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армія рф (13581) Герасимов Валерій (41)

Начальник генштабу армії РФ Герасимов проінспектував угруповання військ, яке здійснює вторгнення в Україну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,валерий,генштаб,герасимов

Начальник генштабу армії РФ Валерій Герасимов влаштував перевірку в угрупованні військ, які беруть участь у війні проти України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі міноборони РФ.

Зазначається, що Герасимов заслухав командувачів про застосування військ у ході виконання завдань "спеціальної військової операції", а також інших посадових осіб з питань бойового забезпечення дій російських угруповань на різних напрямках.

Де саме був Герасимов, російське міноборони не уточнює.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник Генштабу армії РФ Герасимов прибув до Ізюму, - ЗМІ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
За теорією Ламброзо: "Такая отвратітєльная рожа может прінадлєжать лішь маргіналу і олігофрену"...
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03.07.2022 03:04
+14
на відміну від тебе радісного споживача зеленого гівна,Портніков мислить тверезо
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03.07.2022 04:03
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1. НАХ нам це на укр сайті?
2. У твіттері вже написали, що фотки вони там виклали ще ТРАВНЕВІ.
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03.07.2022 02:06 Відповісти
Шоб поржать.
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03.07.2022 02:08 Відповісти
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03.07.2022 07:27 Відповісти
щоб поцікавитись, чи загоїлась срака після минулих відвідин України, а потім поржать, подивившись на єПало МУ-МУ
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03.07.2022 12:14 Відповісти
На хвото он как би дристает, но інтелігентно по кацапски
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03.07.2022 02:12 Відповісти
У Портникова есть сомнения? У всего украинского народа нет сомнений что рашка получит в грызло и с визгами убежит в свою нору с украинской земли, а Портникова до сих пор сомнения мучают.
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03.07.2022 03:25 Відповісти
на відміну від тебе радісного споживача зеленого гівна,Портніков мислить тверезо
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03.07.2022 04:03 Відповісти
Ты же не против истинного мнения что рашка проиграет в Украине, выплатит Украине репарации и с позором свалит с Украины раз и на всегда?
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03.07.2022 05:10 Відповісти
Это очевидно❗То сомнения показные☝ что бы не расслаблять народ.
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03.07.2022 06:32 Відповісти
Только цена пэрэмогы для нас будет заоблачной. Погибших никакие репатриации не вернут и кацапы это никак не возместят
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03.07.2022 07:31 Відповісти
він колеться, нюхає?
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03.07.2022 02:16 Відповісти
грибками балується?
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03.07.2022 02:18 Відповісти
"афганка" просто дойшла нарешті)))
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03.07.2022 04:04 Відповісти
"ТА ІНШИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ..." можна перефразувати Дімона, - снарядов нет, но ви держитесь. Скоріш за все шукав крайніх у знищені складів.
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03.07.2022 02:23 Відповісти
однако.. с такой заточкой только шнирём в камере быть, а нє офицером в армии
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03.07.2022 02:35 Відповісти
Жаль, не добили тебе, падлу.
Союзнички жаліють тебе і решту ваших морд.
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03.07.2022 02:37 Відповісти
ну да, немчуры ссутся, шоб же не дай бог э-ска-лации не получилось (дебилы, эскалация уже идет с 24.02)
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03.07.2022 04:44 Відповісти
Щоб херпсімову "проінспектувати" якесь там угруповання, тобто щаслухати своїх підлеглих, не обов'чзково їхати в Україну. Це можна зробити у будь-якому генделику мацкви у рацоні кацапського хренштабу.
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03.07.2022 02:39 Відповісти
Даун-ленинец
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03.07.2022 03:02 Відповісти
За теорією Ламброзо: "Такая отвратітєльная рожа может прінадлєжать лішь маргіналу і олігофрену"...
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03.07.2022 03:04 Відповісти

Этот вообще на гидроцефала похож.
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03.07.2022 09:50 Відповісти
Рожа местного алкаша со двора, играющего в домино с собутыльниками и стреляющего сиги...
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03.07.2022 03:05 Відповісти
В условиях войны таких хереналов Украине надо беречь. А то не дай Бог подскользнется в туалете, разобьёт голову и поставят умного. Союзники по-моему это понимают и потребовали в таких ценных кадров, во всяком случае до окончания войны, не стрелят
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03.07.2022 03:49 Відповісти
Этот скорее башкой унитаз разобьёт, чем голову, там сплошная кость))
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03.07.2022 04:53 Відповісти
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03.07.2022 04:17 Відповісти
Смысл новости - доказать, что американская разведка проморгала
приезд такого перца.
Толку от так называемого "инспектирования" - 0, и не факт, что оно было.
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03.07.2022 05:30 Відповісти
Ага, в бункері інспектував
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03.07.2022 06:08 Відповісти
Гєрасімов-валянок валянком як і все командування лапатної типу армії...
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03.07.2022 06:08 Відповісти
Продукт отрицательной селекции приехал с инспекцией.
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03.07.2022 06:51 Відповісти
Я ось все думаю, чого в нього ******** такий перекошений?
Дегенеративний тип!
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03.07.2022 07:55 Відповісти
Ну вже ,якщо написали тут про цю непотрібну новину ,то треба було завершити словами "пад прадалжитєльниє апладісмєнти,пєрєхадящіє в авациі".
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03.07.2022 08:07 Відповісти
После скандала в США, американцы пообещали Путину не сообщать координаты российских генералов и штабов.
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03.07.2022 08:16 Відповісти
Есть ли смысл цитировать минобороны расии, салавьева и остальные отбросы?
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03.07.2022 08:32 Відповісти
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03.07.2022 08:51 Відповісти
почему не прилетело точка у в перемешку с химарсом а сверху снарядики и торпеды
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03.07.2022 11:26 Відповісти
 
 