Відбудова України стане найбільшим економічним проєктом в Європі. У Швейцарії наступного тижня відбудеться спеціальна конференція, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголошує, що відбудова України повинна стати найбільшим економічним проєктом в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 2 липня.

"Активно готуємось до початку спеціальної конференції в Лугано у Швейцарії. Перший її день – в понеділок. Масштабний міжнародний захід, присвячений відбудові нашої країни. Відбудові в широкому сенсі слова. Треба не просто відновити все, що зруйнували окупанти, а створити нову основу для нашого життя, для України – безпечну, сучасну, зручну, безбар'єрну. Для цього потрібні колосальні інвестиції – мільярди, нові технології, передовий досвід, нові інституції і, звичайно, реформи", - наголосив Зеленський.

У зв'язку з цим, президент нагадав, що уже в понеділок Україна представить у Лугано "національний погляд, як усе це реалізувати".

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"Насправді, це найбільший економічний проект в Європі нашого часу і надзвичайні можливості показати себе для кожної держави, для кожної компанії, яких ми запросимо працювати в Україну", - наголосив Зеленський.

Він додав, що територія 10 областей постраждала від бойових дій після повномасштабного вторгнення.

"За цей час вдалося звільнити 1027 міст і селищ, ще 2610 поки перебувають під російською окупацією. І більшість з них потребують відбудови, сотні з них – російська армія повністю зруйнувала, їх фактично треба будувати заново. Але окрім цього – десятки міст в інших областях України зазнали ракетних ударів. Сотні підприємств знищені. Серед них є і складні, дуже небезпечні виробництва – це хімія, це металургія…", - заявив президент.

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Як зауважив глава держави, українська влада своїми силами вже почала відновлювати нормальне життя у звільнених громадах, територіях.

"Але реалізувати такий масштабний проект по всій країні, дати нові стандарти безпеки, нову якість життя можна тільки залучивши міжнародні можливості", - підкреслив Зеленський.

На думку президента, конференція в Лугано може стати вагомим кроком для відбудови України.

"І коли ми реалізуємо цей проект, – а я впевнений, що це буде, – його відлік буде вестися, можливо, саме з цього заходу", - додав глава держави.

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