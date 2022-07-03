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У Брестській області Білорусі розпочато ротацію підрозділів Збройних сил, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

У Брестській області Білорусі розпочато ротацію підрозділів збройних сил Республіки.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 3 липня у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. За наявною інформацією, з 1 липня 2022 року розпочато ротацію підрозділів збройних сил Республіки Білорусь у Брестській області. Посилюється система протиповітряної оборони за рахунок підрозділів Східного військового округу збройних сил Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З території України намагалися завдати ракетного удару по військових об'єктах на території Білорусі, - Лукашенко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Та й картопляний хій на них.

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03.07.2022 09:58
+6
Поки орки з бульбашами не отримуватимуть атвєтки з України по своїй території, по той час вони будуть обстрілювати Україну !
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03.07.2022 10:03
+4
В российском Белгороде снова взрывы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что «в результате ЧП» в городе погибли три человека, 4 - ранены.

Разрушены 11 многоквартирных домов и 39 - частных.
https://t.me/charter97_org/77228
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03.07.2022 09:59
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адепти руZZкого міра білоруSSкі таракани почали рухатись....

щось у рашистів пішло не так...
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03.07.2022 09:49 Відповісти
В них з часів Боголюбського все не так!!!))))
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03.07.2022 09:52 Відповісти
Драники готуються до смаження!!))
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03.07.2022 09:50 Відповісти
главно дело, шоб призывники после школы знали защитников Брестской крепости поимённо.
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03.07.2022 09:57 Відповісти
Та й картопляний хій на них.

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03.07.2022 09:58 Відповісти
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03.07.2022 10:12 Відповісти
В российском Белгороде снова взрывы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что «в результате ЧП» в городе погибли три человека, 4 - ранены.

Разрушены 11 многоквартирных домов и 39 - частных.
https://t.me/charter97_org/77228
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03.07.2022 09:59 Відповісти
Поки орки з бульбашами не отримуватимуть атвєтки з України по своїй території, по той час вони будуть обстрілювати Україну !
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03.07.2022 10:03 Відповісти
До 24.02, помнится, такие же сообщения были и о российской группировке на нашей границе ...
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03.07.2022 10:48 Відповісти
"На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. "зелена" фальшива мантра , котру за день ,перед нападом рашиста, ще 23 лютого "співали зелені квартальщики" ,
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03.07.2022 11:06 Відповісти
Ротация - это когда кацапы дают в рот бульбашам или бульбаши кацапам?
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03.07.2022 11:55 Відповісти
 
 