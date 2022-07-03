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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 970 осіб, 217 літаків, 187 гелікоптерів, 1584 танки та 3744 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 3 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 35 970 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.07 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 35970 (+100) осіб ліквідовано,

танків - 1584 (+2) од,

бойових броньованих машин - 3744 (+7) од,

артилерійських систем - 801 (+1) од,

РСЗВ - 246 (+0) од,

засоби ППО - 105 (+0) од,

літаків - 217 (+0) од,

гелікоптерів - 187 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 654 (+1),

крилаті ракети  - 144 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2618 (+4) од,

спеціальна техніка  - 64 (+3).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 970 осіб, 217 літаків, 187 гелікоптерів, 1584 танки та 3744 броньованих машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі ЗСУ.

Автор: Ірина Дашківська
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Нічого, завтра статистика набагато краща буде: база в Мелітополі капут, плюс наші соколики погуляли в небі добряче!
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03.07.2022 09:18 Відповісти
Так тримати)Чтоби женщіни більши від них нє ражалі.Десь було про 90 тис поранених,а отже сталіца маска скоро наповниться каліками-жебраками.Далі буде.
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03.07.2022 09:36 Відповісти
Як тут хтось писав - "дивишся на кількість кацапських втрат, і таке приємне відчуття, немов зарплата на картку падає..."
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03.07.2022 09:45 Відповісти
 
 