Близько 4 ранку рашисти завдали ракетних ударів по Харкову. ЗСУ відбили штурм росіян неподалік Прудянки, - Синєгубов

Щодня Харків та область потерпають від ударів ворога. Російські ракети руйнують об'єкти критичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Зранку росіяни влучили в один з об’єктів критичної інфраструктури Київського району. Попередньо - постраждалих немає. Також ворог вдарив по приватному домоволодінню в Новобаварському районі. У будинку та навчальному закладі, що поруч, від удару вибило вікна. Постраждала власниця будинку - 54 річна жінка, госпіталізована до лікувальної установи, стан - середній", - йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, по області протягом доби обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони.

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"Окупанти фактично весь день наносили удари по Чугуївщині: горіли господарчі будівлі, гаражі, обстрілювали відкриті території. Загалом протягом доби, за даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, 4 поранених: Харків - 1, Чугуївський район - 2, Харківський район - 1", - зазначив Олег Синєгубов.

Він додав, що українські захисники тримають оборонні позиції.

"На Харківському напрямку окупанти намагаються обороняти зайняті раніше позиції. Обстрілювали із артилерії райони Руської Лозової, Перемоги, Верхнього Салтова, Замулівки, Волобуївки, Питомника, Прудянки. Наші Збройні Сили успішно відбили штурм росіян неподалік Прудянки", - йдеться у повідомленні.