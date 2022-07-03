У Чорному морі перебувають три російські ракетоносці із 24 крилатими ракетами та два великі десантні кораблі, - ОК "Південь"

У Чорному морі наразі перебувають у готовності до можливого застосування ракетного озброєння три російські кораблі із 24 крилатими ракетами на борту та два великі десантні кораблі.

Про це повідомляє у Фейсбуці Оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"У корабельному угрупованні ворожого флоту відбулися кількісно-якісні зміни: відтепер на варті три ракетоносці, споряджені 24 крилатими ракетами та два великі десантні кораблі", - йдеться у повідомленні.

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