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Дніпропетровщина (2407) Павлоград (84) пожежа (3751) ДСНС (4464)

В Павлограді на Дніпропетровщині сталася масштабна пожежа на промисловому підприємстві, жертв немає, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

павлоград

На одному з промислових підприємств у Павлограді Дніпропетровської області виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ДСНС

Зазначається, что рятувальники вже загасили пожежу. Вони приборкували вогонь майже 2 години.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Повідомляється, що наразі на місці працює комісія. Фахівці з'ясовують причини загорання.

Як повідомлялося раніше, сьогодні у Павлограді пролунав гучний вибух. Міська рада підтвердила "приліт".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли Павлоград на Дніпропетровщині

Автор: Роман Свиридович
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орк - враг человечества
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02.07.2022 20:33 Відповісти
андоны кацапомордые !!!
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02.07.2022 21:20 Відповісти
Пожежа...Приліт...Совпадєніє!???
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02.07.2022 21:23 Відповісти
Пожежний приліт.Ракети ніхто не бачив.
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02.07.2022 22:20 Відповісти
 
 