Ключова ціль РФ у цій війні - Одеса та повний контроль над Чорним морем, - радник глави МВС Денисенко
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Ключова ціль окупантів в Україні - це насправді не Донбас, а Одеса і повний контроль над Чорним морем.
Про це заявив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Станом на зараз у них план мінімум це просто анексія цієї території, план максимум - це якщо вдасться, то тоді розвивати наступ на Миколаїв і далі на Одесу. Тому що ключова ціль цієї війни це насправді не Донбас, а це безумовно Одеса і повний контроль над Чорним морем", - зазначив він.
Наразі окупантам, втілити задум не вдається, пояснив Денисенко.
"Ситуація така, що ми перерізали систему постачання частково між частинами угрупувань російської армії на півдні України. Поки що вони на цьому напрямку особливо нічого зробити не можуть. Вони окопуються і вони готуються до анексії цієї території", - підсумував радник міністра.
Будь ласка, зачекайте...
1. Сухопутный коридор в Крым - выполнено
2. Водоснабжение оккупированного Крыма - выполнено
3. Уничтожение ВСУ и промышленности Украины - не получается
4. Оккупация Одессы и выход к Приднестровью - - что-то пошло не так.
5. Полное уничтожение государственности Украины и создание плацдарма для агрессии против Молдовы и стран Балтии. За@буться рашисты пыль глотать
Виглядає так, що буде умовний Мінськ -3 і інтенсивна підготовка до нової війни з обох сторін
"Филатов - Шмыгалю: войну надо выиграть, а не прикрывать свой чиновничий зад лишней бумажкой.
Мэры ряда крупнейших городов Украины уже более месяца пытаются убедить правительство и его бюрократическую машину не препятствовать быстрым закупкам для подразделений ВСУ. Реакция - прямо противоположная: в условиях войны премьер-министр Денис Шмыгаль провел через Кабмин решение проводить закупки для нужд армии посредством системы ProZorro, что не только открывает доступ к секретной информации врагу (поскольку ProZorro как прозрачная площадка предусматривает публичное разглашение всей информации), но и затягивает во времени обеспечение потребностей ВСУ.
Нужно Двоих участников для тендера , потом пишешь жалобы в суды в Антимонопольный комитет, плюс каждому участнику нужно собрать кучу каких-то безумных справок, плюс есть регламент по времени. Подготовка и сами торги затягиваются. Армии все нужно на вчера, но теперь мы будем делать это неделями и месяцами.
Это абсурд. Это ошибка.
Скажем так, ProZorro - это последняя капля в чаше терпения. До этого мы долго не могли наладить с премьер-министром коммуникацию по вопросам предоплаты.
КАК можно выиграть войну с дураками и предателями в правительстве?
Що у вас у Америці про це кажуть?
А там би мідний поясок - згодився б.
POSTED BY: ANTI-COLORADOS 2 ЛИПНЯ, 2022 "Есть все основания предполагать, что благодаря предыдущим министру обороны Украины и начальнику Генштаба, которые сейчас находятся не там, где должны, с учетом особо тяжких последствий их деятельности, противник знал о состоянии дел ЗСУ практически все. Он также знал, что силами бывшего министра были остановлены практически все программы вооружений, которые представляли опасность планам врага и в «стоп» ушли «Нептуны», «Гром», «Ольха», «Богдана»» и другие системы вооружений, которые были не просто разработаны в кратчайшие сроки, но и были готовы к серийному производству. В итоге, противник строил свои планы на быстрой исчерпаемости наших ресурсов, но он не ожидал того, что наши партнеры не только организуют поставки вооружений в принципе, но тем более, не ожидал того, что партнеры начнут перевооружать ЗСУ полностью. И вот как только все это заработало, так у него и упали темпы продвижения, а после начала захода тяжелых вооружений, которые кромсают скопления техники и ресурсов в тылу противника, возникла совершенно другая ситуация, на которую им отвечать буквально нечем. А ведь поток только набирает обороты..."
А для чого вони це роблять, хто їх просив це говорити?
Люди, будьте пильні, у нас війна і при владі клован & Ко!
Може я не гірший "експерт" чим якісь радник Денисенко?
Після початку контрнаступу на Херсон, та знищення "Москви", Зміїного та газових Веж - Рашка про повну блокаду ЧМ може просто ЗАБУТИ!
Єдине що в них залишилось у ЧМ і може нам завдавати велику шкоду, це ПІДВОДНІ ЧОВНИ.
Але, надіюсь їх теж зможемо піймати, наприклад, при завантажені БК.
(ну, я краще, чим якісь "радник"?)
І хто кому рабінович після цього?
Для них самая главная задача максимум это -ЗАХВАТ ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ.