠
Тому, давайте лаптєногі , запасайтесь целофановими мішками 😠