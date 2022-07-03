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У Бєлгороді знову пролунали вибухи, повідомляється про 3 загиблих. ВIДЕО (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У російському Бєлгороді цієї ночі знову було чути "гучні звуки". Місцева влада повідомляє про нібито пожежу в приватному будинку і трьох постраждалих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

За словами Гладкова, в результаті "гучних звуків" нібито є троє постраждалих, яких доставили в лікарню.

"Причини події з'ясовуються, імовірно спрацювала ППО", - уточнив він.

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Згодом Гладков повідомив, що троє людей загинули, а постраждали четверо. Є часткові руйнування 11 багатоквартирних будинків. Щонайменше 39 приватних житлових будинків зруйновано частково, з них 5 повністю.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+70
Ну и хорошо, пусть уже аукнется тварям.
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03.07.2022 06:09
+63
Опять Искандер на взлете взорвался. Вчера такое уже было. Или аналаговнет ПВО "бумеранг" сработал.
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03.07.2022 06:14
+53
100% кремлёвский вылупок подбадривает кацапов на более активную
мобилизацию и вести дальнейшую войну против Украины !
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03.07.2022 07:02
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Я в телеграме давно призываю всех кто находиться в РФ но кто против войны и убийства Украинцев-я призываю их ПОДЖИГАТЬ в РФ леса,Поля,постройки. Пусть россвлвасти борятся с пожарами-тогда будет меньше времени и денег на войну в украине. Подожги лес в России-это полностью безопасно для поджигателя(свидетелей нет). а кто смелый-поджигай АЗС,Государственные здания илюбые обьекты инфраструктуры в РФ!
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03.07.2022 11:50 Відповісти
Сами себя - это они умеют
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03.07.2022 12:07 Відповісти
Пока герой харьковских народных песен не полез с войной в Украину-жили себе в Белгороде и Курске спокойно, издалека ненавидели "хахлов" и на том было все. Теперь и у них разгорается, и все благодаря ихнему фюрерку чокнутому. Вот если бы кацапье еще смогло создать между этими явлениями хоть какую логическую связь... Не, скабеевы с соловьвыми не позволят.
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03.07.2022 12:09 Відповісти
Соловьевыми.
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03.07.2022 12:10 Відповісти
Гучні звуки це був славнозвісний Глас Божий?
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03.07.2022 12:43 Відповісти
Пожалуй, поищу курские паблики. Напишу пусть потерпят, их освобождают.
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03.07.2022 13:08 Відповісти
Бавовна - ХЛАПКI
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03.07.2022 13:22 Відповісти
Ракета шла на Харьков, а ПВО сбила над Белгородом. Опять про руки из жопы.
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03.07.2022 14:04 Відповісти
Кацапи це пєтарди, як би був прильот, то було б як в Харкові, не позорьтесь.
Не хвилюйтесь - у вас все попереду
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03.07.2022 14:07 Відповісти
Кацапи,все тільки починається. Найцікавіше попереду...
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03.07.2022 14:30 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
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03.07.2022 14:42 Відповісти
"А што жє проізошло?" Бавовна!
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03.07.2022 14:47 Відповісти
У окупованому Бєлгороді знову пролунали вибухи
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03.07.2022 15:02 Відповісти
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