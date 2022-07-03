У багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість, але війна не закінчилась, - Зеленський. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський 2 липня виступив із щоденним зверненням до українського народу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Зеленського.
"У багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість, але війна не закінчилась, її жорстокість подекуди лише наростає, і не можна про неї забувати. Тому обов'язково допомагайте армії, допомагайте волонтерам, допомагайте всім, хто залишився наодинці в цей час. Поширюйте правду про війну і про злочини окупантів. Як би складно не було сьогодні, маємо пам’ятати про те, що буде завтра. І що завтрашній день має принести Україні максимальну користь – кожен і кожна мають робити для цього все, що можливо", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+50 bazil rejestrowyj
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+47 Олександр Дніпро
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+39 Руслан Скрипник
показати весь коментар02.07.2022 23:19
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Будь ласка, зачекайте...
а как дышал:
-НАТА закройте небо, а то кровь на ваших руках будет!
и знал про войну, готовился без паники. пусть родственникам погибших в буче/ирпене/чернигове/сумах/харькове расскажет про подготовку
Ми не панікували. Не піддавались на провокації. Ми були спокійними, сильними і зустрічаємо наступний Новий рік. Без паніки. Без страху. Сподіваюсь - без вірусів. І щиро вірю - без війни.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/19/7321021/
десятки тысяч жизней украинцев, потерянные территории - на совести зеленского и его избирателей, допустивших эту катастрофу
Коли ми тут у лютому під Києвом сиділи з хлопцями на березі Ірпеня в глибокому тилу з одними калашами і бачили орків без оптіки, Коля-котлєта та інші зе-патріоти організовував самооборону нетилових Чернівців.
Давай, Зєля, розкажи нам про тили...
Ось така фігня, малята!
Джерело: https://censor.net/ua/n3351731
Тьфу, блд...
Хохмач грёбаный, четырежды откосившая буратинка, мы тебе все вспомним...
Щось із цього робиться? Відповідь: НІ-ЧО-ГО. У нас літо. Натовпи нероб вештаються вулицями, засмагають, бухають, трахаються, сидять у кабаках. Для них війна і не починалася.