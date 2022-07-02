Українська авіація завдала удару по ворожому опорному пункту на Миколаївщині - знищено ЗРК "ТорМ1" та 2 БМП, - ОУ "Південь"
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Авіація Збройних сил України завдала удару по опорному пункту військ РФ поблизу Благодатного Миколаївської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Потужності противника скорочені на 1 зенітно-ракетний комплекс "ТорМ1", 2 бойові машини піхоти та десяток окупантів, решта результатів дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+19 Deodar Revolution
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+16 Urs
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волю треба закаляти та розповсюджувати!
Однак у цій новині цікаве не те, що саме було уражено нашими військовими, а те, як вони це зробили.
https://video.xx.fbcdn.net/v/t42.1790-2/291179945_711702346590617_1862118976960034305_n.mp4?_nc_cat=1&ccb=1-7&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjMwMCwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_ohc=ngv_mF48js4AX8sq94y&rl=300&vabr=143&_nc_ht=video.xx&edm=AGo2L-IEAAAA&oh=00_AT-WFqSCdS_aHqXRYWVtCZWUjSB1KUmRLhXy86g09rfypw&oe=62C0988B
на відео можна чітко побачити, що разом зі снарядом, що уражає ЗРГК "Панцирь" фактично одночасно прилітає й інший снаряд - ймовірно в ціль, що сховалася за деревом.
Зважаючи на цей цікавий момент, можна припустити, що ЗСУ використовують проти рашистів снаряди з *************** з індивідуальним наведенням, на кшталт натівського артилерійського снаряда 155 BONUS від шведської компанії Bofors та французької Nexter чи, наприклад, американський M898 155 mm SADARM (виробництво було припинено на користь снаряда M982 Excalibur с GPS-наведенням) або ж німецького SMArt 155.
На прикладі 155 BONUS розберемо, що ж може такий цікавий *********. Так, це 155-мм артилерійський натівський снаряд вагою 47 кг, що має два автономні суб*********и з сенсорним підривачем. При пострілу зі ствола 52-го калібру такі снаряди можуть знищувати цілі на відстані до 35 км. В середині польоту снаряда підривач з таймером підпалює невелику ракету в носовій частині снаряда, яка "витаскує" два суб*********и з корпуса.
"Звільнившись" від снаряда, суб*********и падають на ціль - як тільки суб********* виявляє під собою ціль, він детонує свою боєголовку EFP з високою проникною здатністю, яка ефективна навіть проти важких бойових броньованих машин, таких як танки. Якщо ЗСУ дійсно поставили такі снаряди, то висока ймовірність того, що наші військові отримали або 155 BONUS, який є на озброєнні армій США, Франції, Швеції, Фінляндії та Норвегії, або SMArt 155 поділилася й Німеччина.
P.S. Втім, якщо уважно придивитися та "зловити" момент, то на 4 секунді відео можна побачити "парашут" (фото вище), який використовується саме в німецьких SMArt 155, тоді як 155 BONUS використовують вінглети, тому, ймовірно, такі "сюрпризи" відправляє ворогу саме німецька PzH 2000 з "крутими" снарядами, які передали німці.