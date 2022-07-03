Відбудова України стане найбільшим економічним проєктом в Європі. У Швейцарії наступного тижня відбудеться спеціальна конференція, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголошує, що відбудова України повинна стати найбільшим економічним проєктом в Європі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 2 липня.
"Активно готуємось до початку спеціальної конференції в Лугано у Швейцарії. Перший її день – в понеділок. Масштабний міжнародний захід, присвячений відбудові нашої країни. Відбудові в широкому сенсі слова. Треба не просто відновити все, що зруйнували окупанти, а створити нову основу для нашого життя, для України – безпечну, сучасну, зручну, безбар'єрну. Для цього потрібні колосальні інвестиції – мільярди, нові технології, передовий досвід, нові інституції і, звичайно, реформи", - наголосив Зеленський.
У зв'язку з цим, президент нагадав, що уже в понеділок Україна представить у Лугано "національний погляд, як усе це реалізувати".
"Насправді, це найбільший економічний проект в Європі нашого часу і надзвичайні можливості показати себе для кожної держави, для кожної компанії, яких ми запросимо працювати в Україну", - наголосив Зеленський.
Він додав, що територія 10 областей постраждала від бойових дій після повномасштабного вторгнення.
"За цей час вдалося звільнити 1027 міст і селищ, ще 2610 поки перебувають під російською окупацією. І більшість з них потребують відбудови, сотні з них – російська армія повністю зруйнувала, їх фактично треба будувати заново. Але окрім цього – десятки міст в інших областях України зазнали ракетних ударів. Сотні підприємств знищені. Серед них є і складні, дуже небезпечні виробництва – це хімія, це металургія…", - заявив президент.
Як зауважив глава держави, українська влада своїми силами вже почала відновлювати нормальне життя у звільнених громадах, територіях.
"Але реалізувати такий масштабний проект по всій країні, дати нові стандарти безпеки, нову якість життя можна тільки залучивши міжнародні можливості", - підкреслив Зеленський.
На думку президента, конференція в Лугано може стати вагомим кроком для відбудови України.
"І коли ми реалізуємо цей проект, – а я впевнений, що це буде, – його відлік буде вестися, можливо, саме з цього заходу", - додав глава держави.
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будувати треба там , де е робота. В депрессивних регіонах не будуют . По всьому світу стоять безлюдни міста , тому що політики займались популізмом .
Стоимость строительства трехсот замков оценивается в £151 млн стерлингов. Что будет с этим комплексом в дальнейшем - неясно. Этот незаконченный проект ставит под вопрос воплощение в жизнь и других ЖК, ибо строительный сектор Турции переживает несладкий период, связанный с долгами.
Еще в 2014 году началась работа над объектами, предназначенными для отдыха богатых туристов. Также на территории должны были быть турецкие бани и развлекательный комплекс.
Было продано лишь несколько домов за £379 000 стерлингов. Из 732 запланированных зданий завершили всего 587, теперь компания имеет задолженность в размере £20 млн стерлингов. Проект строительства не воспринимают местные жители Мудурну, которые утверждают, что он не соответствует традиционной архитектуре района, наполненной зданиями в византийском стиле, традиционными османскими деревянными домами и мечетью. В том же 2014 году правительство Турции ввело новые строительные нормы и правила, которые сохраняли бы местный характер и наследие. Это означает, что в большинстве жилые комплексы должны быть малоэтажными.
Яшар Аднан Аданали, исследователь городского развития в Стамбуле, отмечает, что жилые комплексы без надлежащего планирования, которые не учитывают географию и историю окрестностей, продолжают возводиться в Турции, что не хорошо для сектора. А вот президент Турции Реджеп ***** Эрдоган поощрял строительный бум вОн приветствовал крупные постройки в надежде, что их наличие послужит двигателем для турецкой экономики
21% квартир на ринку житла в Китаї станом на 2017 рік стояли порожніми, - приблизно 65 мільйонів помешкань, кількість, в якій можна розселити все населення Франції. Це не закинуті будинки, а новобудови, які так і лишилися незаселеними. Вони часом формують цілі райони, а то й міста. Такі «міста-привиди» є специфічним китайським феноменом, повідомляє https://www.businessinsider.com/china-empty-homes-real-estate-evergrande-housing-market-problem-2021-10 Business Insider .
https://hmarochos.kiev.ua/2021/10/15/zvidky-u-kytayi-vzyalysya-mista-pryvydy-i-yak-rozduvayetsya-bulbashka-na-rynku-neruhomosti/
Но не были учтены многие факторы и проекты остались невостребованными и теперь они медленно разваливаются , также по многим объектам ударил кризис ИПОТЕКИ 2007 года.
ПОТОМУ я категорически против чтобы ЛЮБАЯ ВЛАСТЬ( и мэры в т ч) принимала решения о вложении тех мильярдов помощи. Для этого должны быть специалисты в фонде ЕС - у них есть опыт . Вот Словакия отстроила современный автобан через всю страну, на днях подписала контракт с ВОЛЬВО о строительстве современного автозавода - ЭТО УЖЕ 6 ой автогигант на территории государства с 5 млн граждан
ні, наразі вони лише дбають про те, як залишити себе при владі у чинному форматі бєспрєдєлу, Але за відсутністю "сбьічі-мєчт" від попереднього звєздєжа, та бажанням невиконання вимог Єврокомісії, Зєлупа та його камаріл'я не має нічого іншого, як закидати інформпростір все новим і новим звєздєжом.
Я, конечно, согласен, что надо не терять время, а делать работу параллельно (в смысле и воевать, и планировать восстановление), чтобы когда война закончится, не тормозить, а сходу приступать к отстраиванию всего и вся. Но, как по мне, выносить сейчас эту тему в публичную плоскость - контрпродуктивно.
Во-первых, война не закончена и её результат ещё вовсе не предопределён (очень хочу ошибиться и хочу верить, что наша победа - победа Украины уже не за горами, но давайте "не говорить ГОП . . .". Это как минимум к вопросу о времени начала "відбудови", что для планирования важно - стоять в низком старте 10 лет никто не будет, скажут "разберётесь - позвоните".
Во-вторых, исходя в том числе из тезиса "во-первых", окончательный масштаб материальных потерь тоже ещё не ясен, поэтому что-то планировать как-то не очень серьёзно - сколько средств надо будет, что из предприятий сохранится и сможет давать материалы на восстановление, какое количество рабочей силы останется в стране и вообще жителей, для которых это восстановление будет делаться . . . Практических вопросов слишком много.
В-третьих, Президент должен заниматься в первую очередь войной и спасением жизней людей. А стройкой - скажем так, эту часть работы должны вести люди в Кабмине и других профильных ведомствах, в том числе в сотрудничестве с нашими международными партнёрами, но тихо / профессионально, чтобы не бесить никого. Когда мы со дня на день потеряем Лисичанск и когда орки начинают ровнять с землёй Харьков, как Мариуполь, когда куча трупов от ракетных обстрелов по жилым домам, а вы тут про "дайте деньги на стройку" - это не очень хорошо воспринимается, в том числе внутри страны. Сейчас лучше говорить "дайте деньги на патронный завод".
Я так это вижу.
Ви б довірили свої гроші цим шахраям?
Ви вважаєте Західних фінансистів дурнішими за вас?
А, якщо, до того ж, західних фінансистів щодо України консультує Гонтарева?
Своїми солодкими мріями про безконтрольний дерибан західних мільярдів можете підтертися.
нєпослушаніє 😠
і це при тому , що мер - законнообраний громадою міста !
Якби ти займався обороною країни, а не справами проти Порошенка і відпочинками по 10 раз на рік, то і відбудовувати Україну не треба було. Через тебе лайно почалася війна...
яким не вистачає бронижилетів , а ВІН вже міркує , як буде дерибанити бабло зі своім партнером , Бенею Коломойським ,
на відбудову краіни !
Боже , за що нам таке горе ?😞😠
Джугашвили и Гітлер братан ы были круче Рузвельта и его тушонки...
І наші швондєри чекають на легке бабло !!