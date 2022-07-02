Білорусь не прагне воювати в Україні, нам ця війна не потрібна, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, запевняє, що не збирається воювати в Україні. Хоча Захід намагається втягнути Білорусь у цю війну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА"

"Нас, як і раніше, намагаються втягнути у війну в Україні. Мета одна - одним махом розібратися і з Росією, і з Білоруссю. Вони нібито переживають, заявляють з України, що не хотіли б, щоб білоруські війська вторглися через північний кордон в Україну. Та не слухайте їх!.. Вони були б раді (я це знаю точно), якби ми туди увійшли, їм це треба, бо наказано "звідти", і начхати їм на загибель мирних жителів.

В українських політиків і президента політика одна: чим більше загине українців, тим більше він кричатиме на весь світ про звірства "фашистів із Росії та Білорусі". Ще раз повторюю вам те, що говорив рік і більше тому: ми не прагнемо воювати в Україні. Нам ця війна абсолютно не потрібна", - заявив Лукашенко на зборах з нагоди Дня незалежності.

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