Начальник генштабу армії РФ Герасимов проінспектував угруповання військ, яке здійснює вторгнення в Україну
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Начальник генштабу армії РФ Валерій Герасимов влаштував перевірку в угрупованні військ, які беруть участь у війні проти України
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі міноборони РФ.
Зазначається, що Герасимов заслухав командувачів про застосування військ у ході виконання завдань "спеціальної військової операції", а також інших посадових осіб з питань бойового забезпечення дій російських угруповань на різних напрямках.
Де саме був Герасимов, російське міноборони не уточнює.
Топ коментарі
+14 Myroslava Yurchenko
показати весь коментар03.07.2022 03:04
+14 ghfhg jhjh
показати весь коментар03.07.2022 04:03
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2. У твіттері вже написали, що фотки вони там виклали ще ТРАВНЕВІ.
Союзнички жаліють тебе і решту ваших морд.
Этот вообще на гидроцефала похож.
приезд такого перца.
Толку от так называемого "инспектирования" - 0, и не факт, что оно было.
Дегенеративний тип!