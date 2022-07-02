В Пентагоні хочуть інспектувати використання американської зброї Україною
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Пентагон вивчає можливість надіслати до України інспекторів, щоб безпосередньо отримувати інформацію про застосування зброї наданої США Україні.
Про це заявив Джед Роял, заступник голови Агенції Пентагону США з оборонної співпраці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"З часом ми хотіли б мати можливість збільшити свою обізнаність і наростити присутність на місці", - вказав Роял під час спілкування з пресою з четвер. Така місія експертів, яка б перебувала на місці, могла б фізично оглянути зброю і перевірити серійні номери, заявив посадовець.
Наразі Пентагон має покладатись на інформацію української сторони, щодо застосування зброї наданої США Україні. Роял відзначив, що координація з українською стороною відбувається ефективно. "Комунікація з українцями - надзвичайно активна і запевнення, які ми отримуємо від українців про те, як вони оперують цими системами та захищають їх, я б сказав, є гарними і задовільними", - додав він.
Раніше американські законодавці заявляли про необхідність більшої підзвітності щодо використання оборонної допомоги Україні.
В травні республіканці Джон Кеннеді та Ренд Пол пропонували створити посаду інспектора, який перевіряв би використання Україною оборонної допомоги. В червні сенаторка-демократка Елізабет Воррен закликала уряд до більшої підзвітності. В коментарі Politico, вона вказала на те, що американський народ очікує на "суворий нагляд" від Конгресу і "повну підзвітність Міністерства оборони", щодо мільярдів "економічної та військової допомоги українському народові задля перемоги у путінській брутальній війні".
Будь ласка, зачекайте...
Не перестаю повторювать слова, вкладені одним казахським письменником в уста Чінгіз-хана (у романі) "Люди думають, що війни затівають правителі.... Це неправда.... Війни затівають мільйони голодних животів, заздрісних очей і жадібних рук.... " (саме тому кацапи і грабують масово Україну) Це росіяни породили Путіна - а не він - їх
Байден правильно сказав, що США не мають метою повалить режим Путіна - лише хочуть зупинить його агресію Бо навіть, коли росіянам дать найідеальнішого демократа - вони самі його уб"ють і знову виберуть "путіна"
100 свічблейдів, 100 м777 і 4 хаймарси - це практично НІЩО в порівнянні з тим, що пригнали москалі на українські землі!
Единственно. Памперсы пусть не забудут с собой взять. А то мало ли что? Какая неожиданность может приключиться.
В Афганистане , где ******** техники на многие миллиарды, считать не нужно было. А тут , только всплыли помои от скабеев и кисель тв о том , что в Украине торгуют французскими Цезарями и другим импортным вооружением, так некоторые коллеги сенатора Кисинжера перевозбудились.
Ну что же. Добро пожаловать в Украину . За порцией успокоительного.
Как там в ресторане? Пиииво свiженьке подають?
До тогож резюме виробника про ефективність у бойових діях істотно збільшує попит!
А вместе с HIMARS должны бы идти блоки GPS-управления огнем через спутниковую связь - это НАТОвская единая система управления огнем, когда командир взвода может вызвать огневую поддержку и артиллерии, и авиации из своего окопа. Вот эта связь и очень интересует рашу в плане изучить ее и научиться противостоять.
Американские инспектора будут прекрасной красной тряпкой для Расии, которая сразу попытается попасть по ним ракетой. Так что для защиты собственных инспекторов США прийдётся укреплять ПВО Украины.
Такая вот загогулина, понимаш!