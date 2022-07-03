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Кожен у Росії має запам'ятати, що Україну не зламати, навіть жорстокою війною, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

У Росії повинні запам'ятати, що Україну не зламати нічим, навіть жорстокою війною.

Про це у своєму відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Війна триває, але вже зараз треба робити все можливе, щоб агресор програв не лише на полі бою, а й історично, концептуально, щоб кожен у Росії запам'ятав, що Україну не зламати нічим, ніким і навіть жорстокою війною", – підкреслив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість, але війна не закінчилась, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+17
Шо, гнус, догрався в "какую разніцу"?
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03.07.2022 00:22
+11
Тільки до чого тут ти,посміховисько гнусаве.
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03.07.2022 00:13
+11
Пустобрьох...
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03.07.2022 00:21
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НО СВАТОВ ДОЛЖЕН ПОСМОТРЕТЬ КАЖДЫЙ, И ПЕРЕВЕСТИ % НА СЧЕТА В ОФШОР
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03.07.2022 00:12 Відповісти
Ну а почему бы и нет. А что собственно крамольного там такого? Ну и в конце концов это же не на липецкую кондитерскую деньги переводить.
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03.07.2022 00:43 Відповісти
Тільки до чого тут ти,посміховисько гнусаве.
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03.07.2022 00:13 Відповісти
Нагадаю, що це президент України. Хоч це Вас і бісить нереально.
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03.07.2022 00:44 Відповісти
І що? "Хоть паржом"?
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03.07.2022 00:50 Відповісти
А таки так. Після перемоги обовʼязково.
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03.07.2022 00:58 Відповісти
Хто доживе...
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03.07.2022 01:10 Відповісти
Не дочекаєтесь.
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03.07.2022 01:11 Відповісти
Чого не дочекаємось?Странный ты якийсь, страннік...
"Дочекатися" можна в любий момент, навіть завтра...
Моя племінниця з Харкова вже четвертий місяць, як вдова і без батька (сім"я вся була за "паржом"), і я під Охтиркою осколки вже ловив, так що кожен з нас може " дочекатися " не дочекавшись...
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03.07.2022 02:07 Відповісти
Не дочекаєтесь що нація не доживе загалом. Оремо кожний з нас смертний. Кому, що та коли тільки Господь відає. Така доля. Такий шлях. Та то пусте. Головне нація вічна. Так було, є, так буде. Ось тому я спокійний навіть коли у нас у місті приліти. Останній у Кременцуці дійсно страшний був.
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03.07.2022 02:16 Відповісти
І доречі до чого тут "(сім"я вся була за "паржом")"? Чи Ви хочете мені довести, що якщо б ця сімʼя не була б за "паржом", то доля в племінниці бкла якась інша? Якісь ниці у Вас розсуди виходять. Вам так не здається? До того ж до Ваших близьких. Якось не теє виходить... Прикро взагалі.
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03.07.2022 02:36 Відповісти
Воно мені не президент,воно ворог і повинен сидіти пожиттєво за державну зраду.
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03.07.2022 00:52 Відповісти
А мене і не цікавить хто він власне Вам. Я розумію що Ви свідок секти сивочолого гетьмана. Вам все гидко якщо Ваш кумир нк президент. Але реалії такі що українська спільнота складається не тільки з таких як Ви. Тому другий президентський термін Зеленському таки світить. Ось наприклад мені він президент. І мене він повністю влаштовує. Мені навіть моторошно уявити що б було якби сивочоли гетьман зараз очолював країну. Борони Боже від такого.
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03.07.2022 00:57 Відповісти
По крайней мере при Порошенке у нас точно бы были ,,Нептуны", ,,Вильхы", ,,Громы" и снаряды к ним. И Херсонщину при Порошенке бы точно не продали кацапам и уж точно, ,,спасая экономику"(с), Порошенко не саботировал бы эвакуацию в первые недели войны. И уж точно он бы прислушался к западным разведкам, которые предупреждали о нападении рашки за год до самого нападения
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03.07.2022 07:43 Відповісти
Де я написав про Порошенка,хоч слово?ніхто воно,твоє гнусаве маланьське посміховисько,і ти дегенерат повний якщо віриш,що він хоч щось вирішує.
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04.07.2022 02:51 Відповісти
"це"? Авжéж
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03.07.2022 05:16 Відповісти
військова поразка може стати кінцем росії
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03.07.2022 00:14 Відповісти
Стример или демократ?
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03.07.2022 00:19 Відповісти
Пустобрьох...
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03.07.2022 00:21 Відповісти
гдето посєрєдінє
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03.07.2022 00:22 Відповісти
ему похер, он кукла, его играют беня и пинчук
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03.07.2022 00:22 Відповісти
Шо, гнус, догрався в "какую разніцу"?
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03.07.2022 00:22 Відповісти
А що треба було робити Минськ 3 влаштовувати? Ойц, пардон, Стамбул 1.
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03.07.2022 01:04 Відповісти
А Стамбул-1 хіба не накльовувався? У зеленчуків за три роки були усі можливості якщо не допускати сценарію ескалації, то принаймні готуватися до такого сценарію... Натомість була страусяча поза, бітум, аналтабу, мільярд дерев, є-бабуся...
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03.07.2022 01:25 Відповісти
Аж ніяк не "накльовувався" і не наклюнеться, як би власне Вам того не хотілося б. Я розумію що Вас це все бісить та штирить "нєпадєцкі". Зміріться, по-вашому не буде.
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03.07.2022 01:31 Відповісти
"як би власне Вам того не хотілося б"...
???
Вважав тебе більш адекватним, тепер не буду...

"Жмурукуабнімаю"©
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03.07.2022 02:26 Відповісти
Та мені якось монопісуарно що власне Ви про мене вважаєте.
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03.07.2022 02:31 Відповісти
а що буде по твому,здало півкраїни і радо ? їбать ви **** ******* ви гниди гірше кацапні,сидів тут тихо а тепер полізло лайно зеленявочне,не лижи не поможе людям ********* ти вважаєш боневтіка бенєну ракавичку
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03.07.2022 17:17 Відповісти
А слабо батальйон "Верховна Рада" сформувати? .... всіх скликань
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03.07.2022 00:31 Відповісти
Таки Ви праві. А Вас у цей батальон санітаркою щонайменше взяти.
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03.07.2022 00:46 Відповісти
люди з Європейської Солідарності майже всі на фронті. а от Слуги народу - хто де, але ні один не воює і ніхто ні гривні на ЗСУ не відправив.
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03.07.2022 08:52 Відповісти
Як казав Джигарханян - дурилка ти картонна (в руках каломойського). Вся надія на ЗСУ !
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03.07.2022 00:31 Відповісти
Так, на всяк випадок акцентую. ЗСУ це не окрема структура. Вона існує завдяки діючий владі. Поцікавтеся хто призначає начальника Генштабу ЗСУ. Корисно буде. Звісно це Вас збісить. Але так воно є. Такі реалії.
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03.07.2022 01:44 Відповісти
Та до таких не доходить. Почули в марафоні лозунг 'слава зсу' і носяться з ним буздумно як з писаною торбою! Це ж треба мозок напрягти, щоб зрозуміти за що конкретно бути вдячним окремим солдатам чи командирам чи бригадам, а за що деяких з них гнобити і наказувати, бо хоч і в зсу, але як мінімум щось 'проїбали', а максимум зрадили.
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03.07.2022 08:34 Відповісти
не ***** шлюхан не існує,бо твоя срана недовлада навіть одягти не може не6 *****,не завдяки а всупереч
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03.07.2022 17:19 Відповісти
так бидло я знаю хто призначив тарана і хомчака тому стули ******
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03.07.2022 17:20 Відповісти
Та пам'ятаємо,для переиоги головне не стріляти і як більше доріг та дерев,замість обороноздатності та ракетних програм !!!))
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03.07.2022 00:32 Відповісти
Таки так. Дороги дуже важливі щоб якнайшвидше доправляти зброю на фронт.
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03.07.2022 01:23 Відповісти
Не зламати...
але Ермак з "договором" на Капітуляції - вже напоготові.
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03.07.2022 00:58 Відповісти
Хіба? І де?
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03.07.2022 01:37 Відповісти
Запитання ЗЕнатокам...

Тарас Чорновіл цікавиться - чи було звернення Зеленського до НАТО з проханням надати нам 100 українських (краматорських) САУ «Богдана»?
Бо у нас є лише ОДНА експериментальна «Богдана», зроблена ще при Порошенку, і навіть одна вона вибила ворога із Зміїного…
Мені теж цікаво. Поділіться інфою.
О.Бригинець
_______________________
Це офіційно оприлюднене фото, як наша "Богдана" (та, яка завдяки укрсучвладі ЗЕленського, досі існує в єдиному екземплярі) лупить по кацапам на Зміїному:

Цікаво, почувши про такий успіх "Богдани", Zеленський не запише чергове звернення до НАТО: "Чому в нас досі лише одна "Богдана"?

Дайте їх нам хоч сотню!"
Т.Чорновіл
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03.07.2022 01:09 Відповісти
Зауважте, вона таки існує завдяки цій владі. На Тарасик, міг би замість того щоб пасквілі крапати налагодити виробництво цієї беумовно потрібної техники. Він таки не остання людина у українському суспільстві. Ні? Чи вкидати всяке лайно значно легше?
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03.07.2022 01:21 Відповісти
"вона таки існує завдяки цій владі."
Серйозно?
Вибачай, це найдурніше, що я сьогодні почув...
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03.07.2022 01:29 Відповісти
Тобто Ви реалії життя заперечуєте? Ви хочете сказати що вона не існує зараз у наших реаліях? Дійсно дурня. Тут навіть і не заперечиш.
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03.07.2022 01:38 Відповісти
З такою логікою, я за схід і захід сонця, за війну, за мокрість води (це ж все реалії?) повинен дякувати цій самій владі?...
За наявність реального геморою у свого батька я їй нічого не винен, сподіваюсь...
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03.07.2022 02:43 Відповісти
От цікава Ви таки людина. Ви мені хочете довести що при іншй ладі розклад справ був би іншим? Чи що? Тобто кацапи на Україну б не посунули якщо при владі був би хтось інший? Ну а стосовно геморою у вашого батька я нічого не можу сказати. Я не проктолог.
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03.07.2022 03:00 Відповісти
ні **** не завдяки їй вона існує,твоя недовлада наказала її знищити ******* продажна,тому ссиди далі під проксі ******** подоляцький,а якщо ти таки сидиш в США,то сттули взаглі ****** ******** отдальонний
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03.07.2022 17:23 Відповісти
Що він там підкреслив то хня. Але правий в тому що Українці нація терпляча, незламна і з попілу відроджується як Фенікс і горе москалям )
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03.07.2022 01:32 Відповісти
Він підкреслив те що є. е більше - ані менше. Констатував факт.
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03.07.2022 01:40 Відповісти
По 5 раз на день своей рожей торгует , задовбав вже .
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03.07.2022 06:35 Відповісти
Зелемойский шлепа видосы быстрее...чем Пентагон Джавелины...два чувака Ze and Lusя артистович...победили путлера а тиливизире
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03.07.2022 08:01 Відповісти
Для хлопчика вови війна буває жорстокою, трохи жорстокою і зовсім не жорстокою
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03.07.2022 08:37 Відповісти
Кончений виродок, який в омані домовився з патрушевим про здачу України рашистам, корчить з себе патріота. Це реаліті шоу кварталу95 вже *******.
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03.07.2022 09:31 Відповісти
 
 