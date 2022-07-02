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Білорусь не прагне воювати в Україні, нам ця війна не потрібна, - Лукашенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, запевняє, що не збирається воювати в Україні. Хоча Захід намагається втягнути Білорусь у цю війну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  "БЕЛТА"

"Нас, як і раніше, намагаються втягнути у війну в Україні. Мета одна - одним махом розібратися і з Росією, і з Білоруссю. Вони нібито переживають, заявляють з України, що не хотіли б, щоб білоруські війська вторглися через північний кордон в Україну. Та не слухайте їх!.. Вони були б раді (я це знаю точно), якби ми туди увійшли, їм це треба, бо наказано "звідти", і начхати їм на загибель мирних жителів.

В українських політиків і президента політика одна: чим більше загине українців, тим більше він кричатиме на весь світ про звірства "фашистів із Росії та Білорусі". Ще раз повторюю вам те, що говорив рік і більше тому: ми не прагнемо воювати в Україні. Нам ця війна абсолютно не потрібна", - заявив Лукашенко на зборах з нагоди Дня незалежності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ще, може, за Західну Україну доведеться воювати, щоб не відтяпали", - Лукашенко

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+75
Да не печатайте вы этого ублюдка ,он уже давно воюет с Украиной раз позволил разместить в Республике Беларусь российскую технику и стрелять оттуда по Украине . Кому нужны бредни старой прогнивший картошки ?
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02.07.2022 19:54
+67
Дэбил уссатый, белорашка воюет С Украиной с 24.02.2022.
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02.07.2022 19:54
+47
да иди уже за кораблем.....
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02.07.2022 19:52
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Він ідіот, а хто кожен день стріляє по Україні?
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03.07.2022 07:03 Відповісти
Супер, голова колгоспу бреше і обстрілює навіть не військові об'єкти, а цивільні. Виродок, блазень, бульбофюлер.
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03.07.2022 08:49 Відповісти
Що завгодно бреши, з*лупа стара. ЗСУ давно все підготувала для "палкої зустрічі".

А взагалі-то, якщо ця шкапа відкрила рота, значить вірогідність нападу різко підвищилась. Те ж саме було і перед 24 лютого...
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03.07.2022 09:51 Відповісти
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