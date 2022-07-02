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Внаслідок вибуху міни на пляжі Одещини загинула 1 людина, ще 1 отримала поранення, - мерія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пляж,одещина,міна

Двоє чоловіків підірвалися на ворожій міні під час відпочинку на пляжі на Одещині, в результаті 1 особа загинула, 1 – поранена,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Одеська міська рада з посиланням на повідомлення від Оперативного Командування "Південь".

"На одному із пляжів Одещини чоловіча компанія вирішила відпочити, незважаючи на заборону і попередження про мінну небезпеку вздовж всього чорноморського узбережжя та прибережних вод. Під час запливу в морі один із відпочивальників підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, його тіло витягли на берег без ознак життя. Другий плавець отримав контузію і легкі подряпини, від госпіталізації відмовився", - сказано у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На узбережжі в Одеській області вибухнула міна

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Дарвін знову пішов по премію...
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02.07.2022 20:47
+10
Але ж попереджали людей((Чи то нелюди?((
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02.07.2022 20:47
+7
Знову хтось з уставшіх ат вайни каторие проста хатят атдахнуть
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02.07.2022 21:05
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Дарвін знову пішов по премію...
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02.07.2022 20:47 Відповісти
плавать на мине ,немного опрометчивый поступок
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02.07.2022 21:01 Відповісти
Поліція ганяла-ганяла телепнів з пляжів - не допомогло.
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02.07.2022 23:54 Відповісти
Але ж попереджали людей((Чи то нелюди?((
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02.07.2022 20:47 Відповісти
Не Запливайте за Буйки
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02.07.2022 20:49 Відповісти
мабуть вгачені були неслабо
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02.07.2022 20:54 Відповісти
мудрий наріт самовипилюється, очищення нації
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02.07.2022 20:55 Відповісти
Это естественеый отьор
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02.07.2022 20:56 Відповісти
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
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02.07.2022 20:57 Відповісти
Хреновый мудак сказал "дыбылы %ля", но в этом случае правда
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02.07.2022 21:00 Відповісти
Противодесантные учения закончены. Следующие через неделю.
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02.07.2022 21:00 Відповісти
Якийсь "мутняк" Морські міни несуть в собі не менше 10 кг вибухівки Якщо вони не донні чи такі що діють по типу торпеди - то вони контактної дії Уяви що буде з людиною коли вона таку міну "законтачить"! Може то була якась "протидесантна"? Розрахована на людей чи легку плаваючу техніку?
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02.07.2022 21:09 Відповісти
я даже если и поеду в Одессу, то не полезу в воду проверять.
не настроен.
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02.07.2022 22:37 Відповісти
Та понятно, шо мужик не бился головой об МЯМ. Скорее всего зацепил ногой на дне за ус противодесантную ЯРМ. Поэтому оставшуюся от него половину подкинуло метров на пятнадцать, а одного, которому посчастливилось быть метрах двадцати, просто контузило.
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02.07.2022 22:57 Відповісти
Ну - це більш імовірно!
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03.07.2022 09:59 Відповісти
Знову хтось з уставшіх ат вайни каторие проста хатят атдахнуть
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02.07.2022 21:05 Відповісти
Лять,вот тянет купаться идиотов ...одна надежда,что 2023го их меньше будет на 2мая...А ещё извиняюсь перед теми ,которые обзывают мою Одессу самой ватной в стране -видно так и есть....сейчас желание,чтоб их вывели в поле и расстреляли -инфоструктуру жалко(
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02.07.2022 21:10 Відповісти
только что 2 взрыва в области...........
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02.07.2022 21:17 Відповісти
Знаю...но оно ж думает,что особенное -кацапам они нужны и они явно ,в цене,выше чем дамбасята ...ну или харьковчане....я реально слышала от одной,что нас сильно бомбить не будут,т к ***** мы нужны целые...
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02.07.2022 21:39 Відповісти
Та й з тебе "українець" - "що з гімна - куля"! У тебе граматичні помилки характерні саме для російської мови
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02.07.2022 22:54 Відповісти
Ми за тобою теж спостерігаємо. 👀

Звичайна кацапська *******
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02.07.2022 22:54 Відповісти
Головне, щоб яжматєрі не йшли на пляжі з дітьми. Ще не вистачало нам, щоб дітки у морі гинули.
Курортний сезон у цьому році відміняється, можете їсти тістечка.
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02.07.2022 21:17 Відповісти
Ходят аж на ура...по их мнению ,Одесса нужна ***** целой ,поэтому не сильно бомбят...а Николаев,то они сильно ему сочувствуют...
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02.07.2022 21:33 Відповісти
Таки ходять. От же ж тупі курки.

Одеса не тільки ***** потрібна, кацапня її так хоче, аж хохоче. Імперський ліберал Биков казав, що не уявляє раісю без Одеси. Чомусь ми уявляємо Одесу без раісі, а ці курви - ніт, не уявляють.
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02.07.2022 22:27 Відповісти
Чомусь геть не шкода довбойобів.
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02.07.2022 22:01 Відповісти
Стою на светофоре,жду зелёный. С другой стороны идёт чМУдак через дорогу и ему все сигналят. Говорю ему,чего ты лезешь на красный. Ответ до сих пор удивляет: я с Данецка,мне можно😁
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03.07.2022 05:07 Відповісти
 
 