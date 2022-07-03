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обстріл (21421) Одеська область (2490)

Російська ракета ввечері 2 липня влучила в будівлю бази відпочинку під Одесою

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Увечері 2 липня російські війська знову завдали ракетного удару по Одеській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про  це повідомляє  "Суспільне".

Ракета влучила в одну з будівель бази відпочинку.

Відзначається, що серйозних руйнувань і постраждалих немає, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Нагадаємо, увечері в суботу, 2 липня, в Одесі були чутні звуки вибухів. Повідомлялося, що у місті працюють системи протиповітряної оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі чутно вибухи - працює ППО, - "Думська"

Автор: Роман Свиридович
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Чувство безнаказанности движет ублюдками. Чечня - кровожадные убийцы чеченского народа получают пенсии и пособия и пользуются уважением среди населения рашки.

Грузия - убийцы грузинского народа получают пенсии, пособия и пользуются уважением у электората. Это насчет того как русня не поддерживает убийства.

После Украины - убийцы украинского народа должны быть наказанными до единого и вместо пенсий и пособий должны передать все имущество. Вот такими должны быть условия Украины по отношению к мразям.
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03.07.2022 01:33 Відповісти
Рашка 40% вооружения припала за 5 месяцев. Вот где реально клоуны.
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03.07.2022 03:22 Відповісти
Та хай би рашка все "припала" за 5 місяців. Мене цікавить безпека українців.
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03.07.2022 09:34 Відповісти
Т.н. военную операцию зателял т.н. хирург, который даже дестку правильно нарисовать не может, чтоб от настоящей не отличить. Короче, существо сеё - типа "черепаха", когда без всех конечностей, один лишь панцырь, да и тот дырявый и червивый.
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03.07.2022 02:03 Відповісти
Люди расслабились и перестали спускаться в бомбоубежище когда слышат сирены. вот вам и результат , что в торговом центре Кременчуга после сирены никто не пошёл в бомбоубежище , тоже в Николаеве и в Одессе. В Украине идёт война и до мирного времени ох ещё как далеко , а погибнуть от собственной лени и глупости и дать погибнуть обственным детям - это не простительная дурость.
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03.07.2022 06:20 Відповісти
 
 