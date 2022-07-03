Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 970 осіб, 217 літаків, 187 гелікоптерів, 1584 танки та 3744 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 3 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 35 970 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.07 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 35970 (+100) осіб ліквідовано,

танків - 1584 (+2) од,

бойових броньованих машин - 3744 (+7) од,

артилерійських систем - 801 (+1) од,

РСЗВ - 246 (+0) од,

засоби ППО - 105 (+0) од,

літаків - 217 (+0) од,

гелікоптерів - 187 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 654 (+1),

крилаті ракети - 144 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2618 (+4) од,

спеціальна техніка - 64 (+3).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі ЗСУ.