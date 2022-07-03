Російські сили можуть встановити контроль над Луганщиною вже найближчими днями, - Інститут вивчення війни
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Відведення українських військ до Сіверська Донецької області дозволить українським силам знизити ризик негайного оточення російськими окупаційними військами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Так, зазначається, що вчора російським військам вдалося зайти в Лисичанськ і просунутися в межах міста, проте українські військові офіційно не оголошували про виведення військ з Лисичанська, але і не повідомляли про оборонні бої навколо міста.
Також, на думку американських аналітиків, російські сили можуть встановити контроль над територією Луганської області, що залишилася, вже найближчими днями.
"Найімовірніше, потім завдадуть удару по українських позиціях у Сіверську, а потім повернуть до Слов'янська і Бахмута. Відведення українських військ до Сіверська дозволить українським силам знизити ризик негайного оточення, але українські сили можуть продовжити відхід з боями на рубіж біля траси E40 зі Слов'янська в Бахмут", - йдеться у звіті.
Будь ласка, зачекайте...
I все повернемо.
Без бою нiхто нiчого не здаэ. Окупант захватюэ випалену землю.
Вторжение России на Украину (российская агрессия против Украины, российско-украинская война, «специальная военная операция» на Украине началось 24 февраля 2022 года , примерно в 5 часов утра по киевскому времени
Вроде не было вторжения в Украину, оккупации Крым и Донбасса в 2014 году?
"До речі, хотів зауважити, що на Донбасі саме настрої місцевого населення, яке там залишилося, суттєво впливають на перебіг бойових дій і ускладнюють нам контраступ. От у Київській області ми розуміли: будь-якийсь місцевий - це наш інформатор, провідник та помічник. На Луганщині ситуація протилежна: будь-який місцевий - їхній. Це ускладнює ситуацію. Але йдеться тільки про невелику частину Донбасу. Контрнаступ і звільнення Херсонщини буде набагато легшим саме через цей чинник. Якщо не сто, то дев'яносто відсотків херсонців підтримують Україну, що відіграє величезну роль"
https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1530085933479075840?t=4BW5krfgAewiFJwh7eh70A&s=19
Та так будь хто може прогнозувати ,, от виходить що і я - експерт , бо прогнозую що ***** може завтра здохнути ,, ну а може і не може .
Вчера были проверены:
- склады БК в Попасной
- склады БК в Ровеньках
- объект ГСМ и склады текущего довольствия по службе РАВ в Ясиноватой (заодно была проинспектирована и работа железнодорожного узла)
Работа комиссии продолжается...
выявлена целая куча недостатков,
командование на местах составляет планы их устранения.