Отримано підтвердження, що в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер "Акула", - Андрющенко
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30 червня в акваторії Маріуполя на міні підірвався російський десантний катер "Акула".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Нарешті отримали підтвердження, що дійсно 30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер проєкту 1176 "Акула" Чорноморського флоту Д-106. Три моряки вже співають разом з Кобзоном пісні для риб", – написав Андрющенко.
Топ коментарі
+25 Валентина Саюн c856325a
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I knew that I would now
I feel good, I knew that I would, now
So good, so good, I got youuuu
Нехай щастить!
Для рашистів перекладаю:
Нех#й шастать!
якщо ми збираємось повертатися Крим, то російського флоту там вже не має бути.