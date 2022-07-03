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На південному напрямку ЗСУ знищили 29 окупантів, ворожу техніку та 2 склади боєприпасів, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

південь

Збройні сили України на півдні знищили самохідну гаубицю "Мста-С" та дві самохідні крупнокаліберні гармати "Піон".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь".

"Наразі відомо про знешкодження 29 рашистів, самохідної гаубиці "Мста-С", 2 самохідні крупнокаліберні гармати "Піон", ще 6 одиниць броньованої техніки.

На Миколаївщині ворог активізував повітряну розвідку, але готовність зреагувати на безпілотник у наших підрозділів відточена бездоганно: 3 із 3 повітряних шпигунів заземлено вщент.

Біля Чорнобаївки та Снігурівки знищено 2 склади боєприпасів. А поблизу Іванівки в якості бонусу до звільнених територій захоплено 4 трофейні бойові машини піхоти", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: ЗСУ знищують колону російської техніки під Лисичанськом. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Скоріше б вже знищили плодючу свиноматку оцих тарганів.
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03.07.2022 06:53 Відповісти
припаси це харашо. значить по нам не прилетить
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03.07.2022 07:04 Відповісти
Під Чорнобаївкой диміло добре та довго.
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03.07.2022 08:36 Відповісти
 
 