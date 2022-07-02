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В Пентагоні хочуть інспектувати використання американської зброї Україною

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сша,зброя

Пентагон вивчає можливість надіслати до України інспекторів, щоб безпосередньо отримувати інформацію про застосування зброї наданої США Україні.

Про це заявив Джед Роял, заступник голови Агенції Пентагону США з оборонної співпраці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"З часом ми хотіли б мати можливість збільшити свою обізнаність і наростити присутність на місці", - вказав Роял під час спілкування з пресою з четвер. Така місія експертів, яка б перебувала на місці, могла б фізично оглянути зброю і перевірити серійні номери, заявив посадовець.

Наразі Пентагон має покладатись на інформацію української сторони, щодо застосування зброї наданої США Україні. Роял відзначив, що координація з українською стороною відбувається ефективно. "Комунікація з українцями - надзвичайно активна і запевнення, які ми отримуємо від українців про те, як вони оперують цими системами та захищають їх, я б сказав, є гарними і задовільними", - додав він.

Раніше американські законодавці заявляли про необхідність більшої підзвітності щодо використання оборонної допомоги Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пентагон оголосив про надання чергового пакету військової допомоги Україні: ЗРК NASAMS, ракети для HIMARS, снаряди для гаубиць

В травні республіканці Джон Кеннеді та Ренд Пол пропонували створити посаду інспектора, який перевіряв би використання Україною оборонної допомоги. В червні сенаторка-демократка Елізабет Воррен закликала уряд до більшої підзвітності. В коментарі Politico, вона вказала на те, що американський народ очікує на "суворий нагляд" від Конгресу і "повну підзвітність Міністерства оборони", щодо мільярдів "економічної та військової допомоги українському народові задля перемоги у путінській брутальній війні".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+76
Мають повне право на перевірки.
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02.07.2022 22:31
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Нема питань. Тільки координати баз орків повідомляйте.
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02.07.2022 22:30
+56
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02.07.2022 22:36
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Был бы сейчас Рейган вместо старичка Байдена. Не было бы этой войны. Да и ***** бы не было. Вместо ***** был бы Немцов, или Навальный.
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03.07.2022 06:04 Відповісти
А толку? Чим Навальний кращий від Путіна? Прізвищем?
Не перестаю повторювать слова, вкладені одним казахським письменником в уста Чінгіз-хана (у романі) "Люди думають, що війни затівають правителі.... Це неправда.... Війни затівають мільйони голодних животів, заздрісних очей і жадібних рук.... " (саме тому кацапи і грабують масово Україну) Це росіяни породили Путіна - а не він - їх
Байден правильно сказав, що США не мають метою повалить режим Путіна - лише хочуть зупинить його агресію Бо навіть, коли росіянам дать найідеальнішого демократа - вони самі його уб"ють і знову виберуть "путіна"
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03.07.2022 11:16 Відповісти
Якби ще нам таку ж перевірку в закупівлях, судовій системі,всюди. Щоб якщо що не так - по вухах. Уявляю скільки зараз на різних рівнях махінацій з бюджетом..
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03.07.2022 01:13 Відповісти
Вірно що недовіряють янєлоху боневтікавічу.... тим більше що у нього пів ОПи лайна усіляко типу д'Єрмака, татарова, дємчєнка, *********** Люсі дристовіч.... й це тільки про яких відомо.
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03.07.2022 01:37 Відповісти
а що сша почали поставляти якусь нормальну зброю в нормальних кількостях Україні? я щось не чув!

100 свічблейдів, 100 м777 і 4 хаймарси - це практично НІЩО в порівнянні з тим, що пригнали москалі на українські землі!
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03.07.2022 04:03 Відповісти
Ну хорошо. Вот пусть инициаторы инспекций эту идею и возглавят. Оторвут свои пухлые задницы от мягких кресел и уютных кабинетов, и в перед , джавелины и стингеры пересчитывать, и номера сверять. С моего Харькова пусть и начнут. Мы предоставим им лучшие отели в городе. Пусть отдохнут и выспятся после трудной работы по пересчету. Могу гарантировать, скучно им не будет . В особенности с 23-00, а сегодня и с 4-00.
Единственно. Памперсы пусть не забудут с собой взять. А то мало ли что? Какая неожиданность может приключиться.
В Афганистане , где ******** техники на многие миллиарды, считать не нужно было. А тут , только всплыли помои от скабеев и кисель тв о том , что в Украине торгуют французскими Цезарями и другим импортным вооружением, так некоторые коллеги сенатора Кисинжера перевозбудились.
Ну что же. Добро пожаловать в Украину . За порцией успокоительного.
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03.07.2022 05:07 Відповісти
Нехорошо американцев обвинять в том, что русские стреляют по Харькову. Вы лучше отведите Добкина на могилу Кернеса и заставьте на нее помочиться. Чтобы эти деятели зарусскомирские хоть чего-то в этой стране боялись!
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03.07.2022 09:33 Відповісти
А такие как ты по ресторанам элитным Лондонским спрятались, с жiнкамi та синами призывного вiку. Ще й нiгтi собi ламають з якогось переляку.
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03.07.2022 07:10 Відповісти
Вот и прописочку себе уже успел променять. До войны в Украине калякал. Сейчас в Чехии.
Как там в ресторане? Пиииво свiженьке подають?
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03.07.2022 07:30 Відповісти
Звісно! Кожен виробник бажає бачити як працює його виріб у реальних умовах,а не тільки на полігоні!
До тогож резюме виробника про ефективність у бойових діях істотно збільшує попит!
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03.07.2022 07:56 Відповісти
Если попадут в плен, и удастся обменять. То сами завоют, что нужно мочить русню, и что бы либераха Байден, побыстрее и побольше давал оружия. И те ракеты которые они не хотят давать, на HIMARS до 300км. Потому что они ссут рашку, и хотят снова торговать.
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03.07.2022 08:05 Відповісти
Правильнее сказать, они Зеленского ссат больше рашки! И Баканова с его замами, которые работают из Румынии...
А вместе с HIMARS должны бы идти блоки GPS-управления огнем через спутниковую связь - это НАТОвская единая система управления огнем, когда командир взвода может вызвать огневую поддержку и артиллерии, и авиации из своего окопа. Вот эта связь и очень интересует рашу в плане изучить ее и научиться противостоять.
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03.07.2022 09:29 Відповісти
Так,всем заткнуться и слушать!
Американские инспектора будут прекрасной красной тряпкой для Расии, которая сразу попытается попасть по ним ракетой. Так что для защиты собственных инспекторов США прийдётся укреплять ПВО Украины.
Такая вот загогулина, понимаш!
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03.07.2022 09:45 Відповісти
Не інспектувати і не інструктувати, а переймати досвід і вчитися у нас воювати з кацапами. Це безцінний досвід, що вартує більше за поставки любої зброї. Дуже, знаєте, стане у пригоді уже найближчим часом.
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03.07.2022 10:13 Відповісти
..и правильно делают.... Ибо что-то - даже получив условное кандидатство в ЕС - никто не спешит дать работать прокурору САП...И все..в том числе , конечно, и Пентагон понимают : почему ?
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03.07.2022 11:25 Відповісти
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