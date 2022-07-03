У Бєлгороді знову пролунали вибухи, повідомляється про 3 загиблих. ВIДЕО (оновлено)

У російському Бєлгороді цієї ночі знову було чути "гучні звуки". Місцева влада повідомляє про нібито пожежу в приватному будинку і трьох постраждалих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

"…у Бєлгороді було чути серію гучних звуків. Горить приватний житловий будинок по вулиці Маяковського, 23. Усі оперативні служби працюють на місці", - написав він.

За словами Гладкова, в результаті "гучних звуків" нібито є троє постраждалих, яких доставили в лікарню.

"Причини події з'ясовуються, імовірно спрацювала ППО", - уточнив він.

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Згодом Гладков повідомив, що троє людей загинули, а постраждали четверо. Є часткові руйнування 11 багатоквартирних будинків. Щонайменше 39 приватних житлових будинків зруйновано частково, з них 5 повністю.