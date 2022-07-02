У полоні російських окупантів перебувають 8 міських та сільських голів, - Асоціація міст

У полоні російських окупантів наразі перебувають вісім міських, сільських та селищних голів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Асоціація міст України

За даними асоціації це чиновники із Запорізької, Херсонської та Харківської областей.

Станом на 2 липня 2022 року в полоні агресора перебувають:

Євгеній Матвєєв – Дніпрорудненський міський голова

Олександр Шмиголь - Вільхівський сільський голова

Олександр Бабич – Голопристанський міський голова

Ігор Колихаєв - Херсонський міський голова

Валентина Костенко – Великокопанівський сільський голова

Дмитро Ляхно - Горностаївський селищний голова

Сергій Хільченко – Хрестівський сільський голова

Петро Збаровський – Новотроїцький селищний голова

Вказано, що, на жаль, інформація про звільнення з полону Голопристанського міського голови Олександра Бабича не підтвердилася.

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