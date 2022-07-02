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авіація (1678) Миколаївська область (1845)

Українська авіація завдала удару по ворожому опорному пункту на Миколаївщині - знищено ЗРК "ТорМ1" та 2 БМП, - ОУ "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

літак

Авіація Збройних сил України завдала удару по опорному пункту військ РФ поблизу Благодатного Миколаївської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Потужності противника скорочені на 1 зенітно-ракетний комплекс "ТорМ1", 2 бойові машини піхоти та десяток окупантів, решта результатів дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено ворожий безпілотник "Форпост", який шукав чергову ціль для ураження на Миколаївщині, - Повітряні сили

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
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02.07.2022 19:48
+16
Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео з ураженням ворожого зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1" українською артилерією - одним влучним пострілом ворог недорахувався машини вартістю майже 15 млн доларів.
Однак у цій новині цікаве не те, що саме було уражено нашими військовими, а те, як вони це зробили.
https://video.xx.fbcdn.net/v/t42.1790-2/291179945_711702346590617_1862118976960034305_n.mp4?_nc_cat=1&ccb=1-7&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjMwMCwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_ohc=ngv_mF48js4AX8sq94y&rl=300&vabr=143&_nc_ht=video.xx&edm=AGo2L-IEAAAA&oh=00_AT-WFqSCdS_aHqXRYWVtCZWUjSB1KUmRLhXy86g09rfypw&oe=62C0988B
на відео можна чітко побачити, що разом зі снарядом, що уражає ЗРГК "Панцирь" фактично одночасно прилітає й інший снаряд - ймовірно в ціль, що сховалася за деревом.
Зважаючи на цей цікавий момент, можна припустити, що ЗСУ використовують проти рашистів снаряди з *************** з індивідуальним наведенням, на кшталт натівського артилерійського снаряда 155 BONUS від шведської компанії Bofors та французької Nexter чи, наприклад, американський M898 155 mm SADARM (виробництво було припинено на користь снаряда M982 Excalibur с GPS-наведенням) або ж німецького SMArt 155.

На прикладі 155 BONUS розберемо, що ж може такий цікавий *********. Так, це 155-мм артилерійський натівський снаряд вагою 47 кг, що має два автономні суб*********и з сенсорним підривачем. При пострілу зі ствола 52-го калібру такі снаряди можуть знищувати цілі на відстані до 35 км. В середині польоту снаряда підривач з таймером підпалює невелику ракету в носовій частині снаряда, яка "витаскує" два суб*********и з корпуса.
"Звільнившись" від снаряда, суб*********и падають на ціль - як тільки суб********* виявляє під собою ціль, він детонує свою боєголовку EFP з високою проникною здатністю, яка ефективна навіть проти важких бойових броньованих машин, таких як танки. Якщо ЗСУ дійсно поставили такі снаряди, то висока ймовірність того, що наші військові отримали або 155 BONUS, який є на озброєнні армій США, Франції, Швеції, Фінляндії та Норвегії, або SMArt 155 поділилася й Німеччина.
P.S. Втім, якщо уважно придивитися та "зловити" момент, то на 4 секунді відео можна побачити "парашут" (фото вище), який використовується саме в німецьких SMArt 155, тоді як 155 BONUS використовують вінглети, тому, ймовірно, такі "сюрпризи" відправляє ворогу саме німецька PzH 2000 з "крутими" снарядами, які передали німці.
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02.07.2022 19:52
+7
Размещают. "Тор" - это ЗРК малого радиуса действия, предназначенный для прикрытия первых эшелонов пехоты на уровне батальонного звена. Так что ничего удивительного. Эта ***** - аналог "осы".
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02.07.2022 20:02
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Новость приятная, только в ней что-то не то с географией
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02.07.2022 19:38 Відповісти
Поясню. Благодатное в Херсонской области. Карты подсвечивают село освобождённым, но по сводкам оно не проходил. В любом случае - прифронтовое. Разве в прифронтовых сёлах размещают зенитно-ракетные комплексы
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02.07.2022 19:41 Відповісти
Благода́тне - село в Україні, центр Благодатненської сільської територіальної громади Арбузинського району Миколаївської області. 😠
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02.07.2022 19:58 Відповісти
Размещают. "Тор" - это ЗРК малого радиуса действия, предназначенный для прикрытия первых эшелонов пехоты на уровне батальонного звена. Так что ничего удивительного. Эта ***** - аналог "осы".
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02.07.2022 20:02 Відповісти
Ну, видимо то, что на границе Херсонской с Миколаевской.
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02.07.2022 19:42 Відповісти
Или та что возле Снігурівки, Миколаївської області
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02.07.2022 20:36 Відповісти
знову добра воля!
волю треба закаляти та розповсюджувати!
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02.07.2022 19:40 Відповісти
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02.07.2022 19:48 Відповісти
Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео з ураженням ворожого зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1" українською артилерією - одним влучним пострілом ворог недорахувався машини вартістю майже 15 млн доларів.
Однак у цій новині цікаве не те, що саме було уражено нашими військовими, а те, як вони це зробили.
https://video.xx.fbcdn.net/v/t42.1790-2/291179945_711702346590617_1862118976960034305_n.mp4?_nc_cat=1&ccb=1-7&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjMwMCwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_ohc=ngv_mF48js4AX8sq94y&rl=300&vabr=143&_nc_ht=video.xx&edm=AGo2L-IEAAAA&oh=00_AT-WFqSCdS_aHqXRYWVtCZWUjSB1KUmRLhXy86g09rfypw&oe=62C0988B
на відео можна чітко побачити, що разом зі снарядом, що уражає ЗРГК "Панцирь" фактично одночасно прилітає й інший снаряд - ймовірно в ціль, що сховалася за деревом.
Зважаючи на цей цікавий момент, можна припустити, що ЗСУ використовують проти рашистів снаряди з *************** з індивідуальним наведенням, на кшталт натівського артилерійського снаряда 155 BONUS від шведської компанії Bofors та французької Nexter чи, наприклад, американський M898 155 mm SADARM (виробництво було припинено на користь снаряда M982 Excalibur с GPS-наведенням) або ж німецького SMArt 155.

На прикладі 155 BONUS розберемо, що ж може такий цікавий *********. Так, це 155-мм артилерійський натівський снаряд вагою 47 кг, що має два автономні суб*********и з сенсорним підривачем. При пострілу зі ствола 52-го калібру такі снаряди можуть знищувати цілі на відстані до 35 км. В середині польоту снаряда підривач з таймером підпалює невелику ракету в носовій частині снаряда, яка "витаскує" два суб*********и з корпуса.
"Звільнившись" від снаряда, суб*********и падають на ціль - як тільки суб********* виявляє під собою ціль, він детонує свою боєголовку EFP з високою проникною здатністю, яка ефективна навіть проти важких бойових броньованих машин, таких як танки. Якщо ЗСУ дійсно поставили такі снаряди, то висока ймовірність того, що наші військові отримали або 155 BONUS, який є на озброєнні армій США, Франції, Швеції, Фінляндії та Норвегії, або SMArt 155 поділилася й Німеччина.
P.S. Втім, якщо уважно придивитися та "зловити" момент, то на 4 секунді відео можна побачити "парашут" (фото вище), який використовується саме в німецьких SMArt 155, тоді як 155 BONUS використовують вінглети, тому, ймовірно, такі "сюрпризи" відправляє ворогу саме німецька PzH 2000 з "крутими" снарядами, які передали німці.
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02.07.2022 19:52 Відповісти
Да хоть из маузера или покурили,главное результат.
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02.07.2022 20:27 Відповісти
Як виглядає спалений танк після попадання німецького самонавідного снаряду. Відео з середини https://www.youtube.com/watch?v=JtUKfsbNgKM
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02.07.2022 22:12 Відповісти
Гарно виглядає
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02.07.2022 22:35 Відповісти
 
 