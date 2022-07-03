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Від початку вторгнення РФ в Україні зареєстровано понад 31 тис. злочинів, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну українські правоохоронці зареєстрували 31 321 злочин.

Про це у Телеграмі поінформувала пресслужба Офісу генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"​​Злочини агресії та воєнні злочини: зареєстровано 20 940 злочинів. З них: 20 165 – щодо порушення законів та звичаїв війни, 73 – щодо порушення, підготовки або розв’язання та ведення агресивної війни, 19 – щодо пропаганди війни, 683 - інші", - заявили у відомстві.

Також правоохоронці зареєстрували 10 381 злочин проти національної безпеки, з них: 7282 – щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, 1231 – щодо державної зради, 1403 – щодо колабораційної діяльності, 78 – щодо пособництва державі-агресору, 64 – щодо диверсії, 323 – інші.

Від початку вторгнення РФ в Україні зареєстровано понад 31 тис. злочинів, - Офіс Генпрокурора 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок агресії РФ в Україні 344 дитини загинули та понад 642 поранені, - Офіс генпрокурора

Автор: Наталя Джума
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Басанец Павел

@bassanets

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30 июн.

Появилась новая тенденция в торговле с Китаем: Китайские компании заключают контракты на поставку товаров в Россию, получают предоплату 30 - 35%... а затем сообщают о форс мажоре в связи с санкциями...и обещают поставить товар...после снятия с России этих самых санкций...

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03.07.2022 09:39 Відповісти
Самий основний злочин забули зареєструвати:

це існування самої імперії Зла, мордора раSSії! -

це 100% злочин проти Людства!
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03.07.2022 09:45 Відповісти
 
 