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Отримано підтвердження, що в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер "Акула", - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,катер,акула

30 червня в акваторії Маріуполя на міні підірвався російський десантний катер "Акула".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Нарешті отримали підтвердження, що дійсно 30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер проєкту 1176 "Акула" Чорноморського флоту Д-106. Три моряки вже співають разом з Кобзоном пісні для риб", – написав Андрющенко.

Також читайте: У Чорному морі перебувають три російські ракетоносці із 24 крилатими ракетами та два великі десантні кораблі, - ОК "Південь"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
Туди їм і дорога.
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03.07.2022 10:38
+23
І Кабздун даволєн...
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03.07.2022 10:38
+21
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03.07.2022 10:45
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Туди їм і дорога.
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03.07.2022 10:38 Відповісти
это их жест доброй воли
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03.07.2022 11:08 Відповісти
І Кабздун даволєн...
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03.07.2022 10:38 Відповісти
І орки пристроєні
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03.07.2022 10:44 Відповісти
А уж бычки и крабы 🦀🦀🦀🦀🦀 как довольны
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03.07.2022 10:46 Відповісти
Финальный аккорд "Акулы" по фильму "Челюсти".
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03.07.2022 10:40 Відповісти
Приятное воскресенье сегодня. Давно такого не было. Сперва Белгород, потом Курск, теперь акула. Ещё бы дождя Бог дал, и чтобы пуйло сдохло
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03.07.2022 10:41 Відповісти
Гарно потроху, шановний. Але напрям ваших думок заряджає.
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03.07.2022 11:04 Відповісти
Ну хотя бы пуйло сдохло. Бог с ней, с засухой, понимаю что нельзя у господа слишком много просить и сразу)
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03.07.2022 11:32 Відповісти
Здихання пуйла нічого не змінить, друже. На жаль...

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03.07.2022 12:46 Відповісти
На північному заході вчора пройшла сильна гроза і дощ після трьох тижднів посухи.
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03.07.2022 11:43 Відповісти
У нас страшная засуха... У меня даже в колодце уровень воды упал(
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03.07.2022 11:55 Відповісти
Недільний ранок гарнесенько почався!
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03.07.2022 10:41 Відповісти
Wo! I feel good,
I knew that I would now
I feel good, I knew that I would, now
So good, so good, I got youuuu
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03.07.2022 11:01 Відповісти
Сам на собі підірвався, пдр. Я так думаю ..
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03.07.2022 10:42 Відповісти
Даний випадок доводить ефективність операції з дистанційного мінування акваторій портів і стоянок кораблів рашистського флоту в Чорному і Азовському морях.
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03.07.2022 10:45 Відповісти
это какими же носителями мы могли дистанционно минировать акваторию Мариуполя? Скорее, оторвалась от якоря наша, которая устанавливалась в заграждении еще до вторжения, и потому не попавшая под траление. И додрейфовала до точки пересечения с "акулой".
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03.07.2022 11:32 Відповісти
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03.07.2022 10:45 Відповісти
І хижаки, буває, стають жертвами!
Нехай щастить!
Для рашистів перекладаю:
Нех#й шастать!
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03.07.2022 10:45 Відповісти
Мелкий, сто тонн дедвейтом. По идее, должен был затонуть после подрыва.
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03.07.2022 10:56 Відповісти
Мелочь, а приятно.
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03.07.2022 10:59 Відповісти
Не "копай" комусь міну, бо сам в неї потрапиш 🤦
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03.07.2022 11:03 Відповісти
вроде бы мелочь, но приятно
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03.07.2022 11:07 Відповісти
Не совсем мелочь. У кацапов всего два таких коаблика было. Остался один.
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03.07.2022 12:36 Відповісти
Не розумію шо це таке у срусні - ЧФ РФ. Чі Флот Чі не Флот?
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03.07.2022 11:08 Відповісти
было бы дно капсулой 300мм брони ар 500 как в авто тигр был бы рикошет а та..
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03.07.2022 11:09 Відповісти
Чудова новина ! смерть рашиським окупантам .
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03.07.2022 11:14 Відповісти
. .
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03.07.2022 11:21 Відповісти
Акула на корм акулам.
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03.07.2022 11:26 Відповісти
Акула за москвою!
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03.07.2022 12:24 Відповісти
Насправді той катер зветься "Какула". Перша літера як завжди щось пройобана
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03.07.2022 12:25 Відповісти
Всі російські кораблі потрібно знищувати.
якщо ми збираємось повертатися Крим, то російського флоту там вже не має бути.
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03.07.2022 12:34 Відповісти
Я ніколи не втомлюсь писати, що треба ******* по севастополю, треба припиняти цю оренду нашого порту. Флот рф має бути знищений.
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03.07.2022 13:10 Відповісти
А що він так необережно плавав?
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03.07.2022 13:27 Відповісти
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03.07.2022 15:39 Відповісти
Надеюсь что не пустой
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03.07.2022 19:05 Відповісти
 
 