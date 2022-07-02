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Розмова рашиста з дружиною: "Четвертый батальйон взял в плен своего комбата, чтоб не съ#бался, у них там 300-х дох#ища", - перехоплення ГУР. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У перехопленні ГУР рашист з "ДНР" розповідає дружині про велику кількість поранених в армії окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У перехопленні "ДНР"івець розповідає дружині про велику кількість поранених. В сусідньому підрозділі командира, який хотів втекти, затримали його підлеглі: "Четвертий батальйон, вони взяли в полон свого комбата. Примусили з ними бути, щоб не зй… (втік). Тому що в них там трьохсотих дох… (багато). Ми вчора також машини завантажили. Вже напоготові валити. Команда надійшла, стояти далі. Вчора більше двадцяти чоловік трьохсотих росіян вивезли".

Також читайте: Розмова окупанта з матір'ю: "Половина тут бл#дь вобще, чисто нах#й бл#дь, духовно сдались уже", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+31
Я даже не понял сразу кто из них зая, вроде два мужика разговаривают
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02.07.2022 21:35
+21
Расєйская армія-пєрвая абосраная армія в мірє...
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02.07.2022 21:31
+19
этож дэнэрывские кидары, они там зайи по-очередно
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02.07.2022 21:41
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Расєйская армія-пєрвая абосраная армія в мірє...
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02.07.2022 21:31 Відповісти
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02.07.2022 21:33 Відповісти
існування самої імперії Зла, мордора раSSії! -це 100% злочин проти Людства!
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03.07.2022 10:43 Відповісти
Дружина?! Какой миленький, ангельский голосочек.
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02.07.2022 21:35 Відповісти
Я даже не понял сразу кто из них зая, вроде два мужика разговаривают
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02.07.2022 21:35 Відповісти
этож дэнэрывские кидары, они там зайи по-очередно
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02.07.2022 21:41 Відповісти
Оба заи , надо так понимать
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03.07.2022 00:52 Відповісти
Мені подобається. Нехай одне одного беруть в полон,й знищують... Кацапи(с)
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02.07.2022 21:46 Відповісти
😄яка чудова розмова)давай,давай наярівай!..
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02.07.2022 21:50 Відповісти
жена? жена? ну-ну...
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02.07.2022 21:50 Відповісти
Підарбаба з ж нр
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02.07.2022 21:58 Відповісти
Власне "зая" і цей воєн... XDDDD

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03.07.2022 05:28 Відповісти
Druzhina gadkov tak 80 ....🤣🤣🤣
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02.07.2022 21:56 Відповісти
Усі кацапи-рашисти здохнуть!
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02.07.2022 21:58 Відповісти
Поменяйте комбата на унитаз.)
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02.07.2022 22:05 Відповісти
Аминь твари свинские!
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02.07.2022 22:14 Відповісти
Любят, ***, друг друга, что-ли? Типо ничё человеческое им не чуждо?
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02.07.2022 22:36 Відповісти
Я конечно не Константин Сергеевич...
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02.07.2022 22:43 Відповісти
Это не батальйон его взял в плен, а группа фсбшников, которые наверняка есть в каждом батальйоне для присмотра за дисциплиной.
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03.07.2022 00:44 Відповісти
Два самця розмовляють?
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03.07.2022 07:25 Відповісти
Нежный женский голос всегда успокаивает)
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03.07.2022 08:38 Відповісти
Интересно, что ордловцы от расиян отдельно....
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03.07.2022 09:56 Відповісти
Das operatsia идет по плану! Верим фюреру!
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03.07.2022 13:39 Відповісти
 
 