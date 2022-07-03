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Кожен у Росії має запам'ятати, що Україну не зламати, навіть жорстокою війною, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Росії повинні запам'ятати, що Україну не зламати нічим, навіть жорстокою війною.
Про це у своєму відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Війна триває, але вже зараз треба робити все можливе, щоб агресор програв не лише на полі бою, а й історично, концептуально, щоб кожен у Росії запам'ятав, що Україну не зламати нічим, ніким і навіть жорстокою війною", – підкреслив Зеленський.
Топ коментарі
+17 ПП Уксусов
показати весь коментар03.07.2022 00:22
+11 Timur Davidov
показати весь коментар03.07.2022 00:13
+11 ПП Уксусов
показати весь коментар03.07.2022 00:21
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Будь ласка, зачекайте...
"Дочекатися" можна в любий момент, навіть завтра...
Моя племінниця з Харкова вже четвертий місяць, як вдова і без батька (сім"я вся була за "паржом"), і я під Охтиркою осколки вже ловив, так що кожен з нас може " дочекатися " не дочекавшись...
???
Вважав тебе більш адекватним, тепер не буду...
"Жмурукуабнімаю"©
але Ермак з "договором" на Капітуляції - вже напоготові.
Тарас Чорновіл цікавиться - чи було звернення Зеленського до НАТО з проханням надати нам 100 українських (краматорських) САУ «Богдана»?
Бо у нас є лише ОДНА експериментальна «Богдана», зроблена ще при Порошенку, і навіть одна вона вибила ворога із Зміїного…
Мені теж цікаво. Поділіться інфою.
О.Бригинець
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Це офіційно оприлюднене фото, як наша "Богдана" (та, яка завдяки укрсучвладі ЗЕленського, досі існує в єдиному екземплярі) лупить по кацапам на Зміїному:
Цікаво, почувши про такий успіх "Богдани", Zеленський не запише чергове звернення до НАТО: "Чому в нас досі лише одна "Богдана"?
Дайте їх нам хоч сотню!"
Т.Чорновіл
Серйозно?
Вибачай, це найдурніше, що я сьогодні почув...
За наявність реального геморою у свого батька я їй нічого не винен, сподіваюсь...