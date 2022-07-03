У Бєлгороді знову пролунали вибухи, повідомляється про 3 загиблих. ВIДЕО (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У російському Бєлгороді цієї ночі знову було чути "гучні звуки". Місцева влада повідомляє про нібито пожежу в приватному будинку і трьох постраждалих.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.
За словами Гладкова, в результаті "гучних звуків" нібито є троє постраждалих, яких доставили в лікарню.
"Причини події з'ясовуються, імовірно спрацювала ППО", - уточнив він.
Згодом Гладков повідомив, що троє людей загинули, а постраждали четверо. Є часткові руйнування 11 багатоквартирних будинків. Щонайменше 39 приватних житлових будинків зруйновано частково, з них 5 повністю.
Топ коментарі
+70 Olena Lynch
показати весь коментар03.07.2022 06:09
+63 Александр Глазков
показати весь коментар03.07.2022 06:14
+53 Amber
показати весь коментар03.07.2022 07:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Не хвилюйтесь - у вас все попереду