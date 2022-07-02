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Ключова ціль РФ у цій війні - Одеса та повний контроль над Чорним морем, - радник глави МВС Денисенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

одеса

Ключова ціль окупантів в Україні - це насправді не Донбас, а Одеса і повний контроль над Чорним морем.

Про це заявив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Станом на зараз у них план мінімум це просто анексія цієї території, план максимум - це якщо вдасться, то тоді розвивати наступ на Миколаїв і далі на Одесу. Тому що ключова ціль цієї війни це насправді не Донбас, а це безумовно Одеса і повний контроль над Чорним морем", - зазначив він.

Наразі окупантам, втілити задум не вдається, пояснив Денисенко.

"Ситуація така, що ми перерізали систему постачання частково між частинами угрупувань російської армії на півдні України. Поки що вони на цьому напрямку особливо нічого зробити не можуть. Вони окопуються і вони готуються до анексії цієї території", - підсумував радник міністра.

Також читайте: Боррель про удар військ РФ по Одещині: Відповідальні за воєнні злочини будуть притягнуті до відповідальності

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+35
При чому тут МВС до коментування цієї ситуації? Зі своїми зрадниками мусорами розбереться. В Бердянську парильні перезулился, авто залишили окупантам і прислуговують. Ківа шарікофф це з ваш , Антоніна ригащенко також...не ганьбиться. Слава ЗСУ, слава тим хтоборонить державу а не займається здирництвом на дорогах.
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02.07.2022 17:56
+26
Цезор перестаньте викидати вислови МВС щодо ситуації на фронті. Цей покер денисов сидить в кабінеті, вирішує питання, не бачить зрадників і хабарників серед мусурви і коментує ситуацію. Давай ще Антоніну Ригащенко запустимо всіх мусорський потвор. А вони що вже побороли корупцію в поліції? Навели порядки в райвідділах? На дорогах патрульні мусора перестали брати хабара? Чи поважати горомадян? Закрийте рота цьому раднику. Для цього є уповноважені ЗСУ, гру.
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02.07.2022 18:11
+20
Донбасс это сказки для расиянцев. Цели ***** и так понятны.
1. Сухопутный коридор в Крым - выполнено
2. Водоснабжение оккупированного Крыма - выполнено
3. Уничтожение ВСУ и промышленности Украины - не получается
4. Оккупация Одессы и выход к Приднестровью - - что-то пошло не так.
5. Полное уничтожение государственности Украины и создание плацдарма для агрессии против Молдовы и стран Балтии. За@буться рашисты пыль глотать
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02.07.2022 18:11
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При чому тут МВС до коментування цієї ситуації? Зі своїми зрадниками мусорами розбереться. В Бердянську парильні перезулился, авто залишили окупантам і прислуговують. Ківа шарікофф це з ваш , Антоніна ригащенко також...не ганьбиться. Слава ЗСУ, слава тим хтоборонить державу а не займається здирництвом на дорогах.
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02.07.2022 17:56 Відповісти
Ясна-панятна. Відрізали нас від Азовського моря і намагаються відрізати від Чорного.
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02.07.2022 17:57 Відповісти
Кацапи хочуть відчути Гарпуни у своїй сраці.
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02.07.2022 18:00 Відповісти
Так и есть. Одеса - главная цель. Она всегда будет под угрозой, до тех пор пока куйлу не бедет нанесено решительное поражение.
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02.07.2022 18:01 Відповісти
ключова ціль різьного роду "радників" сіяти смуту серед українського народу.Вчора Донбас,позавчора Київ, завтра Одеса,а до кінця року Аляска .
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02.07.2022 18:03 Відповісти
а їм інщі і не потрібні! головне відрізати Україну та Молдову добити до кінця!
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02.07.2022 18:22 Відповісти
Типу, не звертайте увагу що майже повністю Луганська область втрачена, то таке, 30 % харківської області то таке, 55% Донецької, дєло то житєйскоє, зате острів 30 метрів відбили, тепер їжу бабізянам навіть зможемо вивезти
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02.07.2022 18:05 Відповісти
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02.07.2022 18:06 Відповісти
Треба влаштувати кацапам Метро 2033.
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02.07.2022 18:27 Відповісти
Цели кацапов, как мы уже видели, меняются в строгой зависимости от кол-ва ********. Так что "цели" паРаши зависят исключительно от того, как ВСУ будет им навешивать. Погонят ссаными тряпками с юга - и цели внезапно поменяются.
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02.07.2022 18:06 Відповісти
З одногу боку ЗСУ а з другого Єрмак та Зеля.
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02.07.2022 18:16 Відповісти
https://youtu.be/LyWXnMiGE64
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02.07.2022 18:09 Відповісти
треба всяким сраним радникам заборонити варнякати.
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02.07.2022 18:11 Відповісти
Цезор перестаньте викидати вислови МВС щодо ситуації на фронті. Цей покер денисов сидить в кабінеті, вирішує питання, не бачить зрадників і хабарників серед мусурви і коментує ситуацію. Давай ще Антоніну Ригащенко запустимо всіх мусорський потвор. А вони що вже побороли корупцію в поліції? Навели порядки в райвідділах? На дорогах патрульні мусора перестали брати хабара? Чи поважати горомадян? Закрийте рота цьому раднику. Для цього є уповноважені ЗСУ, гру.
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02.07.2022 18:11 Відповісти
Згоден. На дорогах знову стали до#буватися.
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02.07.2022 18:42 Відповісти
Трусливі лягаві всіх мастей перші зрадники поміж всіх, разом з політиками та журналістами ... мерзота тріада
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02.07.2022 18:11 Відповісти
Донбасс это сказки для расиянцев. Цели ***** и так понятны.
1. Сухопутный коридор в Крым - выполнено
2. Водоснабжение оккупированного Крыма - выполнено
3. Уничтожение ВСУ и промышленности Украины - не получается
4. Оккупация Одессы и выход к Приднестровью - - что-то пошло не так.
5. Полное уничтожение государственности Украины и создание плацдарма для агрессии против Молдовы и стран Балтии. За@буться рашисты пыль глотать
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02.07.2022 18:11 Відповісти
1 и 2 не выполнено, так как война ещё не закончилась
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02.07.2022 18:18 Відповісти
поки що - виконано. А взагалі-то їм потрібна вся Україна. І тому будуть тероризувати мирне населення, поки воно не заволає: зеля, договарівайся хоть по срєдінє.
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02.07.2022 18:47 Відповісти
На жаль виконано. В сьогоднішніх реаліях вибити їх звідти нереально. Потрібно сотні хаймарсів і тисячі гаубиць, танків, безпілотників і тд. Щоб була перевага в техніці кількісна і якісна. А дивлячись, в якій кількості нам цю техніку передають, то це просто заміна підбитої на нову.Ніякої переваги і близько не проглядається.
Виглядає так, що буде умовний Мінськ -3 і інтенсивна підготовка до нової війни з обох сторін
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02.07.2022 19:32 Відповісти
Я з вами згодна . Я сьогодні прочитала інтерв'ю Бориса Філатова і дійсно хочеться взяти зброю в руки піти і вибити всю цю зелену шубу з уряду, я вам зараз вставлю кілька моментів з інтерв'ю.
"Филатов - Шмыгалю: войну надо выиграть, а не прикрывать свой чиновничий зад лишней бумажкой.
Мэры ряда крупнейших городов Украины уже более месяца пытаются убедить правительство и его бюрократическую машину не препятствовать быстрым закупкам для подразделений ВСУ. Реакция - прямо противоположная: в условиях войны премьер-министр Денис Шмыгаль провел через Кабмин решение проводить закупки для нужд армии посредством системы ProZorro, что не только открывает доступ к секретной информации врагу (поскольку ProZorro как прозрачная площадка предусматривает публичное разглашение всей информации), но и затягивает во времени обеспечение потребностей ВСУ.

Нужно Двоих участников для тендера , потом пишешь жалобы в суды в Антимонопольный комитет, плюс каждому участнику нужно собрать кучу каких-то безумных справок, плюс есть регламент по времени. Подготовка и сами торги затягиваются. Армии все нужно на вчера, но теперь мы будем делать это неделями и месяцами.

Это абсурд. Это ошибка.

Скажем так, ProZorro - это последняя капля в чаше терпения. До этого мы долго не могли наладить с премьер-министром коммуникацию по вопросам предоплаты.

КАК можно выиграть войну с дураками и предателями в правительстве?
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02.07.2022 20:15 Відповісти
У телеграмі пишуть, що замовником травлі Шмиги є Тимошенко, тільки Кирило, а не Юлька. Який бачить прем*єром себе.
Що у вас у Америці про це кажуть?
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02.07.2022 20:58 Відповісти
Зеля постарається !
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02.07.2022 18:13 Відповісти
Ціль москалів, знищити Україну, як окрему країну.
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02.07.2022 18:13 Відповісти
Ключевая цель этой войны чтоб не существовало государство Украина, а что там они планируют захватывать в первую или во вторую очередь не имеет значения
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02.07.2022 18:17 Відповісти
Це просто влучив у десятку. Оце і уся війна.
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02.07.2022 18:23 Відповісти
Ну ця ціль їм в дупі застрягне
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02.07.2022 19:26 Відповісти
додому порулять в целофанових
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02.07.2022 18:21 Відповісти
на днях проскочила инфа шо опять в МВД запустили грузина с акуенным куем , чуть ли не самым большим в Украине .... результат не заставил себя ждать , сразу подчиненные начали глубокие анализы и выдавать стратегически важные результаты !!!
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02.07.2022 18:24 Відповісти
Зважаючи на те , що одесити ніяк не знесуть памятники катів (катерини 2 , суворова ітд) то стає зрозумілим чому кацапи так сильно воліють захопити це чудове українське місто
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02.07.2022 18:26 Відповісти
Можливо, орки сплутали північний берег Чорного моря з південним берегом Білого?
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02.07.2022 18:39 Відповісти
Поки в Одесі стаятимуть символи окупації як катєріна2 і ускій язік, до тих пір вони туди пертимуться. Потрібно то опудало переплавити на потреби ЗСУ!
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02.07.2022 18:50 Відповісти
От тільки в "пам'ятнику " бронза, а не мідь. І немає у нас власного виробництва снарядів.
А там би мідний поясок - згодився б.
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02.07.2022 18:58 Відповісти
ключевая цель рашистов захват всей территории УКРАИНЫ,восстановление ссср, и в дальнейшем я не удивлюсь если и всей европы.
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02.07.2022 19:03 Відповісти
Видно, труханов им надежду даёт, на связи с ними, докладывает процент ваты, которая до сих пор ждёт их. Поэтому и пушкинскую, пока не переименовывают.
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02.07.2022 19:05 Відповісти
Напоминаю, благодаря кому у орков появилась такая цель. Не забудьте на выборах !!!
POSTED BY: ANTI-COLORADOS 2 ЛИПНЯ, 2022 "Есть все основания предполагать, что благодаря предыдущим министру обороны Украины и начальнику Генштаба, которые сейчас находятся не там, где должны, с учетом особо тяжких последствий их деятельности, противник знал о состоянии дел ЗСУ практически все. Он также знал, что силами бывшего министра были остановлены практически все программы вооружений, которые представляли опасность планам врага и в «стоп» ушли «Нептуны», «Гром», «Ольха», «Богдана»» и другие системы вооружений, которые были не просто разработаны в кратчайшие сроки, но и были готовы к серийному производству. В итоге, противник строил свои планы на быстрой исчерпаемости наших ресурсов, но он не ожидал того, что наши партнеры не только организуют поставки вооружений в принципе, но тем более, не ожидал того, что партнеры начнут перевооружать ЗСУ полностью. И вот как только все это заработало, так у него и упали темпы продвижения, а после начала захода тяжелых вооружений, которые кромсают скопления техники и ресурсов в тылу противника, возникла совершенно другая ситуация, на которую им отвечать буквально нечем. А ведь поток только набирает обороты..."
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02.07.2022 19:12 Відповісти
Хто воно таке, цей радник? Він має власну розвідку, він володіє ІНФОРМАЦІЄЮ з ГШ і дозвіл її озвучувати? Він взагалі "за базар" відповідає посадою? Це - усього лиш радник, балабол. Чому взагалі ці люди, як от Арестович, допущені щось коментувати, прогнозувати у ЗМІ! Вони ніхто, просто сидять на вушному каналі близько до тіла і щось там в дають в ефір з розумним виглядом.
А для чого вони це роблять, хто їх просив це говорити?
Люди, будьте пильні, у нас війна і при владі клован & Ко!
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02.07.2022 19:17 Відповісти
А чому Цензор не цитує МЕНІ?!
Може я не гірший "експерт" чим якісь радник Денисенко?

Після початку контрнаступу на Херсон, та знищення "Москви", Зміїного та газових Веж - Рашка про повну блокаду ЧМ може просто ЗАБУТИ!
Єдине що в них залишилось у ЧМ і може нам завдавати велику шкоду, це ПІДВОДНІ ЧОВНИ.
Але, надіюсь їх теж зможемо піймати, наприклад, при завантажені БК.
(ну, я краще, чим якісь "радник"?)
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02.07.2022 19:41 Відповісти
Да ти молоток 👍🏼👍🏼👍🏼
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02.07.2022 20:20 Відповісти
Невже всі зільоні рукавадітєлі такі дебіли ?
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02.07.2022 20:13 Відповісти
всі
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02.07.2022 22:07 Відповісти
Есть ещё один городок. Мы его просрали сразу, даже гвоздя не забили там за 30 лет. Измаил. Устье Дуная. Выход в чёрное море. Там от 8 стран по берегам кажись. Очень стратегическая река.
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02.07.2022 20:17 Відповісти
Коли яшка кедмі і бльова вершинін плювалися піною, що треба брати Одесу, нам казали, що ключова ціль Київ і ті, що не втекли.
І хто кому рабінович після цього?
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02.07.2022 21:01 Відповісти
Да никакая Одесса. Что ходить вокруг да около.
Для них самая главная задача максимум это -ЗАХВАТ ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ.
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02.07.2022 21:18 Відповісти
Ага, и поэтому рашисты вовсю завязли на Луганщине, которая к этому коридору отношения не имеет.
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02.07.2022 22:23 Відповісти
На Луганщині вони зав'язали ,тому що для них це найлегший регіон - оточений територіально кордонами рф і їм там легко з тиловим забезпеченням.
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03.07.2022 09:00 Відповісти
Вам, придурки владні, кричали всі про південь з 1 днів війни! Бо там не лише Чорне море важливе, а й Азовське! А ви тупорилі зрадники жопи і майно своє київське прикривали, розповідаючи нісенітницю 'київ стратегічна ціль рф номер 1'! Ніколи і ні для кого Київ не є стратегічно важливим! Лише ідеологічно, бо має статус столиці! І далі наступаєте на ті самі граблі з Луганщиною, яку об'єктивно треба залишити для визволення на останок, після Криму! Дії влади і командування більше не схожі на тупість - це схоже на план по програшу України!
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03.07.2022 09:09 Відповісти
 
 