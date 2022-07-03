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обстріл (21421) Сумська область (2243) Живицький Дмитро (463)

Російські окупанти тричі накривали мінометним вогнем прикордонний район Сумської області, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

живицький

Росія протягом дня тричі обстріляла Шосткинський район Сумської області. Окупанти зі своєї території застосували міномети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Під обстріл потрапили дві громади:

після 08:00 росіяни відкрили вогонь з мінометів по Шалигінській громаді, 12 прильотів;  після 14:00 по Есманській громаді, 5 прильотів з міномета;  практично о 21:00 мінометний обстріл повторився по Шалігінській громаді, 14 прильотів.

Як інформував Цензор.НЕТ раніше, протягом 1 липня окупанти випустили понад 270 мін, ракет і снарядів різного калібру по території Сумської області.

Автор: Роман Свиридович
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добрий москаль- дохлий москаль.
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03.07.2022 00:38 Відповісти
Сумська область, ти там ще жива?
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03.07.2022 01:08 Відповісти
Ждут, когда им "небо закроют". К зиме начнет приходить понимание, и тогда Эсманская, и Белопольская, и Краснопольская громады начнут наконец-то собирать деньги на AN\TPQ-49, пару L119, и на обучение двух расчетов из состава местного ТрО. Это будет лучшим вложением, чем ремонт дорог.
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03.07.2022 01:29 Відповісти
Не назбирають. Ні з чого. Нема роботи. Воїнів хоронять, мирних також. Люди без будинків залишаються. Не завжди стріляють мимо. Розвідку ведуть безпілотниками. Їх збивати схоже нічим. Взагалі схоже що влада думає вже про розпил грошей на відбудові доріг. Все інше то не їх,там якось хтось порішає
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03.07.2022 05:27 Відповісти
так, не назбирають, бо це ж грошей як на новий Джон Дір треба, бо притул будуть чекати, ну і роботи звісно будуть чекати, ну і шоб дороги від Локні та Мізеновки до Сум знову відремонтували... Бо в голові ніхєра не поміняось, тіко страху добавилось.
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03.07.2022 07:44 Відповісти
У нас армія чи статисти? Де контрбатарейна відповідь???
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03.07.2022 02:53 Відповісти
Армия у нас на "внезапных" фронтах, контрбатарейные радары от НВП "Искра" закатаны в асфальт от Локни и Мирополья до Сум. Статисты-избиратели прячутся по утрам и вечерам по клуням.
Еще вопросы?
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03.07.2022 07:54 Відповісти
Зельонський , де оборона Сумщини ?
Куди йде допомога Заходу ?

Відповіді не буде , так як він черговими відосиками зайнятий , а зранку
і до обіду , займається тренуванням 😠
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03.07.2022 07:29 Відповісти
Оборона Сумщины - это ТрО. Там пока никто не собирается организовывать контрбатарейное противостояние. Видимо от свеженазначенного самим Верховным нового Танцюры еще команды не было, а Залужному по понятным причинам не до проблем Эсманской громады. Пока сами громады не начнут шевелится, то так и будут сидеть под обстрелами года два. Может больше. Но это не точно.
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03.07.2022 08:03 Відповісти
 
 