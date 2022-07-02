Внаслідок вибуху міни на пляжі Одещини загинула 1 людина, ще 1 отримала поранення, - мерія
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Двоє чоловіків підірвалися на ворожій міні під час відпочинку на пляжі на Одещині, в результаті 1 особа загинула, 1 – поранена,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Одеська міська рада з посиланням на повідомлення від Оперативного Командування "Південь".
"На одному із пляжів Одещини чоловіча компанія вирішила відпочити, незважаючи на заборону і попередження про мінну небезпеку вздовж всього чорноморського узбережжя та прибережних вод. Під час запливу в морі один із відпочивальників підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, його тіло витягли на берег без ознак життя. Другий плавець отримав контузію і легкі подряпини, від госпіталізації відмовився", - сказано у повідомленні.
Топ коментарі
+13 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+10 Ihor Hrytseliak
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+7 Right Right 2d264255
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не настроен.
Звичайна кацапська *******
Курортний сезон у цьому році відміняється, можете їсти тістечка.
Одеса не тільки ***** потрібна, кацапня її так хоче, аж хохоче. Імперський ліберал Биков казав, що не уявляє раісю без Одеси. Чомусь ми уявляємо Одесу без раісі, а ці курви - ніт, не уявляють.