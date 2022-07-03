У Чорному морі перебувають три російські ракетоносці із 24 крилатими ракетами та два великі десантні кораблі, - ОК "Південь"
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У Чорному морі наразі перебувають у готовності до можливого застосування ракетного озброєння три російські кораблі із 24 крилатими ракетами на борту та два великі десантні кораблі.
Про це повідомляє у Фейсбуці Оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.
"У корабельному угрупованні ворожого флоту відбулися кількісно-якісні зміни: відтепер на варті три ракетоносці, споряджені 24 крилатими ракетами та два великі десантні кораблі", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+18 Ніхто Петрович
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+5 Pavlo Korotenko
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+5 Перехватчик
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https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)
Шоб ********* не то что батарею, а дивизион, Химарсу не нужно два пакета, а достаточно одной М30, в которой четыре сотни суббоеприпасов. И к Вове, который лежит в достижении кацапской арты, Химарсу ехать не обязательно - он сделает выстрел с такой дистанции, что Вова даже не услышит выхода.
Все, направлене на нас - маємо право знищити.