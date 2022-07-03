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Унаслідок агресії РФ в Україні 344 дитини загинули та понад 642 поранені, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Понад 986 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 3 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 344. Зросла кількість поранених - понад 642.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 342, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31", - йдеться у повідомленні.

За даними ювенальних прокурорів, 2 липня внаслідок обстрілу військовими РФ цивільної інфраструктури м. Добропілля Донецької області отримали поранення 7-річний хлопчик та 3-річна дівчинка.

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Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.

Автор: Ірина Дашківська
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Лише за це московську орду слід знищити дощенту,на друзки!!!
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03.07.2022 09:10 Відповісти
Дети не умеют проклинать.

Вы "Градом" расстреляли Украину,
Вы танками стреляете в упор,
Вогнали острый нож нам в спину...
В глазах истёкших кровью к вам укор;

В них боль, неверие и удивленье,
Туманных мыслей бред, вопрос: "Зачем?
Три дня не дожила до дня рожденья
И вот приходится расстаться с этим всем"

Взлетела детская душа над домом,
Который уничтожил штурмовик -
Прощением, а не проклятья громом,
Убийце в уши тихий звук проник.
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03.07.2022 09:36 Відповісти
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03.07.2022 09:49 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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03.07.2022 11:06 Відповісти
 
 